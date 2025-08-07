『しあわせな結婚』第4話 “ネルラ”松たか子と別居した“幸太郎”阿部サダヲの前に“黒川”杉野遥亮が現れる
阿部サダヲが主演し、松たか子がヒロインを演じるドラマ『しあわせな結婚』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）の第4話が7日の今夜放送される。
【写真】幸太郎（阿部サダヲ）に語りかける刑事・黒川（杉野遥亮）
主人公は、センセーショナルな事件の裁判でいくつも無罪を勝ち取りながらテレビ番組にも出演、お茶の間から絶大な支持を得ている人気弁護士・原田幸太郎（阿部）。幸太郎は、入院先の病院で、感情を表に出さず、ほとんど笑顔も見せないミステリアスな高校の美術教師・鈴木ネルラ（松）と運命の出会いを果たす。独身主義を貫いてきた幸太郎の結婚観を大転換させたネルラだが、実は大きな秘密を抱えていた。電撃結婚した2人は、ネルラの父・弟・叔父が暮らすマンションで新婚生活をスタート。しかしその後、少しずつ秘密が明らかになっていく…。
■第4話あらすじ
幸太郎の妻・ネルラの様子が、ある日を境におかしくなる。ネルラは15年前に元婚約者・布勢夕人（玉置玲央）が転落死した際、その場にもう1人誰かがいたことを思い出したのだ。それを誰にも言わず心を閉ざしてしまったネルラと口論になり、家を飛び出した幸太郎は、独身時代に住んでいて、そのまま残していたマンションへ。
別れたくないけど、一緒にいるのも苦しい。幸太郎は、事務所を訪ねてきたネルラに、少しの間別々に暮らして、お互い事件のことや今後のことを考えようと提案する。
そんな中、2人が別居したのを見越したかのように、刑事の黒川竜司（杉野遥亮）が幸太郎の家にやって来る。そして「奥さんは嘘つきですよ」と告げる。
鈴木家の週に一度の食事会の日がやってくる。来ないと思っていた幸太郎が現れ、喜ぶネルラ。しかしそのときインターホンが鳴る。まさかの事態に幸太郎は思わず動揺してしまう…。
ドラマ『しあわせな結婚』は、テレビ朝日系にて毎週木曜21時放送。
