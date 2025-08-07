世界最速のバッティングセンターで【ホームラン】を打つ68歳。「野球未経験」「脳梗塞のリハビリになるかと…」

世界最速の球を投げるピッチングマシンが稼働するバッティングセンターが、福岡県北九州市にある『三萩野（みはぎの）バッティングセンター』。利用客の要望に応じる形で徐々に速度を上げて、現在は年に数度のイベント時に、250キロという驚異的な豪速球が炸裂している。

前編記事『元木大介らプロも凡退…世界最速【250キロ】のバッティングセンターで「野球素人がホームランを打てる」ワケ』にある通り、200キロ超えの豪速球は、元木大介や李大浩（イ・デホ）などのプロ野球経験者でさえも打ち返すことができなかったが、同店に通う常連の中には複数本のホームランを記録した猛者も存在する。

今回は、そのうちの一人である中村勝彦さん（68歳）にインタビューし、筆者も実際に250キロを打席で体感してみた。

一体なぜ…脳梗塞のリハビリで200キロ超えにチャレンジ

三萩野バッティングセンターの近所に住む中村さんは、230キロで4本・240キロでも1本のホームランを放っている。現在の最高球速である250キロでは、まだ誰もホームランを打てていないため、中村さんが同施設では最高峰のバッターのひとりといってもいいだろう。

一体、どれほどの野球の達人かと話を聞いてみると意外な答えが返ってきた。

「野球は“経験”と呼べるほどはしとらんです。私たちの世代、小学生くらいの男の子はみんな、遊びで草野球をやっていましたが、私もその程度ですね」(中村勝彦さん、以下「」も)

驚くべきことに、ほぼ野球未経験だという。そんな中村さんが、この豪速球に挑戦するようになったのにはワケがあった。

「昔、(マシンが)150キロくらいの球速だった頃にストレス解消のために通っていました。でも、脳梗塞を患って通えなくなった時期があったんです。久しぶりに来てみると、マシンはその間に230キロまで速くなっていました。脳梗塞で視神経をやられていたので、速い球を見ることがリハビリになるかもしれないと思ったんです」

何度も手のマメを潰し達成、230キロをホームラン

当然、最初は230キロの球など打ち返すどころか当てることさえできなかった。満足のいく当たりが出せるようになるまで、半年もかかったのだとか。

かつてはストレス解消で通っていたバッティングセンターで、半年も空振り続きとなると、むしろストレスが溜まりそうだが、そこにはどんな思いがあったのだろう。

「古い考え方かもしれませんが『負けじ魂』ですね。そこに、速い球を投げる機械があるなら、それに挑戦して攻略したいという気持ちだけです」

もはや、エベレストに挑戦する登山家のような精神で、チャレンジを続けたわけだ。

「1回10ゲームを週2日で通っていて、ほとんど全ての指の付け根にマメができて、それも全部潰れるまで打ちました」

趣味の領域を超えてマシンに挑み続けた中村さん。初めて230キロをホームランにした時は、さぞいい手応えだったことだろう。

「いえ、手応えもほとんどないですし、あっけないもんでしたよ。球速がすごい分、芯に当たるとほとんど力が入っていなくても飛んでいくんですよね」

200キロ超えの世界は、私たちの想像を裏切ることばかりだ。

もはや超能力のような中村さんの技術

最初はストレス解消、病後はリハビリ目的に速球に挑戦する中村さん。この生活を続けたことで、身体の変化も実感しているという。

「芯に当たればよく飛びますが、やっぱり普通の球速を打つよりは力は必要です。だから、この年ですが筋力は落ちていませんし、身体の使い方は上手くなったと思いますね。片方の目だけを使わないように、左右どちらの打席にも立つので筋肉のバランスも良くなった感覚があります」

もはや豪速球が生活や人生とともにあるような中村さんに、200キロ超えの球を打つコツを教えてもらった。

「スイングは普通の野球とあまり変わりませんが、タイミングは全然違います。球を見てスイングを始めても間に合わないので、アームの動きに合わせてスイングを始めるんです」

同施設の代表である末松一英さんによれば、松井秀喜さんの現役時代のスイングスピードが0.3秒だが、250キロの球は投球されて0.2秒で打者の前を通過する。そのため、理屈上は投球前からスイングをし始めないといけない訳だ。

「慣れてくると、（投球前から）だいたいどの辺にくるかわかるようになるんですよ。だから、そこに向けてバットを振る。自分の満足ためにやっているから、当たるだけではなく納得できる当たりを打ちたい。なので、しっかりと振ります」

投球前からなんとなくわかるという回答は、もはやファンタジーのようでもあるが、実際に複数本のホームランを放っていることが、何よりの説得力だ。

実際に250キロを体験してみた

そんな中村さんのアドバイスを受けて、筆者も250キロの打席にチャレンジ。末松代表や中村さんは異口同音に「野球経験者はむしろ打てない」というが、筆者は、バスケットボールは長くやっていたものの野球は友達と遊び程度で未経験と言っていい。「これはもしかすると、250キロ初のホームランを打つかも知れない」と、淡い期待とともに打席に入ったのだが。

1球目。目より先に耳に衝撃が走った。マシンから放たれた球は、ほぼ見ることもできず背後のネットにズドンという音を立てて突き刺さった。

その音たるや、どんなバッティングセンターでも聞いたこともないばかりか、知らずに聞けば「なにか壊れた音か？」と思えるような大きな衝撃音。

2球目以降は「見ること」に集中してみようとするも、とにかく怖い。どうしても、腰が引けてやや遠目に見てしまう。

10球ほどで、リリースから目の前を通過するまでのタイミングは掴んだ。中村さんのアドバイス通り、リリースより前にスイングして、球が目の前を通過するタイミングでバットを出そうとするが、実際に球が飛んでくればどうしてもそれに反応して動いてしまい当たらない。

筆者も、これまでの人生で100ゲーム以上はバッティングセンターで打席に立ったことはあるが、感覚が全く違う。

結局、ただの1球もかすりさえせずに、這々の体で打席を後にすることになった。

常人では、不可能にさえ思える250キロ。努力を積み重ねた中村さんが「攻略した」という知らせを耳にする日を、楽しみに待ちたい。

（取材・文/Mr.tsubaking）

