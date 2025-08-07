¡Ö¿·µ¬»ö¶È¤òÎÌ»º¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¡×°ËÆ£Ãé¾¦»ö¤¬¼è¤êÁÈ¤à¡Ø¼ÒÆâ·ó¶ÈÀ©ÅÙ¡Ù
〝¥Þー¥±¥Ã¥È¥¤¥ó〟¤ÎÈ¯ÁÛ¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃæ¤Ç¡Ä
¡¡¤³¤Î6·î¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÌó1Ëü6300Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó°ûÎÁ¡Ø¥¿¥ó¥Ñ¥¯¥Á¥ãー¥¸¡Ù¡£È¯Çä¤«¤é2¥«·î¤Ç70ËüËÜ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î¾¦ÉÊ¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë°ËÆ£Ãé¾¦»ö¤Î¼Ò°÷¤¬¼ÒÆâ·ó¶È¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò·ë½¸¤·¡¢³«È¯¡£¼ÒÆâ·ó¶ÈÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ìó10¥«·î¤Ç½é¤Î¾¦ÉÊ²½¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë――¡£
¡Ö½Ä³ä¤ê´¶¤¬¶¯¤¤Áí¹ç¾¦¼Ò¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ªº¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¼«Éô½ð¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤³¤ÇÁÈ¿¥¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¡¢Ç¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¼ã¼ê¤äÃæ·ø¤Ç¤â¼«Í³¤Ë¼ê¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¼ÒÆâ·ó¶ÈÀ©ÅÙ¡×
¡¡¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢°ËÆ£Ãé¾¦»ö ¿Í»ö¡¦ÁíÌ³ÉôVirtual Office Design Team¤ÎÅÏîµµ®»Ö»á¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Î¼ÒÆâ·ó¶ÈÀ©ÅÙ¡Ø¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ù¤Ï2023Ç¯ÅÙ¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¼«¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ëÉô½ð¤À¤±¤Ç¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¿·¤·¤¤»ö¶È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¼Ò°÷¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢³Æ»ö¶ÈÉô¤ÎÁÈ¿¥¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤Æ¥Áー¥à¤òÁÈÀ®¤·¡¢¸Ä¡¹¤Î°Æ·ï¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯À©ÅÙ¡£
〝½êÂ°Éô½ð¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤Æ〟¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸úÎ¨¤è¤¯¡¢°Æ·ï¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ç¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡¢ÁÈ¿¥¤òÄ¶¤¨¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¥ê¥½ー¥¹¤ò¤¤¤«¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ã¼ê¡¦Ãæ·ø¼Ò°÷¤Î¼çÂÎÀ¡¦À®Ä¹µ¡²ñ¤ò¤É¤¦°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½¾Íè¤«¤éÆ±¼Ò¤Ï¡¢¶âÂ°¤äÁ¡°Ý¡¢¿©ÎÁ¤Ê¤É¡¢ÉôÌç¤´¤È¤Ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥«¥ó¥Ñ¥ËーÀ©¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï°Õ»×·èÄê¤¬¿×Â®¤Ë¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤Î½Ä³ä¤ê¤Ë¤è¤ëÁÈ¿¥´Ö¤Î¿Í°÷¤ä¥ê¥½ー¥¹¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê¶¦Í¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂ¾¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤¬²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«ÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼Ò°÷¤Ï°Õ³°¤ÈÂ¿¤¯¡¢Â¾Éô½ð¤È¤ÎÀÜÅÀ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¼Ò°÷¤â¤¤¤ë¡£ÎÙ¤¬¤É¤ó¤Ê»ö¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉô½ð¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡¢Çä¤ê¾å¤²¤¬¤¤¤¯¤é¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Þ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡×¡Ê¿Í»ö¡¦ÁíÌ³Éô Virtual Office Design Team¤Î²£ÅÄÍµ¾¼»á¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ã¼ê¡¦Ãæ·ø¼Ò°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤Ç¼«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢À®Ä¹µ¡²ñ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê¤ä¤ê¹ÃÈå¤ò´¶¤¸¤ëÈ¿ÌÌ¡¢¼«¤é¤¬ÁªÂò¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÁªÂò»è¤¬¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¿·µ¬»ö¶È¤Ë´Ø¤ï¤ëµ¡²ñ¤¬½½Ê¬¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ〝¡Ê¤ªµÒÍÍÌÜÀþ¤Ç»ö¶È¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë¡Ë¥Þー¥±¥Ã¥È¥¤¥ó〟¤ÎÈ¯ÁÛ¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢½¾Íè¤Î½Ä³ä¤êÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¤ªµÒÍÍÌÜÀþ¤Ë±þ¤¨¤ë»ö¶È¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÂÇÇË¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÅÏîµ»á¡Ë
