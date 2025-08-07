ÆüËÜ¤Î¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¡¢70Ç¯Âå¤Î¡Ö·ã¥ì¥¢Ì¾È×¡×¤¬³¤³°¤Ç¹âÉ¾²Á¡ÄÆ£´Ý¥Ð¥ó¥É¡ØBGM¡Ù¤¬¤¤¤Þ¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç³ÈÂçÃæ
48Ç¯Á°¤Ë¡¢AOR¤ä¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¡¢¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë²»³Ú¤È¤¤¤Ã¤¿²»³ÚÅªÍ×ÁÇ¤òÆâÊñ¤·¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹¤È¤·¤Æ¤â±ß½Ï¤·¤¿Ì¥ÎÏ¤òÊü¤ÄºîÉÊ¡ØBGM¡Ù¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØÌÚÌÊ¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¡¼¥Õ¡Ù¤ä¡ØÅ·¾ë±Û¤¨¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¤Î¥®¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤·¡¢70~80Ç¯Âå¤Ë¤ÏSHOGUN¤äAB¡ÇS¤Ç¹ñÆâ³°¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ë§ÌîÆ£´Ý¤ò¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤¹¤ëÆ£´Ý¥Ð¥ó¥É¤¬»Ä¤·¤¿Í£°ì¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¡ØBGM¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£
ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë°ìËç¤È¤·¤ÆÀÅ¤«¤Ë»þ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤¬º£¡¢2025Ç¯¤Ë»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ³¤³°¤òÃæ¿´¤Ë¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ÎºÆÀ¸¿ô¤¬³ÈÂç¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥í¥Þ¥ó°î¤ì¤ë70Ç¯Âå¤ÎÌ¾È×¡ØBGM¡Ù¤ÎËÜ¼Á¤ËÇ÷¤ë¥¯¥í¥¹¡¦¥ì¥ô¥å¡¼¡£
²¬Â¼»íÌî¡¢ß·ÉôÅÏ¡Ê¥¹¥«¡¼¥È¡Ë¡¢¼ÆºêÍ´Æó¡¢¹â¶¶Ë§Ï¯¡¢¤ß¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¢DJ MURO ¤Î6Ì¾¤¬ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ³²ò¤¯¡£
²¬Â¼»íÌî¡Ö¸ÄÀ¤ò¸«»ö¤Ë·ë¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡×
Æ£´Ý¥Ð¥ó¥É¤È¤¤¤¨¤ÐÀ¾¾ë½¨¼ù¤Ç¤¢¤ë¡£
Ë§ÌîÆ£´Ý¤¬À¾¾ë½¨¼ù¤Î¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥É¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï70Ç¯ÂåÃæÈ×¤Î¤³¤È¡£¤½¤Îº¢¤ÎÀ¾¾ë¤Ï¡Ö¤Á¤®¤ì¤¿°¦¡×¡Ö·ã¤·¤¤Îø¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤ê¤ï¤±ºî»ì¡¿°Â°æ¤«¤º¤ß¡¢ºî¶Ê¡¿ÇÏ»ôÌî¹¯Æó¤Î¥³¥ó¥Ó¤Çºî¤é¤ì¤¿¾ðÇ®Åª¤Ê¶Ê¤¬²Î¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÈà¤Î¸ÄÀ¤ò¸«»ö¤Ë·ë¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó°î¤ì¤ë±éÁÕ¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Ë§Ìî¤Ê¤Î¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Åö»þ³¤³°¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥É¤ËÌ´Ãæ¤À¤Ã¤¿À¾¾ë¤¬¤½¤ÎÏÓÁ°¤Ë¹û¤ì¹þ¤ó¤Ç¼«¤éË§Ìî¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âð÷¤±¤ëÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤³¤Î»þÂå¤ÎÀ¾¾ë¤Î¥¨¥Ê¥¸¥§¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊºîÉÊ¤ÇÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÆ£´Ý¥Ð¥ó¥É¤Î¡ØBGM¡Ù¤Ï¤½¤Îº¢¤Ëºî¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¼«µÔÅª¤Ê¤Î¤«¡¢Èþ³Ø¤Î¸½¤ì¤Ê¤Î¤«¡Ä¤È»×¤¨¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¸½¤ì¤¿¿´ÃÏ¤è¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢³Î¤«¤Ëºòº£¤Î¥·¥Æ¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×¥¹¡¦¥Ö¡¼¥à¤äÏÂ¥â¥ÎºÆÄêµÁ¤ÎÃæ³Ë¤ËÃÖ¤«¤ì¤ÆÁ³¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
