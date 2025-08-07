“映画界の巨匠”フランシス・フォード・コッポラ、手術のため入院

映画界の巨匠フランシス・フォード・コッポラ（86歳）が、イタリアのローマで予定されていた手術のため入院した。



これについて、一時は心臓の「緊急手術」が必要になったためと報じられていたことを受け、コッポラの代理人は、30年来の主治医のもとで予定されていた手術のための入院であり、現在は療養中で「無事」だと報告した。



そして、コッポラ自身もインスタグラムで自身の健康状態について投稿。「ローマ滞在中の機会を利用」して、30年前に受けた心房細動の処置を、その担当医のもとで最新のものにしてもらうことにしたと説明し、無事を伝えている。



コッポラは最近、最新作「メガロポリス」のプロモーションのため渡米しており、今月1日にサンフランシスコで行われた特別上映会にも出席していた。