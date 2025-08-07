来年1月期のTBS金ドラはK-POP業界が舞台 アーティストデビュー前の7人組ボーイズグループを大抜てき
TBSは7日、2026年1月期の金曜ドラマ枠(毎週金曜22:00〜)にて、K-POP業界を舞台にした『DREAM STAGE』を放送すると発表した。ドラマの枠を超えた3年越しの大型プロジェクトも始動。さまざまな世界的アーティストを輩出し、若者を熱狂させるトレンドも生み出しているK-POPの世界をドラマの舞台にすることで、日本実写コンテンツの海外進出に向け挑戦するという。
○■世代や国籍を越え共に夢を目指す、男同士の熱い絆の物語
本作の舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の男性プロデューサーと、とある韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越え共に夢を目指す、男同士の熱い絆の物語を描く。
多くのグループが乱立するK-POP戦国時代。トップに立てるのはわずか数パーセント。華やかに見える業界の裏で、練習生たちは食事やプライベートで厳しい制限を受け、過酷な練習に耐えながら、夢を目指す。その姿はまさに努力と根性＝“スポ根ドラマ”そのもの。彼らがぶち当たる挫折や仲間との衝突、そして将来への不安･･･。それは、アーティストを目指す人だけではなく人間なら誰しもが直面する困難。この物語は、彼らが仲間と支えあい、衝突や試練を乗り越えて成長していく爽快なサクセスストーリーとなっている。
なお、本作の主人公であり、メンバーたちと熱い絆を結ぶ日本人プロデューサー役をはじめ、主要キャストは後日発表となる。
○■アーティストデビュー前の7人組ボーイズグループ・NAZEが出演
多くのオーディション番組で数々のK-POPグループを手掛けてきた韓国最大級の総合エンターテイメント企業・CJ ENMの日本法人であるCJ ENM Japanと、アーティストマネジメントにおいて数々の実績を持つ韓国の芸能事務所・C9エンターテインメントが、3年がかりでアジア各国からメンバーを選抜。将来グローバルスターとなる可能性を大いに秘めた、7人の有望な若者による新たなボーイズグループが結成された。アーティストとしてのデビューを前に、物語の鍵を握る役柄として本作に出演することが決定した。
7人のグループ名は「NAZE」(ネイズ)に決定。「NAZE」は“New Adventure's Zestyfull Echo”の略称で、「大地の果て、海の始まり。どこへでも向かえる無限の可能性が広がるこの場所で、本当の自分を探す旅が始まる。この旅は新たな冒険となり、すべての人の心に、いきいきとした魂の響きを届けていくだろう」という意味が込められている。
メンバーは、韓国出身のアト、ユンギ、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、そして日本出身のカイセイとユウヤだ。
カイセイは大阪出身、グループの中では最年長で、端正な顔立ちと柔和な雰囲気が特徴。ユンギは韓国出身、明るく活発な性格が魅力で、韓国の大手芸能事務所2箇所で練習生経験がある。英会話も堪能。アトは韓国出身、美しい歌声が特徴。可愛らしいビジュアルと前向きな性格で、チームを引っ張るリーダー的存在である。ピアノ演奏が特技。ターンはタイ出身。歌・ダンス・ラップすべてにおいて優秀なオールラウンダーで、タイに居た頃はTikTokで100万人フォロワーを誇っていた。ユウヤは北海道出身、幼い頃からブレイクダンスを習っており、大会での受賞経験も持つなどダンスが得意なメンバー。キムゴンは韓国出身。チームを明るくするムードメーカーで初々しい表情や仕草が魅力的。ドヒョクは韓国出身。グループの末っ子で、幼さと美しさが同居するビジュアルが強い印象を与える。今後大きな成長が期待できるメンバーだ。
個性豊かな7人のメンバーたち。ドラマではどんな役柄を演じることになるのか。詳細は後日発表される。
そんなNAZEは、ドラマ放送前からプレ活動として、楽曲配信やライブ・イベントなど、様々な活動やコンテンツを展開していくことも決定。デビューを目指して共同生活をしながら、日々ダンスやボイストレーニング、語学の練習など厳しいレッスンに励んでいる彼ら。本格的な演技にも初挑戦となる。
○■メンバーの成長と素顔を見守る配信コンテンツがスタート
デビュー前の新人である彼らが挑む前代未聞の試み。お互い支えあいながら、高いハードルを越えるために一生懸命な姿……そんな彼らの素顔を描く配信コンテンツの制作も決定した。
ボーイズグループとして、俳優として、何より人間として大きく成長していくための様々なミッションに挑戦するメンバーの成長と素顔を見守る配信コンテンツ『ナゼドリ？〜NAZE？DREAM STAGE〜』が8月8日(毎週金曜23:00〜)からスタート。TBS公式YouTubeチャンネル「YouTuboo」および民放公式テレビ配信サービス「TVer」（フル完全版）にて配信される。
まだ何者でもないNAZEの7人が一流のボーイズグループに成長するため、そして『DREAM STAGE』という舞台で大きく飛躍するために、ミッションや企画に楽しく挑戦。また、7人のオフ感たっぷりな姿や素顔が見られる回もあり、彼らの魅力が満載のコンテンツとなる。
○■プロデュース・高橋正尚 コメント
ハリウッド作品や韓国ドラマのように、また日本の漫画やアニメのように、いつか日本の実写コンテンツを世界中の人々に届けたい･･･そんな青臭い思いはしょせん妄想だと、喉の奥に押し込んできました。しかし「ゴジラ-1.0」が、スタッフの方々の献身的な努力によって「夢」だった米アカデミー賞を獲得されたように。我々ドラマ屋にだって、必死で手を伸ばしたその先に、きっと何かが見えてくるはず。今回は、そんな「妄想」を「夢」に変えるためのチャレンジだと思っています。世界中の人々に愛されるK-POPを題材に、スーパースターの卵であるNAZEのみんなの力を借りて、地球規模で楽しんでいただけるエンタテインメントを目指し、精一杯がんばります。