³ê¤é¤«¤Ê¥®¥¿¡¼¡¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï³Î¤«¤ËÅö»þ¤Î¥½¥Õ¥È¡¦¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÎÎ°è¤Ç¡¢¤¢¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Ù¥ó¥½¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¤·¡¢À¶ÎÃ´¶¤¢¤ë¸°È×¤Î²»¿§¤È¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¶Á¤¤â¼Â¤ËÞ¯Ã¦¤À¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤Î¿´ÃÏ¤è¤¯¥Ö¥ê¡¼¥¸¥ó¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÇØ¸å¤Ë¡¢µ¤¹ü¤¢¤ë¥Ö¥ë¡¼¥º¡¦¥í¥Ã¥¯ÓÏ¹¥¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤Î¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë¥á¥é¥ó¥³¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥ê¥Õ¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à»þÂå¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥×¥È¥ó¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥¹¥È¤Î¡ÖPaper Machine¡×¡¢¥·¥«¥´¤ä¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡õ¥Æ¥£¥¢¡¼¥º¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Ö¥é¥¹¡¦¥í¥Ã¥¯Ä´¤Î¡ÖI Know It's Gonna Last¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢Ë§Ìî¤¬60Ç¯Âå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥í¥Ã¥¯¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î¥Û¥Ã¥È¤Ê¿Ê²½¤ÎÀöÎé¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
À¾¾ë½¨¼ù¤¬Ë§Ìî¤Î¥×¥ì¥¤¤Ë¥¬¥Ã¥Ä°î¤ì¤ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¡¼¤Ê²»³Ú¤ÎÁÇÍÜ¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁ´¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿³Èþ´ã¤À¤¬¡¢ËÜºî¤Ë¤â¤½¤¦¤·¤¿ÊÒÎÚ¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆËÜºî¤Ç¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡ö¡ö¡ö
²¬Â¼ »íÌî¡Ê¤ª¤«¤à¤é¡¦¤·¤Î¡Ë¡¿ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡£¡ØTURN¡Ù¡Êturntokyo.com¡ËÊÔ½¸Ä¹¡£µþÅÔÀº²ÚÂç³Ø¡¢¾¼ÏÂ²»³ÚÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡£FMµþÅÔ¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¡ØImaginary Line¡Ù¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¤Ê¤É¡£
ß·ÉôÅÏ¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë°ÕÌ£¤Ç1977Ç¯Åª¤ÊºîÉÊ¡×
¤Þ¤º¡¢ÀµÄ¾¤ËÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢»ä¤ÏÆ£´Ý¤µ¤ó¤Î´ØÏ¢ºî¤òÇ®¿´¤ËÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µ¤¤Þ¤°¤ì¤Ë¥½¥í¤äAB¡Çs¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¿¥é¥¤¥È¤â¥é¥¤¥È¤Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ£´Ý¥Ð¥ó¥É¤Î¡ØBGM¡Ù¤âº£²ó½é¤á¤ÆÄ°¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÄ°¤·¤Æ1977Ç¯Åª¡¢¤¢¤é¤æ¤ë°ÕÌ£¤Ç1977Ç¯Åª¤ÊºîÉÊ¡¢¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¶¹´Ö¤Î²»³Ú¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥ô¥¡¡¼¤È¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¶¹´Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹¤È²ÎÍØ¶Ê¤Î¶¹´Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥í¥Ã¥¯¤ÈAOR¤Î¶¹´Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¶¹´Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶¹´Ö¤Ë¤¢¤ë²»³Ú¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥á¥í¥¦¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÄ°¤«¤»¤ë¶Ê¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢²ÎÍØ¤¬Æ÷¤¤Î©¤Ä½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤·¡¢²ÎÍØÅª¤Ê¥à¡¼¥É¤Î¶Ê¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢ÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤²¿¤«¤¬¤Ò¤½¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥°¥Ã¤È¤¤¿¤Î¤Ï¡É»¨Æ§¤ÎÃæ¤Ç¡É¡£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¥í¡¼¥º¤Î²»¿§¤âºÇ¹â¤Ç¤¹¤¬¡¢¥®¥¿¡¼¤È¥æ¥Ë¥¾¥ó¤¹¤ë¥³¡¼¥é¥¹¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢´Å¤¯Áõ¾þ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÄ°¤³¤¨¤¿¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤¬¥¥á¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÎÏ¶¯¤¯ÃÆ¤¯¤¢¤Î½Ö´Ö¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤³¤ó¤ÊÆü¤Ë¤ÏÃ¯¤Ç¤â¤Õ¤µ¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦¤±¤ì¤É¡×¤È¤¤¤¦²Î¤¤½Ð¤·¤¬¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤Í½´¶¤òº¹¤·¹þ¤à¡É±«¤ÎÃë²¼¤¬¤ê¡É¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£¥Õ¥§¥¤¥¶¡¼¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¥Õ¥§¡¼¥É¡¦¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¥¢¥¦¥È¥í¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÉI Know It¡Çs Gonna Last¡É¤Ï¥¢¥ì¥ó¥¸¡¢±éÁÕ¡¢¥³¡¼¥é¥¹¥ï¡¼¥¯¡¢¤É¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤âºÇ¹â¡£¤³¤Î¶Ê¤«¤é¤Ï¤¢¤Þ¤ê¡Ö¶¹´Ö¡×¤Ã¤Ý¤µ¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÏÓÍø¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¼«¤é¤Îµ»½Ñ¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö²Î¡×¤òÃæ¿´¤Ë¤¹¤¨¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤·¤Æ·æºî¤È¸À¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö¡ö¡ö
ß·Éô ÅÏ¡Ê¥¹¥«¡¼¥È¡Ë¡¿¤É¤³¤«±Æ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤âÀ¶ÎÃ´¶¤Î¤¢¤ë¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥Ð¥ó¥É¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ç¿¦¶È¡¦ÀÊÌ¡¦Ç¯Îð¤òÌä¤ï¤ºÉ¾È½¤ò½¸¤á¤ëÉÔ·ò¹¯¥Ý¥Ã¥×¥Ð¥ó¥É¡£
2006Ç¯¡¢ß·ÉôÅÏ¤Î¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆÂ¿½ÅÏ¿²»¤Ë¤è¤ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2010Ç¯¡¢¼«¿È¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¢¥«¥Á¥å¥«¡¦¥µ¥¦¥ó¥º¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¨¥¹¡¦¥ª¡¼¡¦¥¨¥¹¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿»ö¤Ë¤è¤ê³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¡£
2021Ç¯4·î¤Ë¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ª¥Ã¥É¥¿¥¯¥·¡¼¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖODDTAXI¡×¤òPUNPEE¤È¥³¥é¥Ü¤ÇÃ´Åö¡£ËÉÙ¤Ê¤ª¾Ð¤¤¤ÎÃÎ¼±¤«¤é¡¢2023Ç¯9·î¤Ë¤Ï25ºÐ°Ê²¼¸ÂÄê¤Î¤ª¾Ð¤¤¾Þ¥ì¡¼¥¹¡ØUNDER 25 OWARAI CHAMPIONSHIP¡Ù·è¾¡Àï¤Î¿³ºº°÷¤òÃ´Åö¡¢Âç²ñ¼çÂê²Î¡Ö´üÂÔ¤ÈÍ½´¶¡×¤â½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤â¿ô¡¹¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¡¢±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤Î·àÈ¼¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¹¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ£°æÎ´¡¢Kaede(Negicco)¡¢»°±ºÆ©»Ò¡¢adieu¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¤Ê¤É¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹¹¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æß·Éô¼«¿È¤â·É°¦¤¹¤ë¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤äÀîËÜ¿¿¶×¡¢¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥À¡¼¥º¤é¤Î¥é¥¤¥ô¤ä¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¥ì¥¹¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÁÇÅ¨¤Ê¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡£
