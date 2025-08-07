外来植物が作りだした新しい環境で、日本の固有種の進化が起きていた…「魔の島」で起きていた「進行中の種分化」

「進化は再現不可能な一度限りの現象なのか？ それとも同じような環境条件では同じような適応が繰り返し発生するのか？」

鉄人とマイマイ

私の研究室で過去にポスドクをしていた英国のプロフェッサーが来日し、仙台にやって来た。到着の翌日には、もう意気投合した私の研究室の筋肉系学生たちと、共同研究という名の登山に出掛けた。飯豊山に行くという。足慣らしだそうである。だが本来の目的は私と小笠原に行き、調査を行うことなのだ。いや、目的は確かに調査なのだが、探検と鍛錬が趣味の彼にとっては、未知の土地の探検自体が目的に含まれていた。小笠原には、まだ足を踏み入れていない島や場所はいくらでもあり、そこに行かねばならないのである。体力で分の悪い私にはハードな展開が予想される。要警戒である。

辺境の島と山岳地帯ほど、彼を惹きつけ、力を与えるものはない。かつて東北のとある峡谷へ出かけた時は、へばった私を尻目に断崖をよじ登り、力ずくで調査データをとってきたし、日本海のとある島で夜間調査中に怨霊みたいなものと出くわした時は、祈祷師のような呪文を唱えて追い払った。

ちなみに飯豊山の登山から戻ると、一緒に行った学生を「よく鍛えられたストロングな学生だ」と褒めるので、さすがに若者の体力には敵わなくなったか、衰えたな、とほくそ笑んだのだが、残念なことにその言葉は、"知識と研究スキルがよく身に着いた優秀な学生"という意味で、身体能力の話ではなかったようだ。

プロフェッサーの関心事の一つは、殻の色彩だ。これに関与する多くの遺伝子が、同じ染色体の隣接した位置にあり、一つの遺伝子のように振る舞うスーパージーン（超遺伝子）と呼ばれる構造になっている。カタマイマイ属は、暮らし方の違う4タイプが殻の色も違うので、格好の研究対象なのである。

さて、東京から丸一日船に乗って母島に到着すると、早速プロフェッサーは準備運動だ、といって走りに行った。海岸から標高463mの母島最高峰まで、往復6kmの登山道を、である。頂上まで走って登ったあと、駆け下りてくるのだが、普通は3時間半から4時間くらいかかる行程を、彼は30分で駆け抜けてきた。

調査地は、母島の南の海上にある5つの小さな属島である。その一つ、向島には、以前から頻繁に二人で訪れ、調査を行っていた。この島に住む地上性の種には色と形の違う2つの型があり、もしかすると最終氷期末に絶滅が起きて、その空いたニッチを埋めるように、両者の間で種分化が起きつつあるのかもしれないと想像していたからである。

だが折悪しく、この島では外来種のネズミが次第に増えてきて、その捕食の影響が強まり、自然選択の検出には不向きになっていた。ネズミ類はカタマイマイ類への自然選択を大きく変えてしまう可能性がある。兄島ではクマネズミが激増して、地表性の種の暮らし方と色、形に、20年ほどで進化的な変化が起きてしまったほどである。

そこでプロフェッサーは、その隣の姉島はどうかと言う。まだ彼が行ったことのない島だ。私はかつて姉島で、樹上に住むフタオビカタマイマイと、地上に住むコシタカカタマイマイを見つけていた。しかも後者には、向島と同じく、色と形の違う2つの型がある。

上陸ルートは2つ。南側の湾から石だらけの浜に上陸する方法と、東側の岩場から上陸する方法がある。私は南側からしか上陸したことがなかった。理由は、島の東側は外来植物──マツのような見かけのモクマオウと、アロエの親分のようなアオノリュウゼツランが占めていて、在来植生があまり残っていないからである。

私は堅実に南の湾から上陸する気だったのだが、プロフェッサーの考えは違った。「まだ東側から上陸したことがないなら、そちら側から行くべきだ。何か新しい発見があるかもしれない」と言う。私は、「住み場所に不適な外来植物ばかりなので、カタマイマイの類はいないと思う」と主張したが、「実際に見て確かめなければ分からない」と結局押し切られた。

いつも島渡しを請け負ってくれる漁船の船長に、東側の岩場から上陸する、と伝えると、船長は、あそこは道を間違えると大変なので、気を付けるように、と言う。決して立ち入ってはいけないエリアがあるらしい。「上手く口では言えないが、とにかくヤバい場所だ」と言う。

