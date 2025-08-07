習近平後の中国に、今から備えよ！「中国が最も恐れた男」が指摘する、日本外交が採るべき選択　垂秀夫×近藤大介

対中外交の極秘情報が詰まった『日中外交秘録』を著したばかりの垂秀夫・前駐中国日本大使と、中国情勢を30年以上見続けてきた近藤大介・本誌編集委員の深層対談―。

中国が猛反発したある行動

近藤 共同声明では「（日米）両首脳は、国際機関への台湾の意味ある参加への支持を表明した」と謳った。これに中国が猛反発しましたね。

垂 いままでの政権と変わりないではないかと。他にも、2月上旬に海上自衛隊の護衛艦が台湾海峡を初めて単独で通過したり、岩崎茂元自衛隊統合幕僚長が台湾の政務顧問に就任したりと、中国は極めて不愉快に感じていました。

近藤 3月21日には王毅外相が来日して、石破首相に「日本は台湾問題に関わるな」と強く嚙みつきましたね。それで「結」は？

垂 歴史問題ですよ。今年、中国は「抗日戦争勝利80周年」として、大々的に歴史問題を取り上げてきますよ。例年の7月7日（'37年の日中戦争開戦日）から9月18日（'31年の満州事変勃発の日）は、中国が歴史問題でキャンペーンを張る期間ですが、80周年の目玉は『731』です。「731部隊」をテーマにした国策映画を鳴り物入りで公開する予定です。

近藤 ハルビンで生物兵器開発と人体実験をやっていたという日本陸軍の防疫給水部（石井部隊）ですね。そんな映画を公開したら、日中関係は大変なことになりますよ。

垂 それ以外にも、『南京写真館』という映画も公開されます。これらが9月3日に北京で行う「抗日戦争勝利80周年」の軍事パレードまで続くと思うと、日中は「熱い夏」になりますよ。

不安定化する中国

近藤 一方、このところ経済悪化に苦しむ中国は日本に秋波を送ってもいます。昨年、蘇州と深圳で起こった日本人学校の惨事の犯人を、今年4月に処刑。5月末には、与那国島の日本のEEZ（排他的経済水域）内に設置したブイを撤去。そして先月29日には、日本産水産物の輸入再開を発表。和牛の輸入再開も進めることになりました。

垂 それらを日中関係改善の兆しと見る人もいますが甘いと思います。水産物の問題なんか、「超マイナス」だったのが、ゼロに近づいただけ。

他にも日本産の果物、野菜などは、いまだに北海道から沖縄に至るまで輸入禁止なんです。こんな嫌がらせを続ける国は中国しかないですよ。

近藤 ところで最近、中国が不安定になってきましたね。

垂 それは2つの要素があって、1つは習近平主席の健康問題について疑義が呈されていること。もう1つは、中国経済の悪化が想像よりはるかに深刻だということです。

もし健康に問題があるのであれば、より深刻なことだと私は見ています。習主席が（5月24日から6月3日まで）10日以上も姿を現さなかったことは注意を要します。あれほど重視していたBRICS（主要新興国）サミット（7月6〜7日）を欠席しましたが、何か健康問題と関係があるのかどうか、いまの時点ではなんとも言えません。

注目が集まる習近平主席の「その後」

近藤 私も健康問題を注視しています。著書で、大使として北京に着任されて習近平主席に信任状を捧呈したとき（'21年4月14日）の描写にこうあります。

「印象的だったのは、習近平の身体がゆっくりと揺れているように見えた」

健康問題を予見していたんですか？

垂 いや、私は医者ではないので、何となくそういう感じがしたというだけのことです。

いずれにしても、もし健康問題で辛いと思ったら、退いて垂簾政治（実際の皇帝の代わりに政治を行うこと）をやるでしょう。一部噂されているような、習近平が権力を失ったとは考えていません。

近藤 その際、私は丁薛祥筆頭副首相（序列6位）を後継指名すると見ていますが。

垂 いや、一番言うことを聞く「茶坊主」蔡奇常務委員（党中央弁公庁主任・序列5位）でしょう。首都・北京の党委書記（市トップ）から'22年の北京冬季五輪組織委員会主席まで、習主席は重責を蔡奇に任せてきましたから。

「戦略的臥薪嘗胆」とは何か

近藤 著書には「習近平体制が終わったときにやってくるだろう『混乱』に備え、今から戦略を準備しておく必要がある」とも書かれています。

垂 そうです。いまの中国を蓋っているいわゆる「習近平的なもの」は、習近平がいるからこそ成立しているもので、いなくなれば瓦解します。それは毛沢東が消えたときに「毛沢東的なもの」が瓦解したのと同じです。

その後は民主的要素と法律の重要性を考えておく必要があると思っています。前者は大統領選挙をやるのか、共産党内の民主を進めるのか不明ですが、なんらかの形で民主が進むことを想定しています。後者は多かれ少なかれ「法の支配」の考えに近づいていく可能性があるということです。

近藤 私はいまの中国を、'80年代初頭のソ連に見立てているんです。いまはブレジネフ長期政権の末期で、その後、垂さんの言う「茶坊主」時代が短期間あって、中国のゴルバチョフがドーンと登場する。

垂 いずれにせよ、そのとき中国は大変革を余儀なくされます。日本を含めた国際社会は、習近平一強体制が終わったときにやってくる「混乱」に備え、いまから戦略を準備しておく必要があるのです。

近藤 垂さんは尖閣諸島問題などで「戦略的臥薪嘗胆」を持論にされていますよね。

垂 急激に国力を増強させている中国に対して、いま、真正面からぶつかるのは逆効果です。この局面を耐えて、中国の国力が経済の悪化や体制の変化などで低下するタイミングを見据えて、ぬかりなく準備しておくべきだ︱という新たな戦略思考です。尖閣問題にしても、保守派の人たちは「海上保安庁が尖閣に上陸して警備しろ」などと言いますが、逆に中国に占領される口実や機会を与えて取り返せなくなる恐れがある。いまはじっと耐えて力を蓄えるべきと主張しているわけです。

日中関係というのは、ジェットコースターのように激しく上下するのでなく、鈍行列車のように地道に走っているのがベスト。これが私の日中外交思考の根幹です。

垂秀夫(たるみ・ひでお)/'85年外務省入省。一貫して中国・台湾に関わり、'20年より駐中国大使を務めた。'23年12月退官

近藤大介(こんどう・だいすけ)/本誌特別編集委員として中国を中心に取材・執筆。YouTube「近藤大介チャンネル」も好評

