「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に"曇りガラス"の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。

「どうして？」はNG質問

あなたのまわりに、昇進して間もない上司はいませんか。あるいは、あなた自身が「初めてのマネジメント」に挑戦している最中、という人もいるかもしれません。

そんなとき、部下とのコミュニケーションにおいて、ついやってしまいがちなことがあります。

それが――「どうして？」という問いかけです。

一見すると、部下の状況を理解しようとする“前向きな質問”に見えるかもしれません。しかし実はこれ、部下の本音を引き出すどころか、「詰問されている」と感じさせてしまう、危ういコミュニケーションなのです。

今回はこれについて考えてみましょう。

昇進前なら通じた「どうして？」が、通じなくなる

たとえば、あなたが同僚だった頃。お互いに対等な立場で、「どうして遅れたの？」とか「なんでこれにしたの？」と聞いても、それなりに率直な答えが返ってきたはずです。

ところが、あなたが上司になった瞬間――その関係性は大きく変わります。

部下にとって、「どうして？」という問いは、単なる事実確認ではありません。

・「これは自分の評価に影響するかもしれない」

・「これをどう答えるかで、次の仕事の割り振りが変わるかもしれない」

「どうして？」という同じ言葉でも、「理由を問いただされている」「責められている」と感じる部下が出てきてしまうのです。

これは、あなたが悪いわけでも、部下が気にしすぎているわけでもありません。単に、“立場の差”が生み出す感情のズレなのです。

つまり、「どうして？」と聞かれた瞬間、部下は「事実」ではなく「自分の立場」を考え始めてしまう。結果として、本音を話すどころか、無難な言い訳や当たり障りのない回答に終始することになります。

情報の差・モチベの差・立場の差があるからこそ、言えなくなる

上司と部下では、見えている情報が違います。上司のほうが全体像を知っていたり、戦略的な判断軸を持っていたりします。逆に、部下はその裏の意図までは把握していないことも多いです。

では、どうすればいいのでしょうか。答えはシンプルです。「どうして？」と聞きたくなったら、まずはその手前の“事実”を一緒に確認してみてください。

たとえば、次のように言い換えてみましょう。

・「どうして遅れたの？」

↓

・「この作業、始めたのはいつですか？」

これは本書で紹介している事実質問の公式「なぜ（どうして）と聞きたくなったら『いつ』と聞け』です。このように、問いかけの主語を“相手の思考”ではなく、“起きた事実”に変えるだけで、部下はぐっと話しやすくなります。

「考えさせる質問」ではなく、「思い出させる質問」。これこそが、信頼関係をつくる第一歩になります。

人間関係の基礎には、コミュニケーションがあります。そしてその始まりはいつも、「質問」です。良い人間関係の基礎には、良い質問がある。これを意識しながら、部下と接することを心がけてみてください。

