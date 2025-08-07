◇ナ・リーグ ドジャース―カージナルス（2025年8月6日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が6日（日本時間7日）、本拠でのカージナルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。5回の第3打席で四球を選んで出塁すると、カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手（27）をイジる場面があった。

この日、先発マウンドに立った大谷は2回の第1打席、4回の第2打席と2打席続けてヌートバーを空振り三振。対ヌートバーはこれで前回対戦から5打席連続三振とした。

さらに、5回に四球で出塁後、投手交代の間に左翼を守るヌートバーに両拳を突き上げ、「やってやったぞ」と言わんばかりのジェスチャー。最後は自身の胸を右拳で力強く叩き、23年WBCでチームメートだったヌートバーを“イジり”笑みを見せた。

このシーンにはSNS上でも「大谷君からヌートバーへの、してやったりポーズ 仲良しなんだからぁ〜」「大谷選手、ヌートバーに『勝ったぜ！』ってリアクションしてる」「ヌートバーに喧嘩売ってる大谷www」などと盛り上がっていた。