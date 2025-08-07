保冷も保温もこれ一台。USBでも使える、持ち運べるミニ冷温庫【オーム電機】の小型冷蔵庫がAmazonに登場中‼
缶6本、ペットボトルもすっぽり。デスクにも車にも馴染むサイズ【オーム電機】の小型冷蔵庫がAmazonに登場!
オーム電機の小型冷蔵庫は、容量4リットルのコンパクトサイズながら、保冷・保温の切り替えが可能なポータブル冷温庫。AC電源・DC電源・USB給電に対応しており、家庭用コンセントはもちろん、車載やモバイルバッテリーからも使用できる柔軟な設計。
庫内には取り外し可能な棚板が付属し、350ミリリットル缶なら6本、185ミリリットル缶なら8本収納可能。棚板を外せば高さ20センチメートルまでのペットボトルも収まり、ドアポケットにはチョコレートやフェイスマスクなどの小物も収納できる。
冷却方式はペルチェ素子電子冷却方式を採用し、静音性と省エネ性を両立。重量は約1.65キログラムと軽量で、上部の持ち手により片手でも持ち運びやすい。
ホワイトのシンプルな外観はインテリアに馴染みやすく、寝室やオフィスのデスク下、キャンプや車内など、さまざまなシーンで使いやすい。スキンケア用品やサプリメントの温度管理にも適しており、日常使いからアウトドアまで幅広く対応する一台として重宝するだろう。
