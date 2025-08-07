フジテレビ系木曜劇場『愛の、がっこう。』で、高校教師・愛実（木村文乃）の交際相手・川原洋二を演じている中島歩。川原は、大手銀行に勤める“ハイスペック男子”ながら、どこか奇妙な違和感をまとった人物であり、物語に不穏な空気をもたらすキーパーソンだ。脚本・井上由美子×演出・西谷弘という名コンビによる完全オリジナルストーリーの中で、中島はいかにしてこのキャラクターに“人間味のある滑稽さ”を吹き込んでいるのか。

参考：中島歩が視聴者をざわつかせるワケ 『愛の、がっこう。』『あんぱん』での“振り幅”

朝ドラ『あんぱん』（NHK総合）に続く連ドラ出演に加え、『ルノワール』や『無名の人生』など話題作への出演が続く中島に、川原という複雑な人物像の立ち上げ方や作品選びのポイント、そして俳優という道を選んだきっかけを聞いた。

■「みっともなくても、感情に正直でいる人のほうが救われる」

ーー『愛の、がっこう。』の脚本を読まれたとき、作品全体の印象をどのように受け止められましたか？

中島歩（以下、中島）：最初に思ったのは、「あまりいい人が出てこないな」ということでした。でもそれが逆に、気持ちよく感じられたんです。もちろん、“いい人”を見ると安心感もあるとは思うんですけど、どこか空々しく感じてしまう部分もあって。それよりも、たとえみっともなくても、自分の感情に正直でいる人のほうが、僕は救われる気がするというか。この物語に登場する人たちは、我慢ができない人たちなんだと思います。普通、人に迷惑をかけないように、ある程度は自分の気持ちを押し殺して生きている。でもこの作品の登場人物たちは、どこかからその我慢ができない。だからこそ、どこか共感できる部分があるんじゃないかって。視聴者の方が、「この人たち、なんか分かるかも」と思ってもらえるような瞬間があったら嬉しいです。川原にイライラする方もいるかもしれないけれど、感情を揺さぶるようなキャラクターであることは間違いないと思います。

ーー川原洋二というキャラクターについては、どのように捉えていますか？ 演じる上で意識していることがあれば教えてください。

中島：川原って、すごく変わった人なんです。でもその変な部分を前面に出しすぎてしまうと、視聴者にとっては“怖い人”に見えてしまう。共感以前に引いてしまうというか、サイコパス的な印象になってしまう危険性があるんです。だから、彼の裏にある人間味、心の奥底にある不安とか寂しさとか、そういった部分を丁寧に想像しながら演じています。演出の西谷（弘）さんからも「滑稽に見えるようにしてほしい」と言われていて。哀しさや空回りも含めて、ちょっと笑ってしまうような不器用さを感じてもらえるように意識しています。

ーー演じる中で、川原に対して共感できる部分はありましたか？

中島：正直に言うと、あまり共感はできません（笑）。彼は「学歴」や「出世」といった価値観に縛られすぎていて、自分の心の声が聞こえなくなってしまっている。ある意味で、自分を見失っているんだと思います。僕自身も一時期は「いい学校に行って、いい会社に入らなきゃ」みたいなことを考えていた時期もありました。でもわりと早い段階でそこからドロップアウトしているので、彼のように結婚までも出世のためという考え方は共感できなくて。ただ、それでももがきながら必死に生きている姿は、ちょっと笑えるけど、切なくもあって。視聴者の方には、その“ズレ”を面白がっていただけたらいいなと思っています。

■教師を志し、落語家を諦め、役者の道へ

ーー本作以外にも、朝ドラ『あんぱん』（NHK総合）をはじめ、、映画でも『ルノワール』や『無名の人生』など数々の話題作に出演されています。作品を選ぶ際に大切にしているポイントはなんですか？

中島：その役を演じることが自分にとっておもしろそうか、ワクワクできるかどうか。最終的にはそこが一番大きいかもしれません。あとは、「この俳優さんと芝居できるのか」とか、「この演出家と一緒にやれるなら、いろんな話ができそうだな」とか、芝居そのものにちゃんと向き合える現場であるかどうかですね。もちろん、いろんな要素があるんですけど、やっぱり“芝居が好き”っていう原点に戻って選んでいる気がします。

ーー「中島さんが出てる作品は信頼できる」という声も多く聞きます。

中島：それはありがたいです（笑）。でも僕としては、自分が「この人おもしろそうだな」と思う人たちのもとに、ただ会いに行っていた感じなんです。映画監督の方とか、演劇関係の方とかは、個人的にトークショーに行って隙を見て話しかけたり、ワークショップにも頻繁に参加してました。そこからご縁が広がっていったというか。テレビの現場はなかなか個人的に接点を持つのが難しいですけど、映画や演劇の人は、もう少し出会えるチャンスがある。だから僕の作品を観て「この人の出てる作品はおもしろい」と思ってくれる人は、多分僕と趣味が合うんだと思います（笑）。

ーーそもそも、中島さんはいつ頃から演劇や映像作品に興味を持たれたんですか？

中島：子どもの頃から映画が大好きで、レンタルビデオ屋に毎週通ってました。特にジム・キャリーが好きで、『マスク』とかは何度も繰り返し観ていました。テレビドラマもかなり観ていて、『白い巨塔』（フジテレビ系）とか『やまとなでしこ』（フジテレビ系）も大好きでした。あとは、小さい頃は『ウルトラマン』や『仮面ライダー』といった特撮作品にも夢中になってました。

ーーでは、そこから“演じる側”に回ろうと思ったきっかけはなんだったのでしょうか？

中島：実は、最初は俳優じゃなくて教師を目指していたんです。大学は日芸（日本大学芸術学部）に進学したのですが、そこには演劇や映画、美術など、いろんなジャンルに興味を持った人たちが集まっていて、すごく刺激的な環境でした。その中で落語研究会に入って、「自分も落語家をやりたいな」と。でも落語は、基本的には一人でやるものじゃないですか。僕、怠け者だから一人で全部やるのは無理だなと気づいて（笑）。それで、「チームでやる芝居のほうが自分には向いてるかも」と思い始めて。しかも俳優って、若いときから活動の場がある。だから最初は軽い気持ちで俳優をやってみようと。でもそこから演劇や映画に真剣に向き合っていくうちに、「これでちゃんとやっていこう」と思うようになりました。

ーーそんな中島さんが、俳優として目標としている人物がいれば教えてください。

中島：アダム・ドライバーですね。これはもう、ずっと変わらない。彼の何がすごいかって、ここ10年くらいでフランシス・フォード・コッポラをはじめ、僕が好きな監督のほとんどと仕事をしてるんです。しかも、年齢を重ねるごとにパフォーマンスも更新していって、どんどん深みが出ている。単なる憧れを超えて、ジェラシーすら覚える存在です。

ーー今後、どういう役に挑戦したいですか？

中島：特別「こういう役がやりたい」と明確にあるわけではないんです。ただ、ちゃんと“生きてる人”を演じていたい。それがどんな人物でも、その人の感情や矛盾を掘り下げていける役であれば、どんなジャンルでもやってみたいです。（文＝佐藤アーシャマリア）