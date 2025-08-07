ネイマールの最新の髪型が話題

ブラジル1部サントスのFWネイマールが奇抜なニューヘアスタイルを披露して反響を呼んでいる。

ネイマールが所属するサントスは現地時間8月5日にリーグ戦の第18節でジュヴェントゥージと対戦。キャプテンとして先発出場したネイマールが2ゴールの活躍を見せて3-1で勝利した。

ネイマールはブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督も視察していた試合で躍動。今年1月にブラジルに復帰して以来、初の1試合2ゴールで完全復活への兆しを示した。

そんなブラジルのスターはプレーだけでなく、新しいドレッドヘアのスタイルも注目を集めている。デビュー当時のモヒカンヘアから始まり、パリ・サンジェルマン時代にもドレッドヘアを披露するなど髪型にもこだわりを見せてきたが、今回の一段と奇抜な新スタイルについてSNSでは「またすんごい髪の毛なってる」「誰かわからんかった」「マテウスジェズスみたい」「これは斬新」「なんだこれ?」「すごい派手だな」「またすんごい髪の毛なってる」「ヤベェ」「もう装飾だな」とさまざまな意見が寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）