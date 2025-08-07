「昭和天皇」は開戦を止められたか…知られざる「ほんとうの真実」

戦後80年を迎え、私たちは「あの戦争」とどのように向き合えば良いのでしょうか。

日本はどこで「間違えた」のか。そもそもいつ始まったのか。掲げた理想はすべて誤りだったのか。「大東亜」は日本をどう見ていたかーー。

7月17日発売『「あの戦争」は何だったのか』（講談社現代新書）著者の歴史家・辻田真佐憲さんが、右でも左でもない「戦争の全体像」を描き出すために、素朴な疑問から「あの戦争」を問い直します。

（※本記事は、辻田真佐憲『「あの戦争」は何だったのか』の一部を抜粋・編集しています）

昭和天皇は開戦を止められたか

では、昭和天皇が開戦を止める可能性はなかったのだろうか。明治憲法のもとでは、天皇が主権者として位置づけられていたからである。

近年、昭和天皇にたいする理解は大きく変化している。

かつての通説では、天皇はみずからを立憲君主と位置づけており、政府と統帥部の一致した意見については反対できなかったとされていた。もちろん、天皇がみずからの強い意志を示したケースもいくつかあったものの、日米開戦という重大な決定についてそのようなことをすれば、国内の世論が沸騰し、クーデターが起こり、より破滅的な戦争論が支配的になっただろうと天皇自身が述懐していた。

このような見方の根拠となったのが、平成初期に公開された『昭和天皇独白録』だった。昭和天皇の肉声を記録したとされるこの史料は大きな反響を呼び、昭和天皇は抑制的な君主であったというイメージを定着させるにいたった。

しかし、その後の研究が指摘するように、この独白録は、東京裁判を意識して作成されたものだった。そのため、天皇が戦争責任を問われないよう、意図的に抑制的な君主として描かれた可能性が高いと考えられている。

実際、その後に公開された多数の史料により、昭和天皇がさまざまな局面で明確な意志を示していたことも次第に明らかになってきている。ときには個々の作戦の展開に細かく意見を述べた事例もあった。

天皇の「選択肢の狭さ」

とはいえ、近年公開された史料のなかでも、天皇が当時、「内乱」を強く懸念していたことが語られている。

東条は、政治上の大きな見通しを誤つたといふ点はあつたかも知れぬし、強過ぎて部下がいふ事をきかなくなつた程下剋上的の勢が強く、あの場合若し戦争にならぬようにすれば内乱を起した事になつたかも知れず、又東条の辞職の頃はあのまゝ居れば殺されたかも知れない。兎に角負け惜しみをいふ様だが、今回の戦争はあゝ一部の者の意見が大勢を制して了つた上は、どうも避けられなかつたのではなかつたかしら（『昭和天皇拝謁記』3巻、1952年5月28日）

いささか読みにくいが、当時、下剋上の空気が蔓延しており、あの東条ですらそれを抑えることはできず、場合によっては暗殺された可能性もあったと天皇は述べている。5・15事件や2・26事件では、首相や首相経験者、陸軍の要職者までもが暗殺されており、天皇の懸念はけっして空虚ではなかった。

また一部では、天皇自身が退位など「押し込め」を強制されるのではないかと恐れていたという指摘もある。当時は男系男子の皇族が多数存在していたため、こうしたことは理論上、不可能ではなかった。

もちろん、こうした事情が天皇の責任をすべて不問にする根拠になるわけではない。明治憲法のもとで天皇は「無答責」とされ、政治的責任を問うのはむずかしかったが、それが道義的・歴史的責任からの免除まで意味するとは限らない。

そのいっぽうで、当時の制度的・政治的環境のなかで、天皇が実際に取り得た選択肢の狭さについても、われわれは理解しておく必要がある。仮に天皇が個人的な意志で戦争への賛否を最終的に決定できたとすれば、それはそれでまた別の問題を孕んでいただろう。

こちらの連載記事＜「あの戦争」は何だったのか…戦後80年、「私たちの物語」としての「戦争」を語り直すために必要なこと＞では、いまあらためて「あの戦争」を語り直すことの意味を詳しく論じています。

