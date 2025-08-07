尾崎豊の息子・裕哉の歌声を聞いた尾崎繁美が11年ぶりに「日本に戻ろう」と決意するまで

今から33年前の1992年4月25日、26歳の若さで旅立ったシンガーの尾崎豊さん。妻の 尾崎繁美さんは、18歳で尾崎さんと出会い、20歳で結婚。21歳で息子・裕哉さんを出産し、24歳で最愛の夫と死別するという想像を絶するような壮絶な別れを経験しました。

そのときの想いや尾崎さんとの想い出を豊さんの没後30周年を機に、封印を解くように連載「30年後に語ること」として発表しました。2023年7月からは、豊さんが旅立った後、息子の尾崎裕哉さんとともに二人で渡米し、ともに暮らしたボストンでの母子留学の日々について「笑顔を守る力」として定期的に寄稿いただいています。

前回の記事では、裕哉さんが14歳の誕生日のとき、家族でカラオケに行った際、突然、尾崎豊さんの『十七歳の地図』を歌った衝撃について寄稿いただきました。繁美さんが知らぬ間に、父親の曲を全曲、ブレスのタイミングまで合わせて歌えるようになっていた裕哉さん。今の裕哉さんのシンガーソングライターとしての活動の原点ともいえる出来事であり、繁美さんにとっても大きな転機となった衝撃的な出来事だったといいます。この出来事がひとつのきっかけともなり、生活のベースをボストンから東京に移すことになったといいます。今回はふたりが11年ぶりに帰国してからの生活について前後編で綴っていただきます。

以下より、尾崎繁美さん自身の寄稿です。

裕哉の歌声で帰国の思いが固まった

前回の記事で詳しく触れましたが、裕哉の14歳の誕生日を迎えたあの夜の衝撃は、今でも忘れることができません。「カラオケでも行ってみようか？」という妹の何気ない一言で、家族で初めて訪れたカラオケ。ささやかな記念のような気持ちで足を運んだその場所で、何の前触れもなく、裕哉がマイクを手に取り歌い始めたのは、父・豊の『十七歳の地図』。

裕哉が歌い出したその瞬間、家族みんなが息を呑み、思わずその場で固まりました。まるで、そこに豊が現れたかのような錯覚を覚えたのです。それは見た目や表情だけではなく、何よりも驚いたのは、その「声」でした。歌い方、息継ぎのタイミング......何もかもが豊そのものだったのです。

その声が耳に届いた時、私はただ凍りついたように、裕哉の歌声に聴き入っていました。それは、単に「似ている」という言葉では到底言い表せない、まるで血の中に眠っていた何かが、突然目を覚ましたかのようでした。

迷いなき、ひとつの決意

豊が旅立った後、裕哉がまだ幼かったこともあり、私はこれまで裕哉に、父が歌手だったことを特別に語ることはしてきませんでした。曲を聴かせることも、映像を見せることも、ごく自然な流れの中に任せてきたというのが正直なところです。父に関することをあえて話さなかったわけではないのですが、あの頃の私には、豊の存在をどう言葉にすればよいのか分かりませんでした。あまりにも深く、複雑で、そして、繊細なことだったからです。

そのすべてを言葉にするには、私自身の心に十分な余裕がありませんでした。だから私は、聞かれない限りはそっと胸の奥にしまっておきたい......そう思っていました。そんな中で迎えた、14歳になったばかりの夜。裕哉は何も言わずに、父の歌を選び、歌いました。

あの一曲に込められた想いには、私たち親子の間に流れる、目には見えない何かが確かに存在していた気がしています。どんな気持ちで、どんな思いでこの歌を知り、覚え、口にしたのか......。彼の声に宿った一音一音に、私はただ心を震わせながら、耳を傾けるしかありませんでした。

そしてその夜、私は心の中でひとつの決意をしました。

「一度日本に帰り、丁寧に日本語を学ばせよう」

それは、迷いのない想いでした。豊の遺した歌と言葉を、裕哉がきちんと「自分の言葉」として理解し、正しく受け止められるように。父からのメッセージを、心の奥から深く、真っ直ぐに受け取ってほしい。それが父の生きた証に向き合うことになっても、それ以上に自分のルーツを誇りとして受け入れていくために必要な学びだとも感じたのです。

音楽が、言葉が、血の中に流れる何かが裕哉を導いている......。あの夜、私は初めて、そう信じることができました。

自由と再生の11年

もともと私は、息子とアメリカに永住するつもりはありませんでした。夫が亡くなった後の日本での生活は、あまりにも多くの視線にさらされ、穏やかに子育てをするには厳しすぎる環境だったのです。

