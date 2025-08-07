キャベツに包んだ薬をヤギは食べてくれるかな 夏休みの子どもたちが獣医師の仕事を体験
ヤギとふれ合う子どもたち。この夏、獣医師の仕事に挑戦しました。
■子ども
「おはようございます。」
6日、北九州市小倉北区の到津の森公園に集まったのは、小学4年生から中学3年生までの12人の子どもたちです。
■子ども
「緊張しています。」
この夏休みに、北九州市が市内の企業や団体と協力して行っている「まちごと職業体験」です。警察官や飛行機の整備士など様々な職業を体験できるイベントで、この日は獣医師の職業体験が行われました。
「まずは、動物がどんな動きをしているのかを見ます。そのあとに、どこか痛いところがないかなとか、触ることができる動物は触ります。」
獣医師がどんな仕事をしているか学んだあと、子どもたちは獣医師の仕事の一つである、動物たちの薬作りに挑戦しました。
■獣医師
「乳棒でガリガリとやってみて。」
獣医師に教わりながら、ヤギに必要なビタミン剤を粉状になるまで砕き、紙に包んでいきます。
やってきたのは、ヤギの飼育エリアです。自分たちで作った粉状のビタミン剤を、さっそくキャベツに包んで与えてみました。
■獣医師
「あら、気づいた？賢いね。」
ビタミン剤が混じってるのがわかったのか、苦戦していました。
次は、ヤギの診察です。心臓の音を聞いたり、体を触って異常がないか確かめるのも大事な仕事です。
■小学5年生
「ドクドクって。（人間の鼓動と比べて）ヤギの方が遅いかもしれない。」
このあと、子どもたちは動物の治療室を見学し、真剣な表情で獣医師の話に耳を傾けていました。
■小学6年生
「命を助ける仕事はすごく重要だと感じられました。」
「ちょっと興味が湧きました。薬を作ったり注射を刺したり、いろんなことができるってすごいなと思います。」
普段できない体験に触れた子どもたち。実際の現場で見て感じることで、これからの夢が広がりそうです。
