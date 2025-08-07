孤立した洋館で起きる連続殺人！モブキャラが必死に死亡フラグを回避し生き延びる!?【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「キャー!!」大きな洋館に悲鳴が響き渡る。そこには胸にナイフが突き立てられた死体があった。この漫画は殺人事件が起こったところからスタートする。そして「僕は知っている」と心の中でつぶやくモブキャラがいた。これから次々と殺人が起こることをモブキャラなのになぜ予期できるというのだろうか？
この漫画の主人公は、殺人犯本人でも、未来を予見できる超能力者でもない。殺人事件には何の関わりもない一般人、いわゆるモブ的立ち位置の人物である。だが、彼にはこれが連続殺人事件の序章に過ぎないことが分かっていた。なぜならば、彼は“サスペンスオタク”だから――!!
本作を描いたのは、「ヤンデレカフェへようこそ」という作品で「第51回pixivコミック月例賞」の大賞を受賞したひのみや(@ominomiya3)さん。その後、商業連載を経て、2024年2月に第1巻が単行本化されている。ひのみやさんに本作について話を聞いてみた。
■思わず見返したくなる伏線の数々、細部に潜む仕掛けに注目！
本作「絶対に死亡フラグを回避したいサスペンスBL」には、細部にまで工夫を凝らした仕掛けが随所に散りばめられている。作者のひのみやさんは「探偵さんが指紋隠しのために手袋をしていたり、物語中ずっと主人公を見ていたり…と、あとから見返すと少しゾッとするような小ネタを意識して描きました」と話す。さらに、「ダイイングメッセージも、よく見ると誰かの名前が書いてあるような…」とさりげなくヒントを散りばめた工夫についても触れており、読者に「ぜひ注意して見てみてください！」とメッセージを送っている。
とりわけ力を入れて描いたシーンについて、ひのみやさんは「個人的にヤンデレらしい顔は描いていてとっても楽しい表情なので、最後のページはわくわくしながら仕上げた覚えがあります」と振り返る。
続編を望む読者の声に対して、ひのみやさんは「今すぐの予定はありませんが、無事に逃げ出した2人の後日談として、また別の事件に巻き込まれる推理ものの漫画を描きたいなとは考えています」と構想を明かす。さらに、「本作のちょっとしたおまけ編はFANBOXにも投稿していますので、よければ読んでみてください」と語り、物語の余韻を楽しめるもうひとつの楽しみ方を教えてくれた。
張り巡らされた伏線に、予測不能なスリル…!? そして、甘さと狂気が交錯するBLサスペンスが魅力の本作。ぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：ひのみや(@ominomiya3)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。