何か魔物でも出るのだろうか。しかしまあ、妖怪だの怪物だのは、不死身のプロフェッサーが退治してくれるだろう、詳細は不明だがまあヨシ、とあまり気に留めなかった。

魔の島

揺れる漁船の舳先から、波しぶきのかかる磯に飛び移る。私たちの無事を確認した船が離れていくのを見送りつつ、私たちは海に面した黒い火山岩の急傾斜地を登っていった。

まもなくごつごつした岩場に出た。ところどころに痩せたトクサバモクマオウがひょろりとピエロのような姿で立っている。150年前にオーストラリアから持ち込まれた樹木で、松のような細長い葉をもち、杉のようにまっすぐ伸びる。土地を占拠し、植生を激変させるので、島によっては行政の手で駆除作業が進められている。その細長い葉が集積した落葉層は、一般に不毛で土壌動物が少ない。父島列島の西島では、モクマオウ林に微小陸貝が生息していて、在来種の住み場所になっているが、かなり例外的である。だから普通、私はモクマオウが繁茂している場所で、カタマイマイ類を探したりはしない。

船長から教わったルートを辿っていく。聞いた話では、岩場を抜けるとモクマオウが密生した丘があり、それを越えて谷へ降りると、カタマイマイ類の生息に適したビロウやタコノキが多い在来林になるという。私たちの目的地はそこである。

船長からは、リュウゼツランに近づかぬよう言われたが、ぽつぽつアロエのような若い小さな株が目につき始めた。放射状に広がる多肉質の葉を竜の舌に喩えたのが、「竜舌蘭」の名の由来だという。熱帯アメリカ原産の植物だが、なぜ避ける必要があるのか聞き忘れた。毒があるのだっけ、などと思案しつつ岩場を進むと、急に足に激痛が走った。

見ると岩の間にリュウゼツランの若株があり、そこから細長く硬い針のような葉が突き出している。それがズボンを貫通してふくらはぎに刺さったのである。これのことかと知って、急に気になり見まわすと、あちこちの岩の隙間から30cmほどの長さで、硬い緑の棘がいくつも垂直に立っている。

私の後ろをついてきたプロフェッサーに、リュウゼツランに近づかぬよう伝えると、わかったと答えるが、あまり気にしていないようである。私はルートを間違えないよう、慎重に方向を見極めながら進むようにした。ところが私があまりにたびたび立ち止まるので、道をロストしたのか、とプロフェッサーが聞くようになった。そしてついに、私にまかせろ、とGPSを取り出すと、この方向だ、と指をさし、まっすぐ行けば迷わない、と言って、そちらに大股で歩き出した。船長の警告を思い出し、それは危険だから待て、と大声で伝えたものの手遅れで、万事OK、とばかり歩き出したプロフェッサーは、あっという間に行ってしまった。

私はあわてて後を追った。地面から突き出たリュウゼツランの葉が、次々と足に突き刺さる。とても植物の葉とは思えない。先端は硬度と鋭さを増し、もはや鋼鉄の針であった。鋭利な凶器が至る所、地面から垂直に立っているのだ。文字通り針地獄であった。

リュウゼツランの葉を避けつつ歩くので時間がかかる。プロフェッサーはもう姿も見えない。長年チームを組んできたせいで、逆に我々は互いに相手を待つという習慣がないのだ。このまままっすぐ行くしかない。

ふと気づくと足元の岩上に、たくさんのシダが大きな葉を広げていた。いつの間にかシダの群生地に入り込んでいたのである。足を踏み出すと、太腿に激痛が走った。シダの葉の下に、リュウゼツランが隠れていたのだ。危険すぎる。さすがに引き返そうかと後ろを見ると、もと来た方もずっと針地獄だ。しかもそちらは下り坂。つまりリュウゼツランの葉は上に向かって伸びているので、その鋭い先端が全部こちらを向いている。引き返すのはもっと危険だ。

彼が戻ってこないところを見ると、意外に針地獄はこのすぐ先で終わるのかもしれない、そう思い直して歩を先に進めた。

だがその結果、ついに身動きが取れなくなった。ちょうど腰の位置に、鋼鉄のような針先を上に向けたリュウゼツラン株の群れに、周りを取り囲まれてしまったのだ。しかもそれは密生した大きなシダの葉の下に姿を隠している。運よくここまで致命傷を負わずにきたため、かえって深く魔境に入り込んでしまったようだ。今さら後退もできないし。

やむなく探りを入れつつそろそろ進む。股間のすぐ下でリュウゼツランが針先を上に向けている。危険極まりない。爪先立ちで歩かねばならない。それでも針先がすれすれだ。力を抜けば万事休す。しかも足元は不安定な岩場で、浮石もある。一種の拷問であった。

