ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡¢¤Ê¤¼¼¤á¤Ê¤¤¡©¡¡»²±¡Áª¤Ç»´ÇÔ¡¢¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¤â¡ÄÀ¯¼£µ¼Ô¤¬Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁíÍý¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¡ÃÅÄùõ»ËÏº¡ßµ×¹¾²íÉ§¡ßÀÄ»³ÏÂ¹°¡ÔÅ¤ÃÌ¡Õ
¡¡½°±¡Áª¡¦ÅÔµÄÁª¡¦»²±¡Áª¤È3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤ë¤â¡¢¤Ê¤¼¼óÁê¤ÏÂ³Åê°ÕÍß¤¬¿ê¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¡£½°»²¶¦¤Ë¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ò¼¡¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤«¡Ä¡Ä±ÊÅÄÄ®¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹À¯¼£µ¼Ô3¿Í¤¬¡¢º®ÌÂ¤¹¤ëÀ¯¶É¤ò»Â¤ë¡£¡ÊËÜµ»ö¤Ï°Ê²¼3Ì¾¤ÎÀ¯¼£µ¼Ô¤Ë¤è¤ëÅ¤ÃÌ¤ÎËÁÆ¬¤òÈ´¿è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê3Ëç¡Ë
ÅÄ粼»ËÏº¡¿¤¿¤¶¤¤·¤í¤¦¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£»þ»öÄÌ¿®¼ÒÀ¯¼£Éô¤ÇÅÄÃæÇÉ¡¢Ê¿À®¸¦¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¡¢ÆÃÊÌ²òÀâ°Ñ°÷¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø°ÂÇÜ´±Å¡¤ÎÀµÂÎ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤ÈÊ¡ÅÄÃ£É×¡Ù¡ÊÊ¸½Õ¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¡£
µ×¹¾²íÉ§¡¿¤Ò¤µ¤¨¤Þ¤µ¤Ò¤³¡¡¶¦Æ±ÄÌ¿®¼ÒÆÃÊÌÊÔ½¸°Ñ°÷¡£À¯¼£Éôµ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¢µìËÉ±ÒÄ£¡¢³°Ì³¾Ê¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡ØÆüËÜ¤Î¹ñËÉ¡½¡½ÊÆ·³²½¤¹¤ë¼«±ÒÂâ¡¦ÌÂÁö¤¹¤ëÀ¯¼£¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¡£
ÀÄ»³ÏÂ¹°¡¿¤¢¤ª¤ä¤Þ¤«¤º¤Ò¤í¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¤ÇÌîÅÞ¥¥ã¥Ã¥×¡¢¼«Ì±ÅÞ¥¥ã¥Ã¥×¡¢³°ÊóÉô¥ï¥·¥ó¥È¥ó»Ù¶ÉÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡¢2021Ç¯¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø²¸½²¤ÈÌÂÁö¤ÎÆüËÜÀ¯¼£¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤Ê¤É¡£
ÀÄ»³¡¡¡Ö¥¬¥¹È´¤¤Î¤¿¤á¤À¤í¤¦¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤¿7·î28Æü¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¸å¤â¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÎÉÔËþ¤ÏÈ´¤±¤º¡¢¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¤ÎÆ°¤¤Ïº¬¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ÎÂ³Åê¤Î°Õ»Ö¤Ï¤à¤·¤í¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¼¤á¤Ê¤¤¤Î¤«¡½¡½Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤¬Êú¤¯µ¿Ìä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÄ粼¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÀÄ»³»á
ÅÄ粼¡¡ºòÇ¯12·î27Æü¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤ÈÁ°¼óÁê¤Î´ßÅÄÊ¸Íº¤µ¤ó¤¬²ñ¿©¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤ò¤è¤¯3Ç¯¤âÂ³¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢´ßÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉé¤±¤Æ¤¿¤Þ¤ë¤«¤Î°ìÇ°¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤ÎÀÐÇË¤µ¤ó¤â¡ÖÉé¤±¤Æ¤¿¤Þ¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀÄ»³¡¡³Î¤«¤Ë¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤äËèÆü¿·Ê¹¤Î¡ÖÂà¿Ø¤Ø¡×¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¡¢µì°ÂÇÜÇÉ¡¦µìÌÐÌÚÇÉ¡¦ËãÀ¸ÇÉ¤Ê¤ÉÀÐÇË¤µ¤ó¤ÈÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¿µÄ°÷¤¬¡ÖÀÕÇ¤¤ò¼è¤ì¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÐÇË¤µ¤óÌÜÀþ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬°â¤ì¤Î¤Ê¤¤¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀèÆü»ä¤¬¼èºà¤·¤¿»þ¤â¡Ö¼«Ê¬¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
ÅÄ粼¡¡¤¿¤À¡¢ÅÞÆâ¤ÇÍý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÆñ¤·¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¡Ö»²±¡Áª¤Ç¼«Ê¬¤¬É¬Ã£ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡ØÈó²þÁªµÄÀÊ¤ò´Þ¤á¡¢¼«¸ø¤Ç²áÈ¾¿ô¡Ù¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÏÀÍý¤ò¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤Ï¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
µ×¹¾¡¡Áªµó¤Ç¼«¸ø¤ÎÎôÀª¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢48µÄÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Éâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÏÂ²Î»³Áªµó¶è¤«¤éÌµ½êÂ°¤Ç½ÐÇÏ¤·¤¿Ë¾·îÎÉÃË¤µ¤ó¤ÈÈó²þÁª¤ÇÌµ½êÂ°¤ÎÊ¿»³º´ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤òÁªµó¸å¤Ë¼è¤ê¹þ¤á¤Ð¡¢²áÈ¾¿ô¤ËÆÏ¤¯¤È¤¤¤¦·×»»¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¼ÂºÝ¤Ë¤Ï47µÄÀÊ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¡ÈÎ¢ÌÜÉ¸¡É¤âÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂ³Åê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤Î°ÕÃÏ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
ÀÄ»³¡¡Â³Åê¤òË¾¤àÀ¼¤â¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤ÎÂ¦¶á¤¿¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÅÞ³°¤Ë¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ä
¡¡¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤ª¤è¤Ó8·î7ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ÎÅ¸³«Í½ÁÛ¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤ÎÌ¤ÍèÍ½ÁÛ¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤È¼óÁê·Ð¸³¼Ô3¿Í¤Î²ñÃÌ¤ÎÉñÂæÎ¢¡¢Àï¸å80Ç¯¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸È¯¿®¤¬¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¡¢¼¡¤ÎÁíºÛ¸õÊä¡¢ËãÀ¸ÂÀÏº¸µ¼óÁê¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ëÆ°¤¤Ê¤É¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿Å¤ÃÌµ»ö¡Ê6000»úÄ¶¡Ë¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÅÄ粼 »ËÏº,µ×¹¾ ²íÉ§,ÀÄ»³ ÏÂ¹°¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯8·î14Æü¡¦21Æü¹æ¡Ë