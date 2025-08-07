日本語能力試験最上級合格、韓国人気歌手ソン・シギョンの完璧すぎる日本語力、習得の秘密

「バラードの皇帝」「鼓膜彼氏」等の異名を持つ歌手のソン‧シギョンさん。アルバム総セールス数は200万枚以上。大ヒット韓国ドラマ『シークレット・ガーデン』『星から来たあなた』『雲が描いた月明り』『青い海の伝説』といったOSTを自作・歌唱したことでも知られている。9月17日にはすべて日本語のアルバム『しあわせのかたち』を発売する。

また、YouTubeチャンネルでは本業である歌はもちろん、大好きな食べ歩きや料理、そして最近では外見について学ぶ「着飾るだろうに」のコンテンツも配信し人気を集め、現在フォロワー数は213万を超えている。さらにNetflixでは松重豊さんと共演するグルメ番組『隣の国のグルメイト』を配信し話題に。松重さんはシギョンさんのYouTubeチャンネルにも出演し、115万再生を超えている。

連載12回目となる今回は、シギョンさんと語学について。日本留学経験がないのに、日本語を巧みに自由自在に話すシギョンさんは、いったいどのように日本語を習得したのか。気になる勉強方法について話を聞いた。

入り口として、好きな曲をまるごと覚えてみる

――日本でも、韓国ドラマを観て、またはK-POPにハマって、韓国語を学び始めたという人は多い。思い切って留学する人、スクールに通う人、テキストを買って勉強する人、ドラマのセリフや好きな曲を繰り返し聴きながら覚える人など学習方法は人それぞれだが、シギョンさんはどのような方法で日本語を身に着けたのだろう？

「入り口として、音楽から入るのは楽しいし簡単だし、おすすめです。まず、自分の好きな曲をまるごと覚えるのが効果的だと思います。曲ってせいぜい3〜4分くらいですよね。メロディがあるので、曲に乗せると言葉を憶えやすいんですね。1曲全部覚えて、それができたら次の曲、また次の曲と進んでいく。100曲以上になると、ある程度聞き取れるようになりますし、ある程度話せるようになります。

たとえば『そばにいる』という言葉。『そば』だけだと、近くという意味なのか、食べる蕎麦なのかわからないけど、何曲も聴くうちに『あ、これは近くにいるという意味だな。いい表現だなあ』とわかる。特に曲にはよく使われる表現があるので、そういう言葉は聴いているうちに自然と頭に入ります」

楽しみながらする勉強だけでは伸びない

――好きな曲を1曲まるごと覚えるのは、なるほどいいアイデアだ。推しの曲なら負担にならず、楽しく学べることは間違いない。とはいえ「それだけでは本当の意味での語学の勉強にはなりません」とシギョンさんはクギを刺す。

「誰もが楽しく学びたいと思いますよね。ですが本来、言葉の勉強はつらいもの。好きなアーティストの音楽を聴きながら勉強するのは楽しいですが、残念ながら楽しみながらする勉強だけでは伸びないんですね。

僕自身、英語の勉強では音楽から入りました。歌詞の意味がわからず内容が気になるなと思って始めたのですが、結局はそれだけでは行き詰まって、つらい勉強をすることになりました（笑）。

歌詞を聴きとる勉強法は、例えるならメインの食事ではありません。ファストフードのメニューみたいな感じ。たまに行って食べるとすごく美味しいし、食欲をそそるし、魅力的だけど、体の栄養にはならない。

本当に栄養をつけて健康になりたいなら肉や魚でタンパク質をしっかり摂って、野菜もバランスよく食べないとダメですよね？それと同じです。外国語の勉強は、ポップソングを聴くだけでは血や肉にはなりません。

もしくはいっそのことファストフードのツウになるとか。世界中のポップソングを聴き尽くしてみる。そこまでいけばそのジャンルの神様になれます。……もっとも語学が身に付くかどうかは別の話ですが（笑）」

楽しい勉強と地味な勉強の両方を取り混ぜて

――日常生活で不自由なく使えるレベルの語学を身に着けるために、これまでコツコツ勉強してきたというシギョンさん。ついつい「ラクに、そしてスピーディーに言語を学ぶ方法はないものか？」と考えてしまうが、「外国語の勉強に近道はない」と言い切る。

「韓国語の歌詞をまるごと覚えている人は、ある程度韓国語が話せるはずです。内容が全部理解できているから。理想的なのは、歌やドラマのセリフで学ぶ方法と、文法などもきちんと学ぶ王道の両方で学ぶことでしょうね。いい感じで混ぜたほうがいいと思います。

あと、最近よくある『毎日30分の電話で学ぶ英会話』とか、あれは嘘です（笑）。『30分でペラペラに！』とか広告に書いてありますが、絶対にペラペラにはならないですよ。意味のない継続は無意味ですし、外国語の勉強にラクして進める近道はありません。

人はある程度の年齢になると、食べ物を口に入れた瞬間、その食べ物が体にいいものか悪いものか、なんとなく判断できるようになりますよね？『すごく脂っこくて濃い味で美味しいけど、体に悪そうだな』とか『あまりパッとしない味で苦味もあるけど、健康に良さそうだ』とか（笑）。

外国語の勉強もそれと同じで、すごく魅力的で楽しくて惹きつけられるけど、あまり身にならない勉強法と、地味で楽しくないけど確実に自分の力になる勉強法とがあります。どちらか一方だけを黙々と続けるのではなく、両方を取り混ぜながら勉強していくと、飽きずに、そして着実に語学力が身に付くのではないかと思います。

これから語学を学ぼうと思っている人は、ぜひそんなことを参考にしながら頑張ってください！」

ソン・シギョン(SUNG SI KYUNG）

⽣年⽉⽇：1979 年4⽉17⽇、⾝⻑：186cm、⾎液型：A型、出⾝校：⾼麗（コリョ）⼤学社会学科、同⾔論⼤学院卒業、⾔語：韓国語、英語、⽇本語※日本語能力試験最上級「N1」合格。

韓国本国では、知らない人はいない国民的人気歌手。その活躍は歌手活動のみにとどまらずMC、タレント、YouTuber、などエンターテイナーとして多岐に渡る活動を行うマルチタレント。自身の YouTube チャンネルは、登録者数が 212万人を超え、歌以外にゲストとのトークや、料理、食べ歩きなどのコンテンツで、国内外の有名アーティストや俳優から出演オファーが来る人気のチャンネルとして注目されている。今年秋に日本での単独コンサートとミニアルバムの発売を予定している。

