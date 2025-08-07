◎全国の天気

日本海から前線が南下するため、全国的に雨が降りそうです。昼前にかけて、日本海側を中心に雨が非常に激しく降る所があるでしょう。

明け方に線状降水帯が発生した石川県では、雨が弱まってきても、しばらくは土砂災害などに厳重に警戒してください。

また、夜遅くからは九州で大雨になる所がありそうです。関東は変わりやすい天気で、晴れ間は出ますが、昼前後を中心に雷雨になる所がありそうです。晴れマークの那覇も昼前から夕方にかけて、にわか雨があるでしょう。

◎予想最高気温

前日より低くなるが、太平洋側を中心に猛烈な暑さが続きそうです。東京は35℃の予想で、6日連続の猛暑日となる見込みです。仙台は34℃、大阪は33℃、福岡は32℃でしょう。どこも湿気が多く、かなり蒸し暑くなりそうです。

◎週間予報

・大阪〜那覇

この先も前線の影響で、西日本では山の日の11日(月)頃にかけて大雨が続くおそれがあります。8日(金)は晴れ間の出る所が多いですが、九州は特に朝にかけて大雨にお気をつけください。沖縄は晴れる日が多いでしょう。

・札幌〜名古屋

8日(金)は北日本や北陸を中心に雨が降るでしょう。9日(土)は晴れ間の出る所が多い予想です。10日(日)以降は再び雨の範囲が広がりそうです。関東は10日(日)、11日(月)と雨が降り、暑さが少し和らぐ見込みです。