¼ÆºêÍ´Æó¡Ö¡Ø¤ä¤µ¤·¤¡Ù¥À¥ó¥Ç¥£¥º¥à¤¬Â¢¤µ¤ì¤Æ¡×
¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤Î¥Ö¡¼¥à¤òÄÌ²á¤·¤¿º£¡¢Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤è¤¯»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤â¤¢¤Î·öÁû¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤¤é¤Ó¤ä¤«¤ÊÅÔ»Ô¤ÎÉ½¾Ý¤À¤È¤«¡¢¥¦¥¥¦¥¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥¾¡¼¥È´¶³Ð¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Þ¤¿¡¢»þ¤Ë¤®¤ç¤Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Ë¥¢¥Ã¥×¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê²÷³ÚÀ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¬¹Ê¤é¤ì¤ë¤¤é¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤È¤·¤Æ¡¢Æ±»þÂå¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤ÎÃæ¤Ë³Î¤«¤ËÉº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¤Û¤í¶ì¤¤¥À¥ó¥Ç¥£¥º¥à¤À¤È¤«¡¢±ß½Ï¤Î¹á¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë¼Î¾Ý¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡£»þÂå¤Î¿öÀª¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾ï¤ËË½ÎÏÅª¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¥À¥ó¥Ç¥£¥º¥à¤À¤È¤«¡ÖÃË¤¿¤Á¤Î±ß½ÏÌ£¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÈ¿Æ°Åª¤Ê²¿¤«¤Ë¡ÊËÜÅö¤Ï¤½¤¦Ã±½ã²½½ÐÍè¤ë¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦º£¤Î»þÂå¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¤Ê¤ª¤Î¤³¤ÈÊ¬¤¬°¤¤¡£
Æ£´Ý¥Ð¥ó¥É¤Î·æºî¡ØBGM¡Ù¤Ï¡¢¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯³ç¤é¤ì¡Ê¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¡Ë¥ì¥³¡¼¥É¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥À¥ó¥Ç¥£¥º¥à¤ä±ß½Ï¤Î¤¢¤ê¤è¤¦¤ò¡¢ºÇ¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë°ìËç¤À¤í¤¦¡£
AOR¤ä¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë²»³Ú¤ÎÈþÎï¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ò´¹¹üÃ¥ÂÛ¤·¤¿Åö»þºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â°Ê¾å¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç´ÎÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ë§Ìî¼«¿È¤Î²ÎÀ¼¤ä¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ð¥ó¥É¤ÎÍÞÀ©Åª¤Ê±éÁÕ¤Ë½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼¾¤êµ¤¡¢¤â¤Ã¤È¥Ï¥Ã¥¥ê¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö²ÎÍØ¡×Åª¤Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡ÁÆ÷¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¤Ê¤¼¤æ¤¨¤ËÈà¤¬¡¢¸å¤ËSHOGUN¤È¤·¤Æµº²èÅª¤Ê¥À¥ó¥Ç¥£¥º¥à¤Î²½¿È¤È¤¤¤¦¤Ù¤¡Ö¹©Æ£¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¤¿¤á¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤òÄó¶¡¤·¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Â¾¤Ç¤â¤Ê¤¤Èà¡áË§Ìî¼«¿È¤Î²»³Ú¥»¥ó¥¹¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þ¡¼¥í¥¦É÷¤ÎÅÔ²ñÅª¤Ê¥Ë¥Ò¥ê¥º¥à¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¤ä¤µ¤·¤¡×¥À¥ó¥Ç¥£¥º¥à¤¬Â¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¤½¤¦¡½¡½¡½¡£¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ¡×¤È¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ·ª¸¶ÉË¤¬¡¢¤½¤ÎÎàµ©¤ÊÀÄÇ¯ÏÀ¤ÎÃæ¤ÇÈþÊ¸¤ò¤â¤Ã¤ÆÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¾ÃÈñ¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤³¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¡×¤È¡Ö¤³¤¦¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¡×¤Î´Ö¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤ëµ¤ÂÕ¤¤¥â¥é¥È¥ê¥¢¥à¤òÄÌ²á¤·¤¿¸å¤ÎÀÄÇ¯¤Ë¤À¤±½É¤ë¡¢¤¢¤Î¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ¡×¤Î¤³¤È¤À¡£
¿á¤¤¹¤µ¤ÖÉ÷¤Î²»¤ÎÃæ¡¢¤³¤Á¤é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¶ìÌ£¤ò¤·¤Þ¤¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤²¶¤Ç¤¤¤Æ¤ß¤»¤ë¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÓâ¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤µ¤·¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Îà¤Î¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ¡×¤À¡£
¤½¤Î¾å¤Çº£²þ¤á¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¡¢±ß½Ï¤·¤Ä¤Ä¤â¶¯¤¤¿Ä¤ò»Ä¤·¤¿¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ¡×¤Î¥À¥ó¥Ç¥£¥º¥à¤ò¶»¤ËÈë¤á¤¿ÀÄÇ¯¤¿¤Á¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤³¤Ø¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤ªÀ¤¼¤Ë¤â¡ÖÁÖ¤ä¤«¡×¤È¤Ï¤¤¤¤Æñ¤¤ÀÄÇ¯¤¿¤Á¤¬°ì¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò°Ï¤ß¡¢¥Ï¥Ë¥«¥ß´é¤òÊÂ¤Ù¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¸µÀÄÇ¯¤Î»ä¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÇòÊÉ¤ËÅ½¤é¤ì¤¿¡Ø¥ß¥º¡¼¥ê¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥Þ¡¼¥í¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ë¥³¥ë¥½¥ó¤ÎÌÜ¤¬¡¢2025Ç¯¤Î²¶¤¿¤Á¤ò¡¢¥¥Ã¤È¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¼¡£¡Ö¤ªÁ°¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤¤¤Ä¤é¡ÊÆ£´Ý¥Ð¥ó¥É¤ÎÌÌ¡¹¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¤¡©¡×¤È¡½¡½¡£
¡ö¡ö¡ö
¼Æºê Í´Æó¡Ê¤·¤Ð¤µ¤¡¦¤æ¤¦¤¸¡Ë¡¿1983Ç¯¡¢ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£É¾ÏÀ²È¡¿²»³Ú¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡£2006Ç¯¤è¤ê¥ì¥³¡¼¥É¶È³¦¤Ë¤Æ¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤äÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎA&R¤òÌ³¤á¤ë¡£Ã±Ãø¤Ë¡Ø¥Ý¥Ã¥×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ï¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ò¤¯¤ê¤«¤¨¤¹ ¡ÖºÆÊ¸Ì®²½¡×¤Î²»³Ú¼õÍÆ»Ë¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹ 2023Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥´¡¼¥º¡¦¥ª¥ó¡ÁºÇ¿·²»³ÚÀ¸³è¹Í¡Ù¡Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¡¢2021Ç¯¡Ë¡¢ÊÔÃø½ñ¤Ë¡Ø¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡¢2022Ç¯¡ËÅù¤¬¤¢¤ë¡£
¹â¶¶Ë§Ï¯¡Ö¡Ø³¤¤ò±Û¤¨¤ë¡Ù¤³¤È¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡×
¶áÇ¯¤Î¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿ô¡¹¤Î³Ú¶Ê¤¬³¤³°¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖºÆÈ¯¸«¡×¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡£
»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¶Ê¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤½¤Î°Õ³°¤Ê»ëÅÀ¤ËÓ¹¤ê¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¤³¤è¤¦¤È¤Ï¡¢¤È¿·Á¯¤Ê¶Ã¤¤ò³Ð¤¨¤ëµ¡²ñ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤é°ìÏ¢¤Î»ö¾Ý¤ËÈæ¤Ù¤ë¤Èº£²ó¤ÎÆ£´Ý¥Ð¥ó¥É¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¾õ¶·¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
