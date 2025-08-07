【着替え拒否の2歳児】イヤイヤに効いた魔法のセリフに5.4万いいね「少し救われた」「天才だ」【ママリ】

2歳児さんのお風呂上がり→着替え拒否

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、れいん☺︎2y5y(@r28s14m)さんの投稿です。子育ての日常は、笑いと涙、知恵の宝庫です。れいん☺︎2y5yさんの投稿がXで話題になっていましたのでご紹介します。

れいん☺︎2y5yさんはある日、2歳児さんをお風呂に入れてすっきり、後は着替えを…というときに、2歳児さんの『着替えイヤイヤタイム』が発動。ついイライラしがちですが、そこはグッと抑えてれいん☺︎2y5yさんがあみ出した育児術とは…？

お風呂上がり、着替えない2歳にシンデレラごっこしたら着てくれた



このオムツを落とした女の子を探しています！あなたも試しませんか？……あぁっピッタリ！！



もしかして…この肌着も…(頭被せ)やっぱり！！腕も入りますか？あぁっ！あなたがシンデレラだったんですね😭💕



ってやった💪

突然のシンデレラごっこがスタート。「私ってシンデレラなの…？」と、娘さんの表情が変わるのが想像できて、とっても尊いですね。シンデレラの世界観に浸って、楽しくお着替え完了しちゃいました。少しの遊び心と想像力があれば、自然と子どもは動き出してくれるものです。その方がお互いにイライラせずに済みますよ。ひと工夫するだけで、親子の着替えバトルが一気に楽しい物語の世界に変わります。この投稿には「2歳大変だよねえ うちも靴と靴下嫌がるからシンデレラやってるけどれいちゃん家は全身か…ごめんだけど少し救われたよ お互い頑張ってるね」「天才だ…着替えない中2にやってみますw(裸族)」といったリプライがついていました。ぜひ育児に取り入れたいと思える投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）