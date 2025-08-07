　7日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比20円安の4万790円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

42379.49円　　ボリンジャーバンド3σ
41685.40円　　ボリンジャーバンド2σ
40991.30円　　ボリンジャーバンド1σ
40794.86円　　6日日経平均株価現物終値
40790.00円　　7日夜間取引終値
40686.00円　　5日移動平均
40670.00円　　一目均衡表・転換線
40605.00円　　一目均衡表・基準線
40297.20円　　25日移動平均
39603.10円　　ボリンジャーバンド-1σ
39255.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38909.00円　　ボリンジャーバンド2σ
38549.73円　　75日移動平均
38295.30円　　200日移動平均
38214.91円　　ボリンジャーバンド3σ
37235.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）