Èà¤é¤ÎÍ£°ì¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBGM¡Ù¤¬¤³¤³¤Ë¤¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤à¤·¤í¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡×¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¡×¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤â¤Ã¤Æ´¿·Þ¤¹¤ë¤Î¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡£
¤â¤È¤â¤ÈÍÎ³Ú»Ö¸þ¤¬¶¯¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ëAB'S¤ÎÀ®¸ù¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤â¡¢Ë§ÌîÆ£´Ý¤Î°ÎÂç¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤¢¤ë½é¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ºî¤¬¡Ö³¤¤ò±Û¤¨¤ë¡×¤³¤È¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Èà¤ÎÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï½¾Íè¤è¤ê¹ñÆâ¤Ç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿³Ú¶Ê¡½¡½°¥½¥¤Î¥á¥í¥¦¥Ü¥Ã¥µ¡Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡×¡¢ÁÖ²÷¤ÊÀµÅýÇÉ¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¡Ö»¨Æ§¤ÎÃæ¤Ç¡×¡¢¤Î¤Á¤ÎSHOGUN¤òÍ½¸«¤¹¤ë¥É¥¥¡¼¥Ó¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥ºÄ´¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¥í¥Ã¥¯¡ÖI Know It's Gonna Last¡×Åù¡½¡½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢CTIºîÉÊ¤Î±Æ¶Á¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Î¡ÖPaper Machine¡×¤¬ÆÍ½Ð¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÂçÊÑ¶½Ì£¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
º£¸å¡¢¤³¤Î¥¯¥ê¥¢¤Ê¥¨¥ì¥Ô¤Î²»¿§¤¬Èþ¤·¤¤¿ÀÈëÅª¤Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¥³¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤Î¡ÖPrelude a Go Round¡×¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¶Ê¤¬¥Þ¥Ã¥É¥ê¥Ö¤ä¥¢¡¼¥¹¥®¥ã¥ó¥°¤Ë¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¿·¤·¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¤«¤¿¤Á¤Ç¡ÖPaper Machine¡×¤È¡ÖºÆ²ñ¡×¤Ç¤¤ëÆü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¤¤¤Þ¤Î»þÂå¡¢¤½¤ó¤ÊÅ¸³«¤â³¨¶õ»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡ö¡ö¡ö
¹â¶¶ Ë§Ï¯¡ÊYoshiaki Takahashi¡Ë¡¿ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£²»³Ú¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¿¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¡¿Áª¶Ê²È¡£Ãø½ñ¤Ï¡Ø¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹²»³Ú¹Í¡Á±Ç²è¤«¤éÄ°¤³¤¨¤ë¥Ý¥Ã¥×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î°ÕÌ£¡Ù¡Ø¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤Ê¤ó¤Æ´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢Ã¯¤«¤ÎÎø´Ñ¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡Á°¦¤È¶µÍÜ¤Î¥é¥Ö¥³¥á±Ç²è¹ÖºÂ¡Ù¡Ø¥Ç¥£¥¹¡¦¥¤¥º¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡Á¡Ö¥È¥é¥ó¥×»þÂå¡×¤Î¥Ý¥Ã¥×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ù¡ØKING OF STAGE¡Á¥é¥¤¥à¥¹¥¿¡¼¤Î¥é¥¤¥ÖÅ¯³Ø¡Ù¡Ø¥é¥¤¥à¥¹¥¿¡¼±§Â¿´Ý¤Î¡Ö¥é¥Ã¥×»Ë¡×ÆþÌç¡Ù¡ØÀ¸³è¤¬ÍÙ¤ë²Î¡ÁTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥¹¡¼À¸³è¤ÏÍÙ¤ë¡×²»³Ú¥³¥é¥à·æºîÁª¡Ù¤Ê¤É¡£
