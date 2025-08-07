日経225先物テクニカルポイント（7日夜間取引終了時点）
7日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比20円安の4万790円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
42379.49円 ボリンジャーバンド3σ
41685.40円 ボリンジャーバンド2σ
40991.30円 ボリンジャーバンド1σ
40794.86円 6日日経平均株価現物終値
40790.00円 7日夜間取引終値
40686.00円 5日移動平均
40670.00円 一目均衡表・転換線
40605.00円 一目均衡表・基準線
40297.20円 25日移動平均
39603.10円 ボリンジャーバンド-1σ
39255.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38909.00円 ボリンジャーバンド2σ
38549.73円 75日移動平均
38295.30円 200日移動平均
38214.91円 ボリンジャーバンド3σ
37235.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
株探ニュース
