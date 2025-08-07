

「石破降ろし」の風が吹き荒れる中で、意外な粘り腰を見せている石破首相（中央）。その姿はどこか半世紀前の首相を思い起こさせるものとなりつつある（写真：ブルームバーグ）

先月の参議院選挙で「非改選議席を含めて自公で過半数」とした勝敗ラインに3議席足りず、猛烈な「石破降ろし」に見舞われた石破茂首相。昨年の衆院選、今年の東京都議選に続く主要選挙での敗北を受けて、参院選直後には党内で「スリーアウトチェンジ」との声が広がった。

7月28日には自民党の両院議員懇談会が開かれ、当初の予定を2時間半もオーバーして厳しい意見が交わされた。8月8日には両院議員総会が開かれ、石破首相はさらに責任が問われることになるが、ここに来て様相が変わりつつある。

変わりつつある風向き

8月2日と3日に行われたJNN（ジャパン・ニュース・ネットワーク）の世論調査で、内閣支持率は36.8％と、前月比で4ポイント増加した。不支持率は同3.1ポイント減の60.5％で6割台を維持しているものの、回復傾向とみていいだろう。

7月26日と27日に行われた毎日新聞の調査でも、内閣支持率は29％で同5ポイント増となり、不支持率は同2ポイント減の59％だった。「次の首相は誰がふさわしいか」には石破首相が20％でトップに立った。自民党支持層の70％と公明党支持層の40％が石破首相を支持し、野党支持層でも立憲民主党では35％、日本維新の会と共産党では約3割が石破首相を支持している。

一方、同調査で「石破首相は辞任すべき」が42％で、「辞任する必要はない」の33％を上回った。同時期に行われたANN（オールニッポン・ニュースネットワーク）の世論調査でも「辞任すべき」が46％で「辞任する必要はない」が42％、FNN（フジニュースネットワーク）の世論調査では「辞任すべき」は47.7％で「辞任する必要はない」が44.2％と、いずれも「辞任すべき」がやや上回った。

しかし、朝日新聞の世論調査では「石破首相は辞任すべき」は41％で「辞任する必要はない」が47％と、「辞任する必要はない」が上回った。上述のJNNの調査でも「辞任すべき」が43％だったのに対して「辞任する必要はない」が47％で上回っている。

さらに興味深いのは、JNNの世論調査で「自民党の敗北理由」について46％が「自民党に期待できない」と回答し、「石破政権に期待できない」の20％を大きく上回っている点だ。

昨年の衆院選に続いて参院選でも自公が過半数を割った理由は複数ある。物価高やそれに対する政策の後手後手感、加えて「政治とカネの問題」によって自民党が信用をなくしたことも、大きな原因に違いない。実際に6月に行われた都議選で自民党が大敗したのも、都議会自民党の裏金問題が影響した。

そうした表れが、7月25日夕方に首相官邸前で行われた「石破辞めるな！」デモかもしれない。参加者の多くは自民党支持層ではなく、石破首相を積極的に支持するわけではなかったようだ。にもかかわらず、こうした動きが表れるのは、彼らが「よりマシな政治」を求めているからだろう。その反面、野党のリーダーへの期待の薄さが感じられるのも興味深い。

石破政権が生き残る唯一の道

石破首相も8月に入り、粘り強さを見せている。

8月4日と5日に開かれた衆参予算委員会では、ほとんど資料を見ずに答弁した。6日の広島平和記念式典での演説は、2年前に平和祈念館を訪れた印象や、「太き骨は先生ならむ そのそばに 小さきあたまの骨 あつまれり」という正田篠枝氏の歌の引用など、石破首相の「平和への思い」が強く盛り込まれたものになった。

石破首相の政治の師である故・田中角栄元首相は生前、「戦争を体験した人間が政治にかかわっている間は大丈夫だ。しかしそういう人間がいなくなったとき、日本は危なくなる。だから勉強しろ」と周囲に述べていた。

筆者は同じ話を故・藤井裕久元財務相からも聞いた。その藤井氏が何より懸念していたのは、日本の右傾化だった。そして先月の参院選では、核武装をほのめかす候補が当選するなど、その兆候が見られている。

石破首相が意欲を見せた「戦後80年談話」は閣議決定が見送られ、石破首相の個人的メッセージとなる予定だが、8月6日の広島での演説はその布石となるものだろう。そして9日の長崎平和祈念式典での演説や15日の全国戦没者追悼式での演説を通じて、その完成形が見えてくるのではないか。そして、平和を訴え、左派も含めて国民の過半数を包摂することこそ、石破政権が生き残る唯一の道だといえるだろう。

アメリカの追加関税をめぐっても“粘り”を見せている。赤沢亮正経済再生担当相は5日から9日まで訪米し、1日に発動された大統領令との齟齬について確認するとともに、自動車関税の早期引き下げを求める。

党内で少数派の石破首相にとって、党外での支持を得ることこそが延命の秘策だ。少数派ゆえの逆境に対する強さは、故・三木武夫元首相と共通する。

1974年12月に首相に就任した三木氏は、党内の多数派とは一線を画し、「クリーン三木」を標榜して政治資金規正法を改正し、政治改革を訴えた。「三木降ろし」に耐えた三木内閣は2年間存続したが、その過程は衆院解散をめぐる多数派との闘いだった。

三木元首相に共通する「少数派ゆえの強さ」

石破首相もかつては石破派を率いたことがあったが、メンバーの減少で2021年に政治団体に変容。2024年2月には派閥のパーティー券問題を受けて、その政治団体も解散している。

党内の味方はおそらく20人にも満たないだろう。しかし、党外にも心が通じる政治家がいるようだ。

4日の衆院予算委員会での立憲民主党の野田佳彦代表とのやり取りは、党派を超えた大局の議論といえた。日本維新の会の共同代表を辞した前原誠司氏とは鉄道という趣味を通じて付き合いが長いが、前原氏は「石破さんには一度もウソをつかれたことはない」と断言する。

そして秋の臨時国会では、衆院解散権を握る石破首相が有利になるだろう。昨年の衆院選で自民党が敗退したのは、主に「政治とカネの問題」であったことに加えて、前出のJNN調査が示すように、世論は石破首相への失望より自民党への失望が大きいことを示している。

なお、衆院の早期解散を望んでいるのは、先月の参院選で躍進した国民民主党と参政党くらいで、立憲民主党は内閣不信任決議案提出には消極的だ。また、もし衆院が解散されれば、自民党は議席を失う可能性は高く、わざわざ自分の首を絞める愚者はいない。

故・三木元首相は解散権を行使せず、そのために衆議院の任期満了まで政権を維持できた。「バルカン政治家」と言われたゆえんだが、石破政権も同じ方法で2028年10月の任期満了を狙うのか。政治家としての真骨頂が試されている。

（安積 明子 ： ジャーナリスト）