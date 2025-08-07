＜孫差別をなかったことに！？＞「過去は水に流しましょ♡」夫の成功を聞きつけた義母に、夫がビシッと！

他人を傷つける人は自分の行いをすぐに忘れますが、傷つけられた方は簡単に忘れることはできません。筆者の友人・K代は、結婚当初から義母に嫌がらせを受けてきました。そんな義母が、ある日「水に流して仲良くしましょう」と言ってきたというのです！

嫌がらせ三昧の義母

義母は「また来るわね」と言っていたが、嫁に嫌がらせをし、孫差別をしていたことを知っている夫は断固拒否。家にある最新家電を「羨ましい」と強請ってくる義母に対しても、無視を貫いています。散々なことをしておいて、「水に流して仲良く」なんて、どの立場で物を言っているのか、と耳を疑いたくなりますね。

【体験者：40代女性・会社員、回答時期：2025年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

国文学科を卒業し、教員免許を取得後はOLをしていたが、自営業の父親の病気をきっかけにトラック運転手に転職。仕事柄多くの「ちょっと訳あり」な人の人生談に触れる。その後、結婚・出産・離婚。介護士として働く。さらにシングルマザーとして子供を養うために、ファーストフード店・ショットバー・弁当屋・レストラン・塾講師・コールセンターなど、さまざまなパート・アルバイトの経験あり。多彩な人生経験から、あらゆる土地、職場で経験したビックリ&おもしろエピソードが多くあり、これまでの友人や知人、さらにその知り合いなどの声を集め、コラムにする専業ライターに至る。