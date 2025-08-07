

かつては堤防があった、ワール川本流（手前）と、新しくつくった水路の間の中州はレクリエーションに使われている=オランダ・ナイメーヘン市、杉浦奈実撮影

気候変動による洪水リスクが高まる中、オランダは川を閉じ込めるのではなく、流れる空間を与えることで自然と共生する防災を進めている。市民参加のもと、くらしを再構築する試みが始まっている。

かつては堤防、いまは憩いの場

気候変動の影響で洪水被害が増えるなか、暴れる川とどう付き合っていけばいいのか。国土の3分の1が海抜0メートル以下にある湿地の国、オランダは川を堤防などで閉じ込めず、むしろ流れるための土地を「川に返す」取り組みを進めている。

ドイツとの国境にほど近いオランダ南東部ナイメーヘン市。市街地の横をワール川がゆったりと流れる。上流はライン川で、隣国との物流を担う大河川だ。数分おきに旅客船や、石炭を積んだ巨大な船が行き交う傍ら、ワール川の北側にある中州の砂浜では、多くの人がのんびり日光浴を楽しんでいた。

この中州はかつてワール川の堤防があったところだ。人工的に掘ったバイパス水路で川を二つに分け、川と水路の間が中州となった。今の堤防は、バイパス水路の北側、中州から350メートルほど内陸にある。

オランダ政府による「川のための部屋（RvdR=Ruimte voor de Rivier）」というプロジェクトの成果だ。RvdRは、水害リスクを低くするとともに、水辺のレクリエーションの充実や、自然環境の再生も併せてめざす。堤防の改良だけでなく、堤防の移設や、新しい河道づくりなどによって、川の水があふれてもよい空間を広げることを主眼にする。

川に空間を与えると、防災以外にも人のくらしにメリットがある。大きな船が通らないバイパス水路では、泳いだり、ボートに興じたりする人の姿があった。

ワール川から分岐させた新しい水路には、風変わりなデザインの橋が架けられている=オランダ・ナイメーヘン市、杉浦奈実撮影

重要になるのは、現在そして将来の地域のくらしとどう折り合いをつけられるかだ。

政府と協力してRvdRに関わった独立研究機関「デルタレス」の洪水対策の専門家、ナタリー・アッセルマンさん（56）によると、以前のナイメーヘンはワール川の川幅が狭く、治水対策上のボトルネックになっていた。政府や科学者などは新しい水路の掘削が良策だと考えた。

だが、新しい水路をつくろうとした場所はもともと堤防の背後にあたり、民家や耕作地があった。「多くの場合、オランダの人たちは洪水から地域を守るために行動する必要性をわかっているが、自分の裏庭に大きな対策をとることは望んでいません」

当初は地元の反対があったが、政府が開く小さな集会を繰り返すことで納得を得た。掘削予定地に住んでいた人たちは補償を受け、新しい家を手に入れたり、家の移築を受け入れたりした。市も工事と「引き換え」に道路渋滞の解消に役立つ新しい橋を要請し、受け入れられた。

「重要なのは、最初から地元の人たちの提案を真剣に受け止めることです。不満を訴えても無視されていると感じたら、彼らは怒り、計画を止めようとするでしょう。話を聞いた上でなぜ別の提案がよいのか説明すると、理解されやすくなります」

アッセルマンさんは、各対策がどのくらい水位を下げる効果があるかシミュレーションできる「計画キット」を誰でも使えるようにし、代替案についても検討してみせることがRvdRを進めるカギだったと説明する。地域によっては、専門家の当初案より地元提案のものが優れているとして採用されたこともあったという。

「政府が独自に計画すればもっと早くことが進むと思われるかもしれないが、そうすると最終的には反対が起き、実施が難しくなる。最初から一緒に行動すれば、プロセスは時間がかかるが、一度決めてしまえば実施は早い。誰も反対しませんから」

気候変動による災害に備え川に場所を

中州と水路は現在、市民の憩いの場となっている。普段はレクリエーションに人が、洪水の際には川が、と同じ場所を分け合って使う。

完工後の2018年、市はその年の「欧州グリーン首都賞」に輝いた。都市部の環境改善と経済成長の両立を実現し、人々の生活の質も向上させた地域の取り組みをたたえる欧州委員会の賞で、オランダからは唯一の受賞だ。

この国のほとんどの場所は、数千年前には湿地だったとみられるが、その面積は減り続けてきた。人々が水辺でくらしを営み、それに伴う堤防建設を進めたためだ。特にここ150年は顕著だという。

かつては堤防があった、ワール川本流（奥）と、新しくつくった水路の間の中州でくつろぐ人たち=オランダ・ナイメーヘン市、杉浦奈実撮影

一方、気候変動に伴う海面上昇により、オランダでは今後、災害対策が強化される可能性が高い。例えば、現状では不要でも、50年後にはもっと川に場所を譲る必要が出る場合も考えられる。

そうした事態に備え、将来、堤防を動かすことで住めなくなる可能性がある場所についての話し合いも始まっている。アッセルマンさんによると、オランダで06年に始まった予防的に対策するプログラムが背景にあるという。気候変動だけでなく、社会や経済の発展も考慮して計画を立てることになっている。

住めなくなる可能性がある場所に家を建てようとする人は、50年後に家を取り壊さなければならないことを織り込む必要がある。現在はどこをそうした場所とするべきなのか、政府や研究者が調査しているところだという。

アッセルマンさんは言う。「私たちは川に空間を与えようとしている。それは湿地を再生するということだが、それでも過去に奪った分に比べてはるかに少ない。でも、だからこそ今つくられている場所はとても重要だと考えています」