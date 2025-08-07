4度の総合王者に輝く

自動車レース、F1で総合王者に4度輝いているマックス・フェルスタッペン（レッドブル）が、休暇で訪れたい国に日本を挙げた。チームの公式インスタグラムでの質問に答えたもので、日本人ファンも、もちろん大歓迎だ。

チームのインスタグラムに登場したフェルスタッペンは、次々に質問に答えていった。行きたい国には日本を挙げ、アクティビティを問われると「う〜ん。食べることか、スキー。このどちらか1つ」と回答。食べ物については、「和牛」とした。

角田裕毅のチームメートからあふれた日本愛。日本人ファンからは、「日本へ遊びにお越しくださいませ」「嬉しいー。いつでも遊びに来てください！」「まってまーす」「日本のテレビにも出演してね」などの歓迎の声が続出した。

また海外ファンは「マックス、私たちも同じ！ 食べることと和牛が大好き」「日本を選んだの？ ユウキのことが大好きなのね」「ユウキのチームメートにふさわしい」「ユウキがマックスにかなり影響を与えている」などのコメントを寄せていた。

フェルスタッペンは昨年の日本GPの前に北海道ニセコでスキーを堪能。レース後も次戦の中国GP前まで日本で過ごしていた。



（THE ANSWER編集部）