¡¡¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë°ì¤Ä¤Î¼èÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡£´õË¾¤¹¤ë¼Ò°÷¤Ï1½µ´Ö¤Ë5»þ´Ö¤Þ¤Ç¡¢´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó°ûÎÁ¤Î³«È¯¤Ï¡¢¿©ÎÁ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦²½³ØÉÊ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¢¿Í»ö¡¦ÁíÌ³Éô¤Î¼ã¼ê¡¦Ãæ·ø¼Ò°÷3¿Í¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£3¿Í¤ÏÆ±´ü¤Ç¤âÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Á´°÷¤¬¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤¦´ÖÊÁ¤À¡£
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï〝Ã¯¤Ç¤âÆü¾ïÅª¤Ë°û¤á¤ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó°ûÎÁ〟¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢20～60Âå¤ÎÃË½÷Ìó1000¿Í¤Ë¾ÃÈñ¼ÔÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¶Ú¥È¥ì¤¬Âç¹¥¤¤Ç¥à¥¥à¥¤Î¿Í¸þ¤±¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤ä·ò¹¯°Õ¼±¤Î¹â¤¤¿Í¸þ¤±¤Ë¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¡£¡¡¥Áー¥àÈ¯Â¤«¤é10¥«·î¤Ç¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÛÎã¤ÎÂ®¤µ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤ÎÅ¹Æ¬¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£¹½ÁÛÃÊ³¬¤«¤é¡¢Çä¤ê¾ì¡Ê¸ÜµÒÀÜÅÀ¡Ë¤ò»ý¤Ä¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¤¡£
¥è¥³Ï¢·È¤ò°Õ¼±¤·¤¿Ê¸²½¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë
¡¡Æ±À©ÅÙ¤òÄêÃå¤µ¤»¡¢À®²Ì¤ò½Ð¤¹¤Ë¤Ï¾å»Ê¤ÎÍý²ò¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢»²²Ã¼Ô¤ÏÄê´üÅª¤Ë¾å»Ê¤ÈÌÌÃÌ¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÊó¹ð¡£¸½¾õ¡¢Åö½é·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿ËÜ¶È¤Ø¤Î»Ù¾ã¤ä»Ä¶È»þ´Ö¤ÎÁý²Ã¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡23Ç¯ÅÙ¤Ï16°Æ·ï¡¢24Ç¯ÅÙ¤Ï14°Æ·ï¤ËÃå¼ê¡£½é¤Î¾¦ÉÊ²½¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿º£²ó¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó°ûÎÁ°Ê³°¤Ë¤â¡¢´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ÈîÎÁ¤Î³«È¯¤ä½÷À¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç²ò·è¤¹¤ë¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¿·»ö¶È¤Î¥¿¥Í¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡ÅÏîµ»á¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡Ø¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ù¤ò¿·µ¬»ö¶È¤¬ÎÌ»º¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤³¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿Í¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¸ÜµÒ»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¼Ò°÷¤¬Áý¤¨¡¢¿·µ¬»ö¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤±¤Ð¤È¡£¤³¤³¤«¤éÂç¤¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬ÁÏ½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÍýÁÛÅª¤À¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¥è¥³Ï¢·È¤ò°Õ¼±¤·¤¿Ê¸²½¤¬ÄêÃå¤·¡¢¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡°ËÆ£Ãé¤Îº£´ü¡Ê26Ç¯3·î´ü¡Ë¶ÈÀÓ¤ÏÅö´ü½ãÍø±×¤¬9000²¯±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2Ž¥2¡óÁý¡Ë¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£2´üÏ¢Â³¤ÇºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤·¡¢»°°æÊª»º¤Î7700²¯±ß¡ÊÆ±14Ž¥5¡ó¸º¡Ë¡¢»°É©¾¦»ö¤Î7000²¯±ß¡ÊÆ±26Ž¥4¡ó¸º¡Ë¤òÄÉ¤¤È´¤¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¦¼Ò¼ó°Ì¤ËÊÖ¤êºé¤¯¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡ÉôÌç¤´¤È¤Î½Ä³ä¤êÁÈ¿¥¤Ë¤è¤ëÊÀ³²¤ÎÂÇÇË¤ÏÁí¹ç¾¦¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê²ÝÂê¤À¤¬¡¢Â¾¤Î´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½Ä³ä¤ê¤ÎÂÇÇË¤Ï¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¼Ò²ñ²ÝÂê¤¬Ê£»¨²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢½¾Íè¤Î½Ä³ä¤êÁÈ¿¥¤Ç¤Ï½½Ê¬¤ËÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Ê¤¤»ö¶È¤Ï¤É¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿ÁÈ¿¥¤ËÉ÷·ê¤ò³«¤±¡¢¤¤¤«¤ËÁÈ¿¥¤ò³èÀ²½¤·¡¢ÀøºßÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£°ËÆ£Ãé¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë½ê°Ê¤Ç¤¢¤ë¡£
