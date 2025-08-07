信頼される｢CSR企業ランキング｣トップ500社



『週刊東洋経済』2025年3月8日号で上位300社まで発表した第19回「CSR企業ランキング」（2025年版）。今回は上位500位までを発表する。なお、『CSR企業総覧（ランキング＆集計編）』2025年版 および東洋経済オンライン特集記事では上位800位まで掲載している。そちらも参考にしていただきたい。

同ランキングは2007年から発表し、今回で19回目。CSR（企業の社会的責任）と財務の両面から「信頼される会社」を見つけることを目的にしている。対象は『CSR企業総覧（雇用・人材活用編）』『同（ESG編）』2025年版に掲載している1715社。CSR評価項目160、財務評価項目15で総合評価を行った（ランキングの元データや作成方法などの解説はこちら）。

富士通が初の1位に

早速ランキングを紹介しよう。今回は富士通（576.7点）が初の1位になった。前回17位から躍進した。同社は顧客のビジネス成長と社会課題解決に挑むソリューション「Fujitsu Uvance」を啓蒙・推進する。また、専任役員の下、サプライチェーン全体での取り組みも展開している。例えば、取引先にCО2削減目標の設定を要請するとともに、説明会や勉強会を開催し、2次サプライヤーには説明資料などを無償で提供している。

環境面では、製品の売り切り型から、サービスのサブスクリプション型など新しいビジネスモデルへの転換を環境目標として設定。ブロックチェーン技術を活用した、温室効果ガスの企業・業種横断的なトレーサビリティーを実現するサービスも展開している。

勤務形態はコアタイムのないフレックスタイム制度を導入し、テレワークを基本とする。1〜3週間程度プライベートで社外に滞在して業務を行うワーケーションも可能だ。

2位は2年連続でJT（574点）。同社は事業の特性上、複数のサステナビリティ関連基準・イニシアチブで対象外になるなど、厳しい視線が注がれがちだ。しかし、広範な海外サプライチェーンでは、「耕作労働規範」を基に葉タバコ生産者の生活改善に関する取り組みを進め、2023年度には直接契約農家6万5315世帯を支援した。生木を伐採せずに葉タバコの乾燥施設として利用する「ライブ・バーン」をマラウイなどで導入し、製造工程での環境対応も進めている。





3位はデンソー（573.3点）。財務12位が全体の順位を押し上げた。同社は2006年に社会貢献活動基本方針を定めるなど、地域社会との結び付きを重視してきた。災害被災地には金銭・物資の支援だけでなく、災害ボランティアセンターの運営支援や災害ボランティアコーディネーターの育成・派遣も行っている。

4位にはNTTドコモとキヤノンが並んだ（572.1点）。NTTドコモは育休中の社員間や職場との情報交換の場として「育児休職者フォーラム」を開催するなど、育児支援が手厚い。ここ数年、男性社員の育休取得率は100％超の水準を維持している。

キヤノンは「環境」が部門別1位。30年までに「製品1台当たりのライフサイクルCO2の改善指数を年平均3％継続的に改善することで、累計50％改善」を目標に掲げる。

総合商社でトップ10に入ったのは？

6位にはNTT（567.7点）がランクインした。同社は「温室効果ガス排出量」などの非財務指標を役員報酬に反映する。優良事例を表彰する「サステナビリティカンファレンス」を開催し、従業員の社会課題解決意識の醸成にも取り組んでいる。

7位は富士フイルムホールディングス（567.3点）。主要工場における地域住民との定例の環境対話集会、取引先向けのESG説明会、従業員向けのエンゲージメント調査など、ステークホルダーごとに目的に合わせた対話を実施している。

8位は前回トップの三井物産（566.5点）。財務が伸びず一歩後退だが、各取り組みは充実している。人材活用面では、社内公募・FA制度として「人事ブリテンボード制度」を導入。上司を経由せずに社内求人などに応募可能だ。

9位は村田製作所（566.4点）。中国の生産拠点に、両面発電パネルや壁面太陽光パネルを設置した環境配慮型立体駐車場を竣工。CO2削減効果は年490トンだ。社内炭素価格を設定するなど、事業投資面でも環境配慮の視点を組み込む。

10位は中外製薬（566.1点）。好調な財務が順位を押し上げた。同社は事由を問わない時間限定勤務制度を導入し、週休3日の勤務形態を選択できる。副業・兼業も認めており、特定の曜日を副業・兼業に充てるといった柔軟な働き方も可能だ

開示した情報が誰にどう活用されるか

これまでの上位企業の変遷を見ると、業種の移り変わりなどから企業に求められるCSRの取り組みも、徐々に変化している様子がうかがえる。





昨今、米国や欧州、日本においてESG・サステナビリティ関連施策や情報開示規制の見直しなど、この分野において「揺り戻し」ともとれる動きが相次いでいる。これは、情報開示の議論が先行しがちだった近年の風潮への問い直しといえるかもしれない。開示した情報が誰にどう活用されるかという本質的な視点の掘り下げが必要だ。