足の長いプロフェッサーは、この針地獄を苦も無く突破できたのだろうが、私の場合、そうはいかない。なんともみじめな体勢で、脂汗をしたたらせつつ、辛うじて凶器をかわしていたが、ついに力尽きた。

足を乗せた岩が動いて、思わずよろめき、腰が下がったその瞬間。下半身に電撃的な激痛が走った。地面から突き出たリュウゼツランの針先が、ズボンを真下から貫通し、無慈悲にも睾丸に突き刺さったのである。

終わった、と思った。が、わずか1mmの偶然が私を救った。芯をわずかに外れたのだ。刺さったのは皮の部分で、皮一枚の差で本体は救われた。

しかし危険極まりない。私は思案の末、サンプル収納用に持っていたプラスチックのタッパーを取り出し、それで応急のファールカップを作ることにした。手ごろなサイズのタッパーに、アウトドア用のマルチツールで穴を開け、ビニール紐を通して、局部に被せて装着した。これである程度、リュウゼツランの急所攻撃をガード可能だ。

この対策は予想以上に効果を発揮し、何より安心感が抜群であった。その後、何度か足や腰を突き刺されはしたものの、深手を負わずに済んだ。間もなくモクマオウが増え始め、林床がその葉で覆われるようになると、リュウゼツランの危険な若株は減り始めた。そしてついに針地獄は姿を消した。

向こうにプロフェッサーが見えた。そこは乾いたモクマオウ林で、その一角に成長したリュウゼツランが、巨大な緑のドラゴンのような姿で陣取っていた。

新世界での進化

小笠原本来の自然とはあまりにかけ離れた景観だった。オーストラリア風の洒落た、しかし不毛なトクサバモクマオウの林と、テキーラ風味のドラゴン・アオノリュウゼツラン。地表は一面、細長い松葉のようなモクマオウの落ち葉が厚く堆積し、踏んだ足が深く沈み込む。林の一隅に鎮座したリュウゼツランの巨大な成熟株は、根元の直径が1〜2mはあるだろうか。そこから、のたうつ触手のように緑の分厚いロゼット葉を広げている。葉先まで含めるとロゼット全体で直径4mを超えている。

プロフェッサーはその大きなロゼット葉の下でうつぶせになり、根元を眺めていた。はた目には、緑のドラゴンに頭を食われているような落ち着かぬ光景である。彼は私を見て、こっちに来いと言う。株の周りからモクマオウの落ち葉が取り除かれている。リュウゼツランの根元を見ると、そこにたくさんの丸い果実のようなものがびっしり付いていた。いや果実ではない。信じがたいことに、それはカタツムリ──カタマイマイの仲間だった。

殻は厚く丸い形。淡褐色で、無帯か一本、または二本の黒い帯が入っている。姉島では初めて見る型だった。殻の形は丸く球に近い形になるものが多い点を除けば、地上性で落葉層の表面に住む饅頭形のタイプ（地表性）によく似ている（図11−1）。

同じ株の根元からは、同じカタマイマイが30匹近く見つかった。まさかオーストラリアと熱帯アメリカが融合した世界に、カタマイマイの大群がひしめいているとは思わなかった。

このカタマイマイが見つかるのは主に株の根元で、ロゼット葉の上では見かけない。また株から離れた場所の、厚いモクマオウの落ち葉の下では、たまに見つかる程度でごく少ない。プロフェッサーは変異を調べるため、カタマイマイを地面に何列も並べていた。形には大きな変異があった。大多数はやや球に近い饅頭形で殻の裏側に臍孔はないが、個体によって殻がかなり扁平だったり、臍孔があったり、臍孔がごく小さいか、開きかけの個体があるのだ。殻のサイズにもかなりの変異があった。

しばしの調査後、そこを離れて谷間に向かった。10mほど斜面を下り、モクマオウ林が切れたあたりにタコノキの群落があった。葉の基部を調べてみると、樹上生活するフタオビカタマイマイが潜り込んでいた。淡褐色で無帯か、一、二本の帯。薄く小さく扁平で裏側に臍孔がある。リュウゼツランの根元で見た、扁平で臍孔のある変異個体とよく似ている。両者は中間的な変異で繋がっているのだ。

