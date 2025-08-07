【おひとりさま時代の死に方】いま日本で「墓じまい」と「改葬」が増加している実態

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

今、ひとり世帯の現代人が密かに気になっている「ひとりで死んだらどうなるのか？」「死ぬ前に何をしておけばいいのか？」「死亡届の「届出人」は誰がなるのか？」「引き取り手のない遺体はどうなるのか？」……

注目の新書『おひとりさま時代の死に方』では、意外と知らない制度のことから誰にも聞けない悩みまで、国内外メディアから取材殺到の第一人者がぜんぶ答えます！

「墓じまい」と「改葬」

私はエンディングセンターで終活関係の相談を受けている。そこで感じることは、近年、改葬の話をよく聞くようになったということだ。ある地方での講演会を主催した市の職員から、講師を引き受けた私に次のようなリクエストが届いた。

講演に関して、受講者から要望がありましたので、お伝えいたします。子どもたちも県外へ出てしまったので、「墓じまい」についても基本的なことや現状を少しでも伺いたい、とのことです。可能な範囲で構いませんので、触れていただけると嬉しく思います。

この文章を見ると「改葬」ではなく「墓じまい」という語を使っている。私の経験では、「墓じまい」の語を使う人のほうが「改葬」よりかなり多い。エンディングセンターのスタッフも、相談者に「改葬」の語を使うと、わからない人が多いという。

「墓じまい」といっている人たちは、決して遺骨を墓から取り出して墓を終わらせるだけではない。多くの場合は、墓から取り出した遺骨を、次世代の人が、自身が住んでいる自宅近くの墓に移動して祭祀を続けている。ふるさとの親の墓から遺骨を出し、寺の合葬墓などに入れて、寺に供養を頼むケースもあった。

このような改葬の増加がなぜ起こっているのだろうか。

つづく「親が死んだら地元の墓をどうする…？ じつはこの10年で改葬件数が10万件増えていた現実」では、団塊の世代が自身の墓を考えるようになり、親の代でふるさとに残した先祖や親自身の墓を移動し始めた実態を掘り下げていく。

