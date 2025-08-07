「有益すぎる！」小学校準備を“楽しい時間”に！保育園ママたちの会に6.1万いいね【ママリ】

同じ園の年長ママたちとの「有益すぎる会」開催に6.1万いいね

子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

さや師_5y＋0y(@harushi_mama)さんの投稿です。入園・入学前にやることといえば、持ち物の名前付け。他の子と持ち物が混ざらないためとわかっているものの、ひとつひとつ付けていくのは根気がいりますよね…。





さや師_5y＋0yさんは、ママ友との「小学校用品に名前付けする会」の開催が決まり、ありがたいと話しました。面倒に感じてしまう単純作業も、みんなでやれば捗りそうですね。

今度同じ保育園のママ達と「夜みんなでおしゃべりしながら算数おはじき等の小学校用品に名前付けする会」が開催される事が決まった。めっちゃありがたい。

小学校用品への名前付けが面倒に感じていたというさや師さん。同じ保育園のママ友と夜おしゃべりしながら「小学校用品に名前付けする会」が開催されることになったそうです。



好きなドリンクを用意して、少しお菓子もつまみながら…でしょうか？やることは同じでも、友人と集まって作業すると、イベント感があって楽しくできそうですね。



この投稿には「オンラインで作業通話しても良さそう」「楽しみな作業にすら思えます！」といったコメントが寄せられていました。



苦手なものや、乗り気でない作業は、気の置けない仲間同士でするとやる気になりそうですね。オンラインでの作業通話も気軽にできて良いアイデア。面倒に感じる作業を楽しくする工夫が素晴らしい投稿でした。

風呂場にタピオカストロー、小学生男児の使い道に12万いいね

母君(@hahagimigatari)さんの投稿です。子どもが遊ぶ様子を見ていると、大人ならやろうと思わないような斬新な遊びをしていたり、驚くような遊び方を考えていたりして、びっくりさせられますよね。柔軟な発想は子どもならではで、ついつい大人もまねしたくなることも。



小3と小6の息子さんがいる母君さん。あまりにもお風呂が長い小3を心配し声をかけて覗いたところ、そこにはタピオカストローを使い、まさに今修行中の息子さんの姿があったそう。小6の息子さんも長風呂でまさかと思いきや…。オチまで完璧なその投稿に思わず爆笑してしまうはず。

最近風呂場にタピオカ用の太いストロー置いてあったからやな予感はしてたけど



小3弟が長風呂で声かけても返事なくて心配してドア開けたら

忍者おった（潜水中の）



そのあと小6兄が長風呂してんなと思って覗いたら

やっぱり忍者おった



そんなにかと思って四十路越え母もやってみたら普通に苦しくて草

お風呂場に、タピオカ用のストローが置いてあることに気付いていたという母君さん。しかし、まさかそのストローで忍者修行をしているとは思わなかったことでしょう。



小3の息子さんだけかと思いきや、小6の息子さんも絶賛修行中。さらには母君さんもチャレンジしてみたそうですが「普通に苦しくて草」とのことで忍者への道のりは過酷そうです。大人が1人で黙々と挑戦している姿を想像すると、面白いですよね。



この投稿に「自分もやったことある」「かわいい家族」などのリプライが寄せられました。また「どんなに太くしても素材が柔かいと水圧でつぶれる。塩ビパイプを買ってくるしかない」という具体的なアイデアまで！子どもならではの遊びと親のノリの良さに、読む側も元気をもらえるエピソードでした。

長～いレシートはすべて本、中2娘へのプレゼントに14万いいね

hazki(@hazki_cheke)さんの投稿です。誰でもプレゼントをもらうとうれしいものです。子どもへの贈り物は、本人が喜ぶものや、ためになるものを選べるといいですよね。



hazkiさんは、サンタを卒業した中学生の娘に、あるプレゼントをしました。さて、そのプレゼントとは？

©hazki_cheke

サンタは来ない中2長女のクリスマスプレゼント。

書店で好きなだけ本を買う権（ただし本屋のハシゴは無し）

ズラーッと長いレシート。これは一体何を買ったのかと思いきや、すべて本。読書好きな娘さんなのですね。



この投稿に対して「いい冬休み」や「素敵なプレゼント」などのリプライが寄せられました。娘さんが喜ぶ上にたくさんの知識や感動を得られる本を贈れたなら、親としても出費した甲斐がありますよね。



わが子への贈り物のアイデアとして参考になる投稿でした。

