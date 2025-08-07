ヤギとふれ合う子どもたち。この夏、獣医師の仕事に挑戦しました。

■子ども

「おはようございます。」



6日、北九州市小倉北区の到津の森公園に集まったのは、小学4年生から中学3年生までの12人の子どもたちです。



■子ども

「緊張しています。」



この夏休みに、北九州市が市内の企業や団体と協力して行っている「まちごと職業体験」です。警察官や飛行機の整備士など様々な職業を体験できるイベントで、この日は獣医師の職業体験が行われました。





■獣医師「まずは、動物がどんな動きをしているのかを見ます。そのあとに、どこか痛いところがないかなとか、触ることができる動物は触ります。」

獣医師がどんな仕事をしているか学んだあと、子どもたちは獣医師の仕事の一つである、動物たちの薬作りに挑戦しました。



■獣医師

「乳棒でガリガリとやってみて。」



獣医師に教わりながら、ヤギに必要なビタミン剤を粉状になるまで砕き、紙に包んでいきます。

やってきたのは、ヤギの飼育エリアです。自分たちで作った粉状のビタミン剤を、さっそくキャベツに包んで与えてみました。



■獣医師

「あら、気づいた？賢いね。」



ビタミン剤が混じってるのがわかったのか、苦戦していました。

次は、ヤギの診察です。心臓の音を聞いたり、体を触って異常がないか確かめるのも大事な仕事です。



■小学5年生

「ドクドクって。（人間の鼓動と比べて）ヤギの方が遅いかもしれない。」



このあと、子どもたちは動物の治療室を見学し、真剣な表情で獣医師の話に耳を傾けていました。



■小学6年生

「命を助ける仕事はすごく重要だと感じられました。」

「ちょっと興味が湧きました。薬を作ったり注射を刺したり、いろんなことができるってすごいなと思います。」



普段できない体験に触れた子どもたち。実際の現場で見て感じることで、これからの夢が広がりそうです。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年8月6日午後5時すぎ放送