また、このような状況だからこそ、企業の実質的な取り組みを評価する「ものさし」の重要性は増している。本ランキングはCSRと財務の両面から「信頼される会社」を見出すための一助となるべく評価を行ってきた。今後も多様な視点を取り入れつつ継続していきたい。

なお、最新情報は『CSR企業総覧』2026年版（2025年12月上旬発売予定）に掲載予定だ。

500位までのランキングに登場する企業一覧

富士通／JT／デンソー／NTTドコモ／キヤノン／NTT／富士フイルムホールディングス／三井物産／村田製作所／中外製薬／NEC／積水ハウス／旭化成／NTTデータグループ／大和ハウス工業／ダイキン工業／東レ／アイシン／KDDI／住友商事／伊藤忠商事／信越化学工業／セイコーエプソン／サントリーホールディングス／三菱商事／NTT東日本／花王／ヤマハ発動機／第一三共／豊田通商／クボタ／NTT西日本／三菱電機／日本郵政／豊田自動織機／いすゞ自動車／東京エレクトロン／大日本印刷／セブン＆アイ・ホールディングス／大阪ガス／TDK／INPEX／アサヒグループホールディングス／ANAホールディングス／鹿島／NTTドコモビジネス／日立製作所／出光興産／住友金属鉱山／オリンパス／住友化学／住友電気工業／TOPPAN ホールディングス／イオン／パナソニック ホールディングス／明治ホールディングス／オムロン／川崎汽船／日本製鉄／清水建設／ユニ・チャーム／ローム／資生堂／王子ホールディングス／日本郵船／京セラ／三菱地所／レゾナック・ホールディングス／積水化学工業／東京ガス／日東電工／丸紅／商船三井／三菱ケミカルグループ／小野薬品工業／野村不動産ホールディングス／大塚ホールディングス／ソフトバンク／東急不動産ホールディングス／中部電力／テルモ／ファーストリテイリング／荏原／ヒューリック／富士電機／AGC／大林組／エーザイ／日本航空／双日／ミネベアミツミ／日本ガイシ／三井化学／ファナック／日本精工／大東建託／大成建設／島津製作所／西日本旅客鉄道／三井不動産／丸井グループ／HOYA／三菱重工業／三菱マテリアル／バンダイナムコホールディングス／東ソー／ファミリーマート／日本特殊陶業／クラレ／日産自動車／帝人／豊田合成／スズキ／TOTO／ブラザー工業／アドバンテスト／SCREENホールディングス／横浜ゴム／コスモエネルギーホールディングス／関西電力／長谷工コーポレーション／東日本旅客鉄道／J−POWER／キユーピー／協和キリン／シスメックス／住友重機械工業／ヤマハ／日立ハイテク／ニコン／川崎重工業／日本製紙／住友不動産／日立建機／インフロニア・ホールディングス／古河電気工業／電通グループ／アステラス製薬／九州電力／野村総合研究所／SGホールディングス／アシックス／阪急阪神ホールディングス／東急／東京電力ホールディングス／J.フロント リテイリング／三菱ガス化学／ファンケル／NTTアーバンソリューションズ／東京建物／ダイフク／竹中工務店／ライオン／ヤクルト本社／イビデン／コニカミノルタ／TIS／DMG森精機／フジクラ／NIPPON EXPRESSホールディングス／レンゴー／アズビル／BIPROGY／H.U.グループホールディングス／キッコーマン／日清食品ホールディングス／ダイセル／NECネッツエスアイ／長瀬産業／SCSK／三井金属／SUMCO／東北電力／東海理化／ローソン／ニトリホールディングス／コマツ／セガサミーホールディングス／ソニーグループ／日清製粉グループ本社／住友林業／TOYO TIRE／コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス／トクヤマ／ヤマトホールディングス／オカムラ／横河電機／コムシスホールディングス／博報堂DY ホールディングス／日産化学／安川電機／イオンモール／JVCケンウッド／アース製薬／日本酸素ホールディングス／中国電力／日立システムズ／アマダ／IHI／カネカ／IDEC／小林製薬／ベネッセホールディングス／石油資源開発／ロジスティード／NOK／JSR／浜松ホトニクス／ロート製薬／日清紡ホールディングス／キヤノンマーケティングジャパン／住友ベークライト／ミライト・ワン／森永乳業／参天製薬／東京応化工業／ブリヂストン／戸田建設／北越コーポレーション／トヨタ自動車／太陽誘電／北海道電力／コナミグループ／サンケン電気／高島屋／キリンホールディングス／熊谷組／大王製紙／NTN／リクルートホールディングス／日本電気硝子／小糸製作所／コーセー／ピジョン／江崎グリコ／テイ・エス テック／ジーエス・ユアサ コーポレーション／日本ハム／ニッパツ／大塚商会／五洋建設／ポーラ・オルビスホールディングス／SUBARU／太平洋セメント／日油／日立ソリューションズ／タムラ製作所／ニチレイ／アイカ工業／シャープ／塩野義製薬／カルビー／ALSOK／デンカ／デクセリアルズ／SMC／岡谷鋼機／東洋紡／三越伊勢丹ホールディングス／住友理工／ダイダン／ヤマダホールディングス／三機工業／新電元工業／ニッスイ／リンナイ／UACJ／森永製菓／稲畑産業／日本触媒／エア・ウォーター／伊藤園／アルバック／日清オイリオグループ／高砂熱学工業／明電舎／大気社／コクヨ／ハウス食品グループ本社／不二製油／マブチモーター／artience／シチズン時計／カゴメ／日本光電／新光電気工業／サンゲツ／ウシオ電機／保土谷化学工業／イオンディライト／雪印メグミルク／マツダ／三和ホールディングス／日本新薬／安藤ハザマ／イトーキ／パーソルホールディングス／カシオ計算機／エクセディ／トラスコ中山／久光製薬／アルフレッサ ホールディングス／マキタ／栗田工業／阪和興業／近鉄グループホールディングス／フォスター電機／富士ソフト／サッポロホールディングス／キッツ／ADEKA／モスフードサービス／グンゼ／堀場製作所／OKI／文化シヤッター／タムロン／リンテック／山九／メタウォーター／ジェイテクト／兼松／東亞合成／ニップン／高砂香料工業／東芝テック／NISSHA／東急建設／ツムラ／日本航空電子工業／三菱自動車／エフピコ／CKD／ダスキン／大同特殊鋼／クレハ／アルプスアルパイン／カヤバ／持田製薬／ENEOSホールディングス／KIMOTO／エディオン／パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス／あすか製薬ホールディングス／すかいらーくホールディングス／エスペック／マルハニチロ／新日本空調／青山商事／三洋化成工業／サカタインクス／三井住友建設／日本曹達／東洋水産／カナデビア／ホンダ／ルネサスエレクトロニクス／共同印刷／西松建設／四国電力／ワコールホールディングス／ニチコン／宝ホールディングス／日本軽金属ホールディングス／理研ビタミン／日本オラクル／任天堂／THK／九州旅客鉄道／伊藤忠エネクス／ミズノ／住友精化／関西ペイント／エイチ・ツー・オー リテイリング／岩谷産業／伯東／ディップ／京王電鉄／伊藤ハム米久ホールディングス／日新／アダストリア／オルガノ／淺沼組／愛三工業／トーヨーカネツ／アジア航測／古河機械金属／ダイヘン／住友ゴム工業／SWCC／荒川化学工業／フタバ産業／不動テトラ／JFEホールディングス／キーウェアソリューションズ／日本CMK／ハリマ化成グループ／FUJI／スカパーJSATホールディングス／しまむら／タキロンシーアイ／ゴールドウイン／応用地質／日鉄ソリューションズ／LIXIL／ZACROS／トヨタ紡織／住友ファーマ／第一工業製薬／マンダム／センコーグループホールディングス／いちご／マツキヨココカラ＆カンパニー／三菱製鋼／ヒロセ電機／ベルシステム24ホールディングス／キヤノン電子／三菱総合研究所／井関農機／ペプチドリーム／サワイグループホールディングス／太平洋工業／カンロ／奥村組／三ツ星ベルト／ジャパンディスプレイ／日本マクドナルドホールディングス／西武ホールディングス／ユアサ商事／チノー／ニチリン／昭和産業／JBCCホールディングス／EIZO／アスクル／武蔵精密工業／バルカー／HIOKI／ユニプレス／日本製鋼所／東海旅客鉄道／KHネオケム／ミルボン／ヱスビー食品／オリジン／ライト工業／マクセル／東亜建設工業／トーモク／パソナグループ／高千穂交易／日本農薬／イズミ／平和堂／メック／シーイーシー／IDホールディングス／日本板硝子／リケンNPR／日揮ホールディングス／東プレ／新東工業／オリエンタルランド／エレコム／ナブテスコ／ニチアス／アズワン／セーレン／メディパルホールディングス／東洋製罐グループホールディングス／山善／平田機工／レオパレス21／クリナップ／北海道コカ・コーラボトリング／東洋建設／タダノ／曙ブレーキ工業／トリドールホールディングス／ホッカンホールディングス／ウェザーニューズ／I−ne／カカクコム／大同メタル工業／住友大阪セメント／ミツバ／リョービ／東鉄工業／ダイセキ／有沢製作所／スギホールディングス／丹青社／SBSホールディングス／日比谷総合設備／三浦工業／信越ポリマー／イリソ電子工業／京浜急行電鉄／鴻池運輸／アインホールディングス

（村山 颯志郎 ： 東洋経済『CSR企業総覧』編集長）