元ＡＡＡで歌手の伊藤千晃が７日までに自身のＳＮＳを更新し、息子との親子ショットを披露した。

インスタグラムに「先日、息子の空手のため日本武道館へ行ってきました」と書き始め、空手着姿の息子とポーズを取るショットなど複数枚アップ。続けて「私が初めて武道館にたったのは１９歳 きっと私の母も同じような気持ちで客席から見守っていたんだろうなって思うと、なんだか感慨深いなぁ 武道館のど真ん中で堂々と演舞する息子の姿に感動し、涙した日でした」と武道館にまつわるエピソードをつづり、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「親子揃（そろ）って同じ舞台に立てるってすごい」「感慨深すぎる 思い出が重なる素敵な場所になりましたね」「同じ舞台にいるのすごいな〜それにしても本当に大きくなったなぁ」「私も泣けてきちゃう 息子くんお疲れ様です 武道館に立つだけでも本当にすごい」「息子ちゃんかっこいーー！ずっと空手続けてるのもすごいし、頼もしい姿にじーんときた 千晃ちゃんの初武道館、無料招待の時だね〜懐かしい」などの声が寄せられている。