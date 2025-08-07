夏、花火大会が開催される度、SNS上に「迷子犬」の投稿が急増する。



【犬漫画】犬は大きな音が苦手なのです

ネット上では今、「＃花火大会に犬を連れて行かないで」というハッシュタグが話題だ。



「お願いだから花火大会に犬を連れて行かないで。犬、あんなクソでかい音と人混み、全く楽しくないからね。怖いだけだからね。犬のことがほんとに大事ならお家に置いて行ってあげて下さい。お願いだから」



X（旧Twitter）にそう投稿したのは、アニメ化も好評だった人気の犬のトレーニングの漫画『DOG SIGNAL』を連載中の漫画家、みやうち沙矢（@saya_miyauchi）さん。



投稿は1150万回以上表示され、13万以上のいいねがついた。



今回の投稿の経緯を伺ったところ、「毎年夏になると、花火大会で犬が迷子になったというポストを見かけます。爆音と人混みと尋常じゃない暑さの中でパニックになり、さまよっているその子のことを思い、心を痛めております。人間は、花火は綺麗なもので、打ち上がる際の爆音も危険なものではないと理解していますが、犬にはそのような概念はありません」と、みやうち沙矢さん。



「犬の命」に関わるから

「『うちの犬は大丈夫』とおっしゃる方もいらっしゃると思います。でも、犬は基本的に大きな音に敏感な生き物であることは間違いなく、今までは大丈夫だったとしても、次の花火一発でダメになることもあります。ある日たった一発の爆竹、両手で蚊を叩くたった一回の音から、破裂音全般を怖がり始めることも多々あります。



パニックで逃げてしまったら……二度と愛犬に会えないかもしれません。交通事故や熱中症などで犬が命を落とすかもしれません。花火やお祭りの会場は人も多く、足元にいる犬が踏まれたり蹴られたりするかもしれません。飼い主が花火やスマホに気を取られている間に、食べ残しやゴミを拾い食いしてしまう可能性もあります。そんなリスク考えると、犬は涼しいお家でお留守番させてあげる方が良いのではと思います」（みやうち沙矢さん）



みやうち沙矢さんは、多くの犬と触れ合ってきた元トリマー。自身も長年犬と暮らしており、先代犬は花火を怖がらなかったそうだ。



「うちは毎夏、近場で花火大会がある環境で、先代犬たちは花火を怖がりませんでした。だからこそ、たった1度の花火をきっかけに大きな音全般を怖がるようなことにならないために、花火大会の当日はいつも、早めに部屋の防音カーテンを閉め、いつも耳にしている生活音のひとつ「テレビの音」を大きめにして家の中で過ごしていました。今いる子は、今年初めて花火大会の音を経験します。先代犬の時と同じように対策をしようと思っています」（みやうち沙矢さん）



今回の投稿に関連して、花火と同様に大きな音が鳴る「雷」を犬が怖がる理由や、対処法などを描いた自身の作品『DOG SIGNAL』の該当ページもXに投稿していた、みやうち沙矢さん。



極度の恐れやパニックは犬の命や健康に悪影響を及ぼすため、獣医師に相談することも手段のひとつなのだそうだ。



「犬が苦手な人」もいるから

今回の反響について、「犬は大切な家族の一員ですが、『犬は犬』であり、人ではありません」と、みやうち沙矢さん。



「人にとっては楽しい場所でも、犬にとって危険性がある場合は、私も愛犬を連れて行かないようにしています。また、たくさんいただいたリプライの中には、同じように犬の心配をする方々だけでなく、『犬が苦手』『犬アレルギー』という理由から、『犬を花火大会や人混みに連れてこないでほしい』というコメントも見受けられました。人が集まる場所には犬が苦手な方もたくさんいる…ということを、犬好きの私たちも改めて考えなくてはいけないと思います」（みやうち沙矢さん）



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・はやかわ リュウ）