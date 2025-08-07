「濃い味付けで白米を頼ませろ」焼肉きんぐの食べ放題《元を取らせない罠》が巧妙すぎる…元焼肉食べ放題店経営者が明かす

焼肉食べ放題チェーン「焼肉きんぐ」の快進撃が止まらない。

焼肉業界といえば今春、2024年度の焼肉店の倒産件数が55件と過去最高を更新したことが報じられるなど、物価高騰のあおりを受け、倒産や廃業が相次いでいる。だが、焼肉きんぐは、そんな環境下でもどこ吹く風、その数は352店舗を数えるまでに拡大している。

なかでも最近話題になったのが、今年6月30日オープンした「焼肉きんぐ 新宿西口大ガード店」だ。東京では27店舗目となる出店だが、従来のロードサイド型店舗ではなく“都心部初”ということで、お客が殺到。実際、オープンから1ヵ月以上経った今も、当日の順番待ちは20〜30組もザラだという。

そんな競合チェーンを圧倒するほど人気の焼肉きんぐだが、訪れる人ならば一度はこんな考えが頭をよぎるはず。「これだけ安い食べ放題を提供して、店は元を取れるのか？」と。そんな素朴な疑問を、かつて焼肉食べ放題店を経営していた中村コンサルタント代表の中村清志氏が解説する。

そもそも焼肉は人件費が安い

私も食べ放題を主力とした焼肉店を経営しているとき、お客さんから「焼肉食べ放題の店はあれだけ飲み食いされても何でやっていけるのか」とよく問われた。確かにたくさん食べた人は「元は取った」と自慢しながら、いい気分で帰っていくのだろうが、実のところ、店側は損をしているワケではない。

第一に、焼肉食べ放題は調理のメイン工程である「焼く」をお客に任せることになるので、基本的に人件費は安く抑えることができる。また、食べ放題に飲み放題をセットすることで、客単価もアップするし、オペレーションもさらに簡略化が可能だ。

飲料はほとんど手間がいらないので原価自体は高めになりがちだが、提供作業の負担は非常に軽い。瓶ビールなどは栓を抜くだけ、生ビールやチューハイ類はサーバーから注ぐだけでだから、新人のアルバイトでも簡単に対応できる。

さらにビールやその他アルコールの出庫数が高まれば高まるほど、メーカー・酒屋などの仕入れ先と有利な条件を結べる場合が多く、これも原価低減につながる。特にビールなどの販売奨励金は相当に大きかった。

体育会系のお客様は「大歓迎」です

一般的な焼肉食べ放題店の費用構造は〈原価35％、人件費25％、業務費10%、管理費20％、営業利益10％〉となっている。

個々の商品は原価10%から70％まで幅広いが、メインの焼肉の中では牛タン、ロース、カルビ、上ハラミなどは原価が高く、仮にこれらのメニューに注文が集中すれば、店側は収益的に苦しくなるというわけだ。

特に牛タンは、年々原価が高騰している希少部位。ある程度注文数を抑える意味でも「高価格帯の食べ放題メニューにしか入れない」という戦略を取っている店が大半だろう。

とはいえ、お客の大半はやはり上述の部位を注文するのが常。そこで店側は、他の原価が安いメニューに注文を分散させて原価率の安定化に努めようとする。具体的にはホルモン系統にキムチ、サラダ、スープなど。これらの商品に上手く誘導することで、標準原価となるおよそ35%を維持している。

実際、お客も肉ばかり食べられるものではない。原価率が非常に高い霜降り肉だって、脂のせいか量を食べられず、皆すぐに原価の低い赤身肉を注文して口直しを図るものだ。

筆者の経験上、体育会系の男性グループ客が来店しても、それほど損になったという経験はない。むしろ、彼らがワイワイガヤガヤと盛り上がることで、外からは賑わっているように見え、「客が客を呼ぶ」宣伝効果にさえなるくらいだ。

以上が筆者の経験を踏まえた〈焼肉食べ放題でも店が損をしない〉理由だ。では焼肉食べ放題チェーンでトップの人気を誇る「焼肉きんぐ」ではどうだろうか。

なぜ「五大名物」に牛タンがない？

焼肉きんぐの食べ放題コースは全部で3種類。リーズナブルな「58品コース」が3168円（税込、以下同）〜、リピート率が非常に高い「きんぐコース」が3608円〜、そして最も値段の高い「プレミアムコース」が4708円〜だ。

いずれの価格設定も、他の焼肉食べ放題チェーン店と比較するとやや高めの設定となっている。それでも、輸入牛肉を中心とした食材や人件費・水道光熱費の高騰などあらゆるコストが上がる中、コスパの面では業界でも群を抜く高さなのは間違いない。

個々のメニューを見てみると、前述した内容に沿えば、焼肉きんぐにおいて高い原価を誇るのが、人気の「五大名物」――「きんぐカルビ」、「炙りすき焼きカルビ」、「壺漬けドラゴンハラミ」、「ねぎポンで食べる大判サーロイン」、厚切り上ロース〜ガリバタ醤油〜」の5つだ。

この五大名物は、一番人気の「きんぐコース」で注文できることから、その提供数はかなりのものなはず。原価の底上げにつながっているのは間違いない。

ただ、筆者的に焼肉きんぐが賢いと思うのは、名物の中に、さらに原価の高い牛タンを意図的に入れなかった点だ。「きんぐコース」で頼めるのはタンはタンでも“豚タン”。牛タンは「プレミアムコース」でないと食べ放題メニューに入ってこない。

希少部位の牛タンは高いプランでしか提供できないという実情は焼肉きんぐも同じ。そこでメインの「きんぐコース」には、牛タンの代わりに「五大名物」を推すことで原価を抑え、かつ顧客満足度を高めていると読み取れる。

濃い「味付け」も原価を抑えるため

焼肉きんぐは、メニュー構成にも知恵を絞っているようだ。牛肉だけでなく豚鶏・魚介類・前菜・一品メニュー・サラダ・スープ・麵飯類・デザートなど多品種商品をバランスよく構成したメニューづくりをしている。また期間限定メニューにも力を入れているのが特徴だ。

これだけ多彩な料理を食べ放題となると、この物価高の中で強い価値を持つのは疑いようのない事実だ。肉質にしても、下手なものではすぐSNSなどで発信され、営業に支障をきたす店も多い中、一般的に価格帯を考えると十分な品質と言える。

また、焼肉きんぐは「味付け」にも妙を感じる。タレも塩も濃い味付けになっているので白米がよく合う。確かに白米の原価は周知の通り、前年比1.7倍と高騰しているが、それでも肉と比べればまだまだ低い。白米の注文が増えれば、自ずと肉の注文は減るので、原価を抑えられるというわけだ。

食べ放題はいわばお客と店側の勝負であり、お客を満足させながら店が利益を得るためには工夫が必要。リピート客を増やすためにも、「元を取った」とご機嫌で帰ってもらわないといけない。

その点、焼肉きんぐは巧みな戦略で、利益と顧客満足度を両立していると言っていい。今後もしばらくは、焼肉食べ放題という市場において存在感を放ち続けることだろう。

