『愛の、がっこう。』第5話 “カヲル”ラウール、“愛実”木村文乃に突然告白をする
木村文乃が主演を務め、Snow Manのラウールが共演するドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第5話が今夜放送。カヲル（ラウール）が愛実（木村）に突然告白する。
【写真】ドラマ『愛の、がっこう。』第5話 場面カット
本作は、禁断なのに純粋な“愛”を描くオリジナルストーリー。すれ違うことすらないはずの高校教師・小川愛実とホスト・カヲルが出会い、言葉や社会を教える秘密の“個人授業”を続ける中で次第に距離を縮めていき、大きな隔たりを越えて惹（ひ）かれ合う姿を描く。
■第5話あらすじ
愛実に「終わりにしたい」と告げて去っていくカヲルを、愛実は「まだあなたに何も教えられてない」と呼び止める。カヲルは「先生は俺のことが好きなんだよ」「俺もそうだから」と突然告白する。愛実は「すぐに飽きる」と笑ってみせ、今後も先生と生徒の関係を続け、好意があることは二度と口にしないように、とカヲルに伝える。
川原（中島歩）は百々子（田中みな実）の職場を訪ね、尾行の件を愛実に話したのかと問う。愛実との仲を取り持ってほしいという川原に対し、自分自身にやましい所はないのかと尋ねる百々子。川原は最近まで愛実以外にも付き合っていた女性がいたと白状する。百々子はそのことを正直に愛実に言うようにと話す。
川原は愛実を呼び出し、尾行の件を謝罪した上で別の女性と会っていたと打ち明ける。それを聞き、カヲルに字を教えていることを話す愛実。川原は一定の理解を示すものの、教師として誤解を受けないようにした方が良いのでは、と助言する。
学校が夏休みに入り、副担任の佐倉（味方良介）がカヲルの指導を手伝うことに。愛実が佐倉を屋上に連れてきたことに、明らかに不満そうなカヲル。佐倉はカヲルに本を読ませて障害の程度を見極めようとするが、カヲルは突然「本を買いに行きたい」と愛実の手を取ってその場から立ち去る。
本を買い、「勇樹に本を買ってきた」と香坂奈央（りょう）の元を訪ねるカヲル。弟・勇樹（あお）を連れて愛実と公園へ。愛実が勇樹に本を読んであげていると、カヲルも興味を示す。「鷹森さんも先を知りたい？」と愛実が笑いかけると、カヲルは「そんなガキじゃねぇ」と言い放つも、いい雰囲気に。その頃、川原は愛実の両親に「愛実がホストに勉強を教えている」と伝えていた…。
木曜劇場『愛の、がっこう。』は、フジテレビ系にて毎週木曜22時放送。
