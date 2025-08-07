　7日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比1.5ポイント安の2967ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3065.16ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3004.26ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
2967.00ポイント　　7日夜間取引終値
2966.57ポイント　　6日TOPIX現物終値
2950.90ポイント　　5日移動平均
2943.36ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
2926.50ポイント　　一目均衡表・転換線
2888.50ポイント　　一目均衡表・基準線
2882.46ポイント　　25日移動平均
2821.56ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
2807.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2790.11ポイント　　75日移動平均
2760.66ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
2733.80ポイント　　200日移動平均
2699.76ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2675.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）


