【ニューヨーク＝小林泰裕】米スマートフォン大手アップルは６日、米国への投資額を今後４年間で１０００億ドル（約１４・７兆円）増額し、ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）向け部品の生産を拡大すると発表した。

巨額投資によって自国への投資拡大を目指すトランプ米大統領への配慮を示し、インドなどから輸入されるアイフォーンへの高関税措置を回避したい狙いがある。

トランプ氏は６日、アップルのティム・クック最高経営責任者（ＣＥＯ）と共同で記者会見し、「米国で販売されるアイフォーンを米国製にするという最終目標に向けた大きな一歩だ」と話した。

ケンタッキー州の取引先の工場に２５億ドルを投じ、アイフォーン用のカバーガラスを生産する。また、アリゾナ州の台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）の工場などでアイフォーン向けの半導体を生産する。

アップルは今年２月、米国内への５０００億ドル以上の投資を表明。今回追加分を含めると、米国への今後４年の投資額は計６０００億ドル（約８８兆円）に上る。

米国で販売されているアイフォーンの多くは現在、インドで製造されている。米国での生産を増やせば、アイフォーンの販売価格が上昇する可能性もある。