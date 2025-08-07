俳優・高田里穂が、都内で行われた７日スタートのＭＢＳドラマ「私の彼が姉の夫になった理由」のトークイベントにトリプル主演を務めた秋田汐梨、男性７人組グループ「ＩＭＰ．」の影山拓也と出席した。

文字通りドロドロな愛憎劇として描かれる今作のタイトルにちなみ「私の〇〇が〇〇になった理由」というテーマで、３人はとあるエピソードを披露。それがうそか本当かを観客が見抜く企画が行われた。

高田は「私のテンションがダウンした理由」とし、小学校６年時に経験した出来事として「ある時カバンごと盗まれちゃって」盗難被害に遭ったとし、「控室に置いて戻ったらなくて、中にＤＳとか財布とかプリクラとか、思い出が全部盗まれた。それで１カ月くらい落ち込んだ」と語った。

当時は地元・福岡で「実はアイドルやってて」と明かし「同じグループの子達と５人ぐらいで（カバンを）置いてたら全員分無くなってた」と詳細も説明。「本当だよ？これうそじゃ言えませんよ」と訴え「誰の仕業か最後まで分からなかったんです」と続けた。

実際、そのエピソードは「本当」だったとし「小６でそんなショックな出来事を経験すると思わなくて。半年くらいは親に謝り続けた」という。