これまでも何度か触れてきましたが、当時の私たち親子はメディアに追われるような日々の中で、外に出るたびに周囲の視線を感じながら暮らしていました。常にどこかで警戒しながら、気を張って過ごす毎日。買い物ひとつ、散歩ひとつにも神経をとがらせなければならず、日常生活そのものがままならない......そんな閉塞感に包まれていたのです。

このままでは、裕哉にきちんとした教育を受けさせることも、友だちと外で自由に遊ばせることすら難しくなってしまうのではないか……。そんな不安が募る中で、夫が遺した会社を守る責任と、母としての役目。その重圧の狭間で、私自身の心も少しづつすり減っていくのを感じていました。

そんなある日、まだ4歳の裕哉が泣きながら私に放った「僕にはパパがいないのに、ママもいないみたいだ」という、この言葉が私の胸を深く突き刺しました。

私は、目の前のことに追われるばかりで、肝心の”母”としての自分が、息子にとってどれほど遠い存在になっていたのかに、ようやく気づかされたのです。裕哉の母は、私しかいない。だからこそ、裕哉の笑顔を守れるのも、私しかいない。その瞬間、心の底からそう強く思い、母子二人で海外で暮らそうと決めたのです。

そして、私はすぐに海外で暮らす方法を模索し始めました。一番現実的で早い手段は「留学ビザ」だと分かり、栄陽子留学センターを訪れて、入学の方法や必要な準備について教わりました。

アメリカを選んだのは、豊と旅した思い出のニューヨークにほど近い都市であり、日本人の医師もいて安心できる環境だったこと、そして......私自身、どこか学校でアートを学んでみたいという小さな想いもあったからです。

育児との両立は決して容易ではないと覚悟していましたが、それでも5年間の学生ビザのもとで学び、一区切りついたら日本へ戻ろうと考えていたのです。

もちろん、異国の地での生活には戸惑いや緊張もありました。実際、大学では言葉の壁にぶつかりながら、宿題やレポートの多さに苦しみ、眠れない夜を何度も経験しました。けれどメディアや理由のない誹謗中傷に追われることのない日常が、私にとってどれほどの安らぎをもたらしてくれたことでしょう。

裕哉にとってもまた、「尾崎豊の息子」というレッテルのない場所で、自分のままでいられる伸びやかな環境のおかげで、気づけばボストンでの生活は当初思っていたよりもずっと長くなりました。けれど、その時間こそが私たち親子にとって本当の意味で「自由」を知る、大切な時間となっていったのです。

ボストンが教えてくれたこと

振り返ってみると、ボストンで過ごした11年間は、私たち親子にとってまさに「安堵の地」でした。

確かに、ボストンに居を移したのは、「日本で暮らせなくなってしまったから」......そう言ってしまえば、“逃げる”ために渡った先でした。けれど、”逃げることは、生きること”でした。あの地で得たものは「再生」へとむかうための時間と空間、そして、心を温めてくれる人との繋がりでした。

アメリカは、良くも悪くも“人に干渉しない社会”です。良い言い方をすれば、個を尊重してくれる場所。悪く言えば、誰も助けてはくれない、声にしなければ存在さえ気づいてもらえない、そんな冷たさも確かにあります。

しかし、その「過剰に干渉しない距離感」が、当時の私たちには何より心地よく、ありがたいものでした。そっとしておいてくれること、それこそが、私たちが必要としていた「優しさ」だったのです。そんな中で出会った、ボストンで暮らす日本人の方々の”察してくれる温かさ”は、また格別で、距離感を大切にしながらも、ふとした瞬間に寄り添ってくれるような、そんな柔らかな存在。言葉にならない思いやりに幾度となく救われました。

私は、「人生は出会った人によって創られる」のだと思っています。そしてそのことを、ボストンで出会った方々とのご縁が教えてくれました。人との出会いは、日々を照らし、人生に彩りと深みを与え、世界を豊かに広げてくれる......。ボストンの地で実感できました。

そんなボストンの街は、私たち親子にとって、癒しと活力を与えてくれる、かけがえのない“第二のホームタウン”となりました。まばゆい光のようにまぶしく映るあの日々の記憶は、今も私の心を温かく照らし続けています。

アメリカという異国の地で、まるで映画『ターミネーター』に登場するジョン・コナーとサラ・コナーのように、母と子で二人三脚の日々。孤独や不安を抱えながらも、笑顔と希望を手放さず、共に挑み、生き抜いてきた時間でした。その険しくも輝いていた日々があったからこそ、今こうして迎えている穏やかで愛おしい毎日を、心から大切に思えるのです。

◇後編では、日本に帰国した後の繁美さんと裕哉さんの様子をお伝えします。

【後編】父・尾崎豊と違うカタチでバンド活動を始めた息子・裕哉。見守る母・繁美の想い