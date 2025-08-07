TOPIX先物テクニカルポイント（7日夜間取引終了時点）
7日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比1.5ポイント安の2967ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3065.16ポイント ボリンジャーバンド3σ
3004.26ポイント ボリンジャーバンド2σ
2967.00ポイント 7日夜間取引終値
2966.57ポイント 6日TOPIX現物終値
2950.90ポイント 5日移動平均
2943.36ポイント ボリンジャーバンド1σ
2926.50ポイント 一目均衡表・転換線
2888.50ポイント 一目均衡表・基準線
2882.46ポイント 25日移動平均
2821.56ポイント ボリンジャーバンド-1σ
2807.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2790.11ポイント 75日移動平均
2760.66ポイント ボリンジャーバンド2σ
2733.80ポイント 200日移動平均
2699.76ポイント ボリンジャーバンド3σ
2675.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
株探ニュース