BS¥é¥¸¥ª¤Ç¤Î½Ð±é¡¿Áª¶Ê¤Ï¡Ø¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥¹¡¼ À¸³è¤ÏÍÙ¤ë¡Ù¡Ø¶âÍË¥Ü¥¤¥¹¥í¥°¡Ù¡Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼6¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó2¡Ù¤Ê¤É¡£E¥Æ¥ì¡ØÀ±Ìî¸»¤Î¤ª¤ó¤¬¤¯¤³¤¦¤í¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¡Ö¥è¥·¤«¤¤¤»¤Ä¤¤¤ó¡×¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£
¤ß¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡ÖÆùÂÎ´¶³Ð¤ÈÅÔ»ÔÅªÀöÎý¤¬¡¢ÀäÌ¯¤ËÄ´ÏÂ¡×
Ë§ÌîÆ£´ÝÎ¨¤¤¤ëÆ£´Ý¥Ð¥ó¥É¤ÎÍ£°ìºî¡ØBGM¡Ù¡Ê1977¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×Åª¡×¤È¤·¤ÆºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿ÅÔ»Ô·¿¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Î°ìÎã¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¥¸¥ã¥ó¥ëÊ¸Ë¡¤Ë¤Ï¼ý¤Þ¤ê¤¤é¤Ê¤¤Â¿ÁØÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÃ¹¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
À¶ÎÃ´¶¤¢¤ëAORÅª¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢¤Õ¤È´é¤òÇÁ¤«¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¤Ê¤ª¿§Ç»¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¹¤ä¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯¤Î¥®¥¿¡¼¸ìË¡¤À¡£¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥í¥Ã¥¯¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ò»Ö¸þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢Á°Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎChar¤Î1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÈÄÌÄì¤¹¤ë¼Á´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥Ã¥¯¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤ÎÂ¿¤¯¤¬¤³¤¦¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ëÊÑÁ«¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î±éÁÕ´¶³Ð¤¬¡È¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×ÅªÊ¸Ì®¡É¤Î¤Ê¤«¤Ç·ë¼Â¤·¤Æ¤¤¤ëÎã¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤ÇËÜºî¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÎØ³Ô¤¬¤Þ¤ÀÛ£Ëæ¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Î¶õµ¤´¶¤ò°ìËç¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¤¿¡¢ÆÃ°Û¤ÊÂ¸ºß¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Ð¥ó¥É¤Î¿ÈÂÎÀ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÔ»ÔÅª¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢Ë§Ìî¤Î¥®¥¿¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥í¡¼¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥Ð¥ó¥É½Ð¿È¤ÎÃæÅçÀµÍº¤Ë¤è¤ë¥¡¼¥Ü¡¼¥É¥×¥ì¥¤¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤ËÉº¤¦Ìµ¹ü¤µ¤Ï¡¢ÊÔÀ®¤½¤Î¤â¤Î¤Î½Ð¼«¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÅÚ½¤¯¤â±ð¤Î¤¢¤ë¥®¥¿¡¼¤È¡¢¥à¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç¼¾¤êµ¤¤Î¤¢¤ë²Î¾§¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢±éÁÕ¼Ô¤ÎÆùÂÎ´¶³Ð¤ÈÅÔ»ÔÅªÀöÎý¤¬¡¢ÀäÌ¯¤ËÄ´ÏÂ¤¹¤ë¡½¡½¤½¤ó¤Ê°ìËç¤À¡£
¡ö¡ö¡ö
¤ß¤Î¡¿²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£²»³Ú²òÀâ¤¬Ãæ¿´¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤ß¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×¤ÏÅÐÏ¿¼Ô¿ôÌó50Ëü¿Í¡£¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ò¥ß¥Î¥¿¥¦¥í¥¹¡ÓÌ¾µÁ¤Ç¤âºîÉÊ¤òÈ¯É½¡£Ãø½ñ¡ØÀï¤¤¤Î²»³Ú»Ë¡Ù¡Ø¤Ë¤Û¤ó¤Î¤¦¤¿¡Ù¤Ê¤É¼¹É®³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢6·î9Æü¤Ë¿·´©¡Ø¤ß¤Î¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ù¤ò´©¹ÔÍ½Äê¡£¥é¥¸¥ªDJ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¼çºÅ¡¢¥ì¥³¡¼¥ÉÊ¸²½¤ÎÉáµÚ¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê·Á¤Ç²»³Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
