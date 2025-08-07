【工藤会幹部】から異色の転身。元ヤクザが「暴力団追放」の商店街でうどん屋を開業するまで

福岡県北九州市。

JR小倉駅からほど近い「京町銀天街」の中に「元祖 京家」はある。麺によもぎを練りこんだ肉うどんが名物の店だ。カウンターとテーブルが並ぶ店内は、連日多くのお客で賑わう。

この店を経営する中本隆さん（59歳）は、うどん屋を開業する以前、北九州に本部を置く特定危険指定暴力団「工藤会」の幹部だった。

中本さんはなぜ、ヤクザ組織を抜けて飲食店を始めたのか。元暴力団員という過去を背負いながら一般社会に戻る苦労は？ 本人に語ってもらった。

暴力団を離れて知った現実

20年以上、工藤会の一員だった中本さん。組織からの離脱を決めたのは、とある事件で服役していた2015年のことだった。

「自分が過去にいた場所を悪く言いたくはないのですが、その頃、組織が変わっていくのを感じました。自分はずっと『信念』を持ってヤクザをやってきましたが、『もう自分の憧れていた居場所ではなくなったな』と感じるようになってきたんです」(中本隆さん、以下「」も)

長年身を置いた組織に思うことがあった中本さんは、工藤会を獄中離脱。その後、刑務所を出た。

社会復帰に向けては仕事に就くことが第一歩であるが、元暴力団員や服役経験のある身での就職活動はなかなか難しい。地元・小倉で働きたいとの思いも持っていたが、現実は甘くなかった。

「組織との繋がりを断ち切れずにトラブルになることを防ぐためだと思いますが、ハローワークに行って紹介されるのは、県外の仕事が多かったです。それに、職種も当時は建築関係などに限定されていました」

また、法律上は離脱から5年未満は「暴力団員等」に規定され、一般市民が得られている権利の多くを享受することができない。

「銀行口座も作れないんです。就職しようにも給料が手渡しの会社なんて、今どきほとんどありませんからね。家を借りるにも口座引き落としができません」

一般社会へ復帰しようにも、働く場所も職業も自由に選べず、銀行口座すら開設できない厳しい現実。そうした背景もあり、中本さんは起業することを決意し、開業資金を貯めるため銀行口座の不要な働き口を探した。そして、知人を通じてベトナムのレストランで働けることになった。

かつて「組事務所」を追放した商店街での開業

銀行口座がない中で働き口を見つけ、半年間がむしゃらに働き、起業のための資金を貯めたというが、事業をするにあたって「うどん屋」を選んだのはなぜだったのか。

「醤油ベースの肉うどんは北九州市民のソウルフードで、僕も小さい頃からずっと食べ続けてきました。それに、うどん屋をやっている知り合いがいて、そこで修行させてもらえることになったのも理由のひとつです。店の代名詞である、よもぎを練りこんだ麺は、この修行先から受け継いだものです」

職人としてのノウハウを着実に培っていった中本さん。しかし、店の開業には大きなハードルが待ち構えていた。

「物件を探すのがすごく大変で。やはり『元暴力団員』の肩書きを受け入れてもらうのは簡単ではありませんでした」

足を洗ったとはいえ、不動産会社や周囲の人間が難色を示すのは当然だろう。それでも、中本さんは小倉にある「京町銀天街」に念願のお店をオープンさせた。2017年6月のことである。

実はこの商店街、店主や住民たちが一致団結して暴力団事務所を追い出し、その後報復を受けたという過去がある。そんな経験をした場所ならば、開業にあたり「元暴力団員」であることがネックになるのは想像に難くない。

「僕の過去についても、商店街の方に正直に話して『これから頑張りたい』との想いをしっかりと伝えました。商店街が受けた被害と僕の過去を考えると、ここに店を出すのは難しいとは思っていました。ですが、店を出すOKをいただけたんです。暴力団事務所は追い出しても、立ち直ろうとしている元暴力団員は受け入れてくれる。そんないいところだったんです」

きっと、真摯な気持ちが商店街の人々に届いたのだろう。オープンから丸8年。「元祖 京家」は「京町銀天街」の中でも人気の店となっている。

受け入れてもらう側から受け入れる側へ

しかし、いくら開業を許可されたとはいえ、オープン当初は街の人の中に心配の声があったのも事実だろう。現に、信頼を得るまでは「また暴力団関係者が出入りするのでは？」といった不安を持つ人もいたという。

「急に信頼してもらえるわけではないので、とにかく毎日の積み重ねしかありませんでした。トラブルを起こさず、しっかり真面目に働いている姿を毎日見てもらうだけです。それは今でも変わりません。現役の人は絶対に店に入れませんよ。ただし、（暴力団を）完全に辞めた人は受け入れます。理由は、過去を背負っていても、前に向かって歩き出そうとしている人だからです。何より、足を洗った僕がこの街に受け入れてもらいましたからね」

そんな日々の積み重ねが実り、地域のイベントへの誘いも来るようになった。現在では、月に1度「子ども食堂」のイベントを開催し、老若男女が集まる場所にまでなっている。

現代の日本は「失敗した人にも手を差し伸べてくれる人が多い」と話す中本さん。もちろん、そうした制度づくりも日進月歩で進められているが、何より彼自身が実直に前に向かって進もうとしていた姿勢が、周囲の人を動かしたように思えた。

後編記事では、「元祖 京家」で2年前から始めた「子ども食堂」について、手を差し伸べてもらって社会に復帰した中本さんが、今度は手を差し伸べる側として切磋琢磨している姿を追う。

(取材・文/Mr.tsubaking)

