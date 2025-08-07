一体なにが…「太平洋戦争」勃発と同時に始まった香港攻略戦で「戦争特派員」が見たもの

「状況芳しくなく、腹は決まっています」

「これが最後の通信になるかもしれません」

「足の悪い者や病人は濁流の中に呑まれて行く」

最前線、爆弾投下、連絡員の死、検閲……何が写され、何が写されなかったのか？

新刊『戦争特派員は見た――知られざる日本軍の現実』では、50点以上の秘蔵写真から兵士からは見えなかった〈もうひとつの戦場〉の実態に迫る。

（本記事は、貴志俊彦『戦争特派員は見た――知られざる日本軍の現実』の一部を抜粋・編集しています。

香港陥落

太平洋戦争勃発と同時に始まった香港攻略戦には、中国南部を取材していた大毎・東日の特派員10人が派遣された。阿部徹雄、安保久武、清水国光などが重要な役割をはたしている。

とくに香港攻略戦を写真で詳細に記録した阿部は、安保と共に日本海軍陸戦隊の香港入城という重要局面を激写する。

毎日の特派員で陸軍報道班員でもあった清水は、香港南部にあったスタンレー（赤柱）の要塞にいた連合国軍将兵の生活模様を追った。スタンレーには監獄があり、連合国軍将兵の捕虜収容所として利用されていた。戦後はここが日本軍将兵の収容所になったのである。

その後、安保と清水は陸軍に応召し、阿部は海軍報道班員になる。清水は、このときの経験をもとに、今日ではトンデモ香港史といえるだろうが、少国民大東亜戦記『香港撃滅前後』（晴南社、1944年）を著している。一方、安保は、東部第一四部隊（工兵）に入営となる。

1941年12月25日の香港陥落のあとに、昭和通り五号中天行六階に香港支局が開設された。支局長には片桐武、支局員西川雅敏、電信課員萩原達（東京都出身）などが配置されている。

社会部記者であった片桐は、盧溝橋事件勃発と共に応召して約1年間従軍した。中尉として山西省の静楽県や嵐県の侵攻に従軍していたときの記事「Ｎ号作戦」は、大毎紙面に連載されている。

貴志俊彦（きし としひこ）

一九五九年生まれ。広島大学大学院文学研究科東洋史学専攻博士課程後期単位取得満期退学。島根県立大学教授、神奈川大学教授、京都大学教授などを経て、現在はノートルダム清心女子大学国際文化学部嘱託教授。京都大学名誉教授。専門はアジア史、東アジア地域研究、メディア・表象文化研究。主な著書に『イギリス連邦占領軍と岡山』(日本文教出版株式会社)、『帝国日本のプロパガンダ』(中央公論新社)、『アジア太平洋戦争と収容所』(国際書院)、『日中間海底ケーブルの戦後史』『満洲国のビジュアル・メディア』(以上、吉川弘文館)、『東アジア流行歌アワー』(岩波書店)など、多数の研究成果がある。最新刊『戦争特派員は見た』（講談社現代新書）。