DJ MURO¡Ö¥¦¥©¥ó¥È¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤Ì¾È×¡×
¸½ºß¤â¸½Ìò¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ëË§ÌîÆ£´Ý¤µ¤ó¤¬¡¢70Ç¯Âå¤ËÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÆ£´Ý¥Ð¥ó¥É¡×¤Î¥ï¥ó&¥ª¥ó¥ê¡¼¤ÎÌ¾È×¡ÖBGM¡×¤¬¡¢ºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¶½Ê³¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
ËÍ¤â90Ç¯Âå¤Ë¿·½É¤Î¤¨¤È¤»¤È¤é¥ì¥³¡¼¥É¤ÇÆþ¼ê¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥ì¥³¡¼¥É¤Î1Ëç¤Ç¤¹¡£
ËÜºî¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖPaper machine¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æ£´Ý¤µ¤ó¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡×¤ä¡Ö»¨Æ§¤ÎÃæ¤Ç¡×¤Ïº£¤Ç¤â¸½¾ì¤Ç¤è¤¯¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³¤³°¤Î¥ì¥³¡¼¥ÉÍ§Ã£¤äDJ¤«¤é¤â¥¦¥©¥ó¥È¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤Ì¾È×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Æ£´Ý¤µ¤ó¤Î¥½¥íºîÉÊ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢SHOGUN¤äÀ¾¾ë½¨¼ù¤µ¤ó¡¢AB¡Çs¤ä¡¢¤Ä¤Î¤À¤Ò¤í¤µ¤ó¡¢·¬Ì¾ÀµÇî¤µ¤ó¤Ê¤É¤Î»²²ÃºîÉÊ¤âÀ§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÄº¤±¤¿¤é¡¢¤è¤êÆ£´Ý¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥¢¥Ê¥í¥°¤ÎºÆ¥×¥ì¥¹¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ö¡ö¡ö
DJ MURO¡¿ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëKing Of Diggin'¤³¤ÈMURO¡£¡ÖÀ¤³¦°ì¤ÎDigger¡×¤È¤·¤Æ¥×¥í ¥Ç¥å¡¼¥¹¡¿DJ¤Ç¤Î³èÆ°¤ÎÉý¤ò¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤Þ¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¸½ºß¤â¥ì¡¼¥Ù¥ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëMIX¤ò¿ôÂ¿¤¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£DJ NORI¤È¤Î7¥¤¥ó¥Á¥ª¥ó¥ê¡¼¤Ç¤ÎD J¥æ¥Ë¥Ã¥È¡É CAPTAIN VINYL¡È´Þ¤á¤Æ¡¢Â¿´ô¤ËÅÏ¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇºÇ¤â¤½¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
Ëè½µ¿åÍËÆü21:00¡Á TOKYO FM MURO presents¡ÖKING OF DIGGIN¡Ç¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ëè½µ¿·¤¿¤ÊMIX¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÖÁÈHP https://www.tfm.co.jp/kod/
Æ£´Ý¥Ð¥ó¥É¡ØBGM¡Ù¼ýÏ¿¶Ê
¡ÎSIDE A¡Ï1. High way*2. Zatto no nakade**3. Kanashimi no hodou**4. Hishochi no dekigoto*5. Ame to hirusagari**6. Hi no ataru michi++
¡ÎSIDE B¡Ï1. Can't We Start It All Over Again+2. Paper Machine3. Don't Ever Say Good-Bye To The Sun4. I Know It's Gonna Last5. Theme
¡Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡ÏFUJIMARU BANDFUJIMARU YOSHINO¡ÊElectric Guitar, Folk Guitar, Vocal & Chorus¡ËMASAO NAKAJIMA¡ÊAll Keyboards¡ËKAZUYOSHI WATANABE¡ÊElectric Bass¡ËJUNICHI KANAZAWA¡ÊDrums & All Percussions¡Ë
¡ÎWords by¡ÏYOSHIKO MIURA *KAZUKO KATAGIRI **ANN LEWIS +HAJIME ICHINOMIYA ++FUJIMARU YOSHINOProduced by FUJIMARU BANDRecording, Remixing & Mastering Engineer, MASAAKI SAITOAssistant Engineer, FUMIO OZAWADirected by KENICHI MATSUSHITACo-directer, MINORU MASUDAAlbum Photographs by YUSUKE KANOU & YOJI KOBAYASHIAlbum design by JUNICHI KANAZAWA
