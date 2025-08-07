「日本人はプレッシャーを感じすぎ」…プレッシャーから解放され「節約」にもなる”衝撃のドイツ流料理法”をご紹介

おしゃれに老いる、素敵に老いる、小さくて快適な暮らしのための、スッキリする断捨離。ところでお金は？ 住まいは？ 親の介護は？ お墓はどうしよう？

日本でしばしば話題になる「老い支度」だが、ドイツ人はどうしているのか？ 合理的で節約を重んじているのか？ 親子関係はどのようなものだろう？

日本とドイツにルーツを持つサンドラ・ヘフェリンが、実際のインタビューをもとに綴る実用エッセイ、 『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 より、一部を抜粋・編集してお届けする。

『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 連載第50回

衝動買いが少ないドイツ人

ドイツ人は総じて日本人よりも衝動買いが少ない印象です。これだけ節約のことを考えていれば当たり前かもしれませんが、日々の生活に必要な物は何か、「いつ・どこで・いくら」お金を使うかを細かく計画する人が多くいます。さらにラッキー（？）なことに、ドイツには日本の一部で見られるような「趣味はショッピング」という「消費の文化」はないので、節約するにはもってこいの環境なのです。

あるドイツ人女性は、祖父母の買い物について話してくれました。

「うちの祖父母は二人でよく買い物に行くんだけど、おばあちゃんは遊びにくる孫のために、これも買ってあれも買って……と商品をポンポンかごに入れる。そうすると節約家のおじいちゃんが取り出して商品棚に戻すの。この繰り返しがお約束の光景ね」

祖父の節約術は「衝動買いはせず、基本的にいつも同じ物を買う」ことで、ちなみにそれは、孫娘にも受け継がれています。

「同じスーパーマーケットでいつも同じ物を買っているから、値上げがあるとすぐにわかるでしょ。買うのはハム、チーズ、パンやヨーグルト、果物や野菜ね」

食のバリエーションにこだわらない

日本では「節約レシピ」がよく紹介されていますが、ドイツ人に「ドイツ流の節約レシピは？」と聞くと、反応が悪いことが多いのです。その理由はおそらく、食のバリエーションにあまりこだわらないからでしょう。

ドイツの伝統的な食事は、朝と夜はそもそも温めることをせず、「カルテス エッセン」（Kaltes Essen）〔註：冷たい食事〕が普通です。チーズボードなどに、ハム、チーズ、パンやちょっとした野菜を載せただけの簡素な食事です。

「カルテス エッセン」は昔の習慣ですが、今もなお「冷たい食事もO K」「毎日同じ物を食べても特に気にならない」と語るドイツ人は、世代を問わず多くいます。

スティーブ・ジョブズはいつも黒いタートルネックにジーンズを着ていましたし、日本では、「決まった服だけを制服のように着る」というミニマリストがいます。ドイツの「カルテス エッセン」は、その食事版といったところです。

日本では「食」にこだわる人が多く、食生活の「バリエーション」を意識して、「毎日ちゃんと料理をして温かい物を食べる」と考える人が多い印象です。

好みは人それぞれですし、料理好きなら毎日すればいいと思うのですが、もし「食事のことを考える」ことが億劫になってきたら……ぜひドイツ流を試してみてください。「カルテス エッセン」は節約になるうえに、毎日料理をがんばるプレッシャーから解放される工夫です。

