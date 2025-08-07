西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル12星座占いで、毎日あなたの運気を占います♡

2025年8月7日（木）の運勢はこちら！

牡羊座

ドライヤーやヘアアイロンの使い方を工夫すると髪型が決まりそうです。スタイリング技術向上で自信アップ。

牡牛座

カーテンやブラインドの開閉で部屋の雰囲気を変えてみて。光の調節が心の明るさにも影響を与えてくれます。

双子座

絆創膏や薬などの常備薬を確認すると安心できそう。備えあれば憂いなしの気持ちが心を軽くしてくれるかも。

蟹座

マットやカーペットの配置を変えると部屋の印象が一新されそう。足元の変化が空間全体を新鮮にしてくれます。

獅子座

電池やバッテリーの残量チェックで機器が正常に動作します。小さなメンテナンスが大きなトラブルを防ぎます。

乙女座

洗濯ネットや洗濯バサミの使い方を見直すと衣類が長持ち。丁寧な洗濯が衣服への愛情表現にもなります。

天秤座

氷や保冷剤を活用して暑さ対策を工夫する日。冷たさの工夫が夏を乗り切る知恵につながるかもしれません。

蠍座

名刺や会員カードの整理で財布がスッキリ。必要なものだけを持つことで身軽さを感じられることでしょう。

射手座

観葉植物の葉っぱを拭いてあげると緑が生き生きと輝きそう。自分の心も豊かにしてくれることになるはず。

山羊座

ハンガーや洗濯物干しの配置を効率化すると家事が楽に。動線の改善が時間短縮をもたらしてくれるはずです。

水瓶座

スマホケースやカバーを変えてみると気分転換になりそう。身近なアイテムの変化が新鮮な刺激になります。

魚座

アロマオイルやお香の香りで部屋を満たすと心が落ちつきます。好きな香りが リラックス効果を与えてくれます。

占ってくれたのは

王 朱海（おう あけみ）先生

巫女家系に生まれる。有名占い師にスカウトされ修行の道に進む。西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル占いで30年間に渡って個人鑑定を中心に活動しメディア連載も行っている。

イラスト／長谷川わかな