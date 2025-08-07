グロース先物テクニカルポイント（7日夜間取引終了時点）
7日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比8ポイント安の764ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
799.32ポイント ボリンジャーバンド3σ
782.27ポイント ボリンジャーバンド2σ
771.88ポイント 6日東証グロース市場250指数現物終値
767.00ポイント 5日移動平均
765.21ポイント ボリンジャーバンド1σ
764.00ポイント 7日夜間取引終値
755.00ポイント 一目均衡表・転換線
748.16ポイント 25日移動平均
735.50ポイント 一目均衡表・基準線
734.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
731.51ポイント 75日移動平均
731.11ポイント ボリンジャーバンド-1σ
714.05ポイント ボリンジャーバンド2σ
697.00ポイント ボリンジャーバンド3σ
695.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
674.72ポイント 200日移動平均
株探ニュース