一方、その根元に堆積しているタコノキの落ち葉の下には黒っぽい円錐形のコシタカカタマイマイがいた。しかしリュウゼツランの下で見たタイプは見つからなかった。

調査の結果、私たちが至った結論は次のようなものだ。リュウゼツランの根元にいたのは、フタオビカタマイマイの地上に住むタイプである。このタイプはモクマオウとリュウゼツランに占有された場所でしか見つからないので、恐らくこれらの外来植物が作り出した新しい環境に進出したものだろう。これらの外来植物が導入された150年前以降に、この新しい環境で樹上タイプから地上タイプへの変化が進んだのではないか。

地上タイプと樹上タイプは行動圏が異なる。従って、出会って交尾する機会が限られ、生殖的隔離が生じる。だが中間的な個体がいるので、フタオビカタマイマイの地上タイプと樹上タイプの生殖的隔離はまだ不十分なのであろう。プロフェッサーが発した言葉を借りれば、「私たちは今まさに進行中の種分化を見ている」のである。

帰途は慎重に本来のルートを探して辿った。プロフェッサーも今度は私に従った。それまで気づかなかったのだが、どうやらドラゴンとの死闘の痕跡であるらしく、ズボンは至る所で裂けて短冊状に揺らめき、各所に血が滲んでいた。

翌日、再び姉島に向かい、カタマイマイ一個体ずつに印をつけた。一年後、再度訪れて死亡率を調べ、自然選択で中間型が減っているという仮説を検証するためである。

研究室に戻ったのちに行った遺伝子解析の結果、私たちが発見したフタオビカタマイマイの地上タイプと樹上タイプの間で、不完全ながら生殖的隔離が認められた。また地上タイプは樹上タイプと同じく、姉島固有の系統であった。

次に分化を引き起こしている自然選択を検出するはずだったのだが、母島列島では外来ネズミの影響が拡大し、調査の翌年には姉島でもネズミの影響が顕著になってしまった。そのため死亡率の評価が難しくなり、この企画は一時保留となっている。

このようにまだ残された課題はあるものの、状況証拠から判断して、姉島の地上タイプはリュウゼツランの根元、モクマオウの落葉下への適応の結果、樹上タイプから分化中のものと考えてよいだろう。

リュウゼツラン類の原産地・北米南部には、住み場所をほぼリュウゼツラン類に依存するカタツムリのグループがいる。これらも主にリュウゼツラン類の根元に住む。だが姉島のリュウゼツラン下のフタオビカタマイマイは、色も形もむしろ他の地表性カタマイマイ類に似ている。リュウゼツランと在来植物は、植物の形自体は大きく異なるが、落ち葉が作る住み場所がカタマイマイに与える影響は、両者であまり差がないようだ。

というわけで、私たちが姉島で獲得した「進化のパーツ」は、樹上から地上へとフタオビカタマイマイの住み場所が広がった後で、地上生活への適応と種分化が進んでいる状況と考えてよいだろう。これは外来植物が作り出した新しい環境への適応だが、カタマイマイ類が過去に繰り返してきた進化の一場面を再現している可能性が高い。それは北硫黄島で見つけたジェネラリストの進化の次の段階──スペシャリストの進化である。

彼らの祖先が新しい島に辿り着き、定着したあとで起きたのも、このような暮らし方の分化と、それに連動した種分化だったのだろう。

カタマイマイ属の4つのタイプは、形に加えて殻と軟体部の色も違う。色については機能など不明な点が多いが、プロフェッサーは最近、欧州のカタツムリで、殻の色彩を決める超遺伝子のゲノム上の位置を突き止めた。私たちも本土の種類で、殻の色彩の発現に関わる遺伝子の探索を進めている。カタマイマイ属の色彩にも、共通の遺伝子群が使われている可能性がある。課題も、遠からず解決するはずだ。

ところで、プロフェッサーは今年も日本に来る予定だという。昨年は来日早々、足慣らしだと称して一人で岩手に行き、市民マラソン大会に参加して、42.195kmを走破してきた。研究も人生も楽しまなければならないのだという。マラソンや探検のどこが楽しいのか、ただ苦痛なだけだろうと思うのだが、プロフェッサーの考えは違うらしい。

20年以上前、まだポスドクだった彼は、日本の大学を気に入り、日本での研究生活を堪能しつつ、日本で活動する欧米の研究者の課題について、『ネイチャー』誌に手記を寄せたりしていたが、ちょうどその頃、日本では国立大学の独立行政法人化の話が持ち上がっていた。きっと関心をもつと思い、英国で行われた改革がその手本だ、と彼に話したところ、「クレイジーだ。なぜ失敗を真似るのだ。大学も科学も間違いなく破壊される」と、顔をしかめていたのを覚えている。

＊

