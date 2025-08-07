自民党の小林鷹之元経済安全保障担当大臣が3日放送のABEMA的ニュースショーに出演し、石破政権と第二次トランプ政権の関税交渉について言及した。

【映像】学生時代の小林鷹之氏（実際の映像）

日米関税交渉をめぐって、相互関税はトランプ大統領が予告していた25パーセントよりも低い15パーセントで合意した。

小林氏は「まず赤沢大臣を中心に、アメリカを相手にこの状況でよく1つの節目としてまとめたとは思っている。そこには敬意を表する」としつつ「ただ、これでオッケーと言えるかというと、例えば自動車の関税については、この間の大統領令に入っていなかったので、いつ発動されるのかという話もあるし、15パーセントに下げたところで、それに対応できる自動車メーカーもいるだろうけれど、そうじゃないメーカーも出てくると思う。中小のサプライヤーに対してかなり影響が生じ得るので、そこに対してはしっかりと国内政策、支援策をしなければいけない」と主張した。

加えて「自動車だけではなく、他もかなり多くの項目があるので、そこについては今政府が精査していると思うので、その結果を待って、国内対策というものを可及的速やかに最大限急ぐということだと思う」と語った。

ジャーナリストの青山和弘氏から「今、石破（茂）総理はそういう対策をやるのも自分の責任だと言っているが、そこには一定の理はあると思うか」と問われ、小林氏は「今の関税交渉も大切だが、そもそも外交は内政だと思っている。その意味するところは、外交というのは相手がいる。相手は向き合っている国を、向き合っている政権を、向き合っている政治家が、どれだけ自分の言ったことあるいは約束したことを国内で実現できるかは当然見ている。つまり、端的に言うと、政権基盤が弱い政権は外交力を発揮できないということ。そういうことを考えた時に、現政権がどこまで外交力を発揮できるのか。そこについては私たち与党の議員もしっかり考える必要があると思っている」と説明した。

（『ABEMA的ニュースショー』より）