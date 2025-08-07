

世界的な投資家のジム・ロジャーズ氏は「史上最長の上昇相場の終わり」について警告する（写真：Luxpho〈Takao Hara〉）

シンガポール在住、ファイナンシャルプランナーの花輪陽子です。アメリカの「トランプ関税」が世界を揺るがしています。それだけでなく、ドナルド・トランプ大統領は独立的な立場を保証されているはずのFRB（連邦準備制度理事会）に対して圧力をかけたり、雇用統計に不正操作があったと決めつけ、労働省の労働統計局長も解任してしまいました。

さまざまな政治介入で、「このままアメリカに投資をしても大丈夫なのか」と、世界中で大きな不安が広がっています。

こうしたなか、ジム・ロジャーズ著『世界大激変：混乱する世界をどう読むか』（東洋経済新報社）を刊行しましたが、ロジャーズ氏の「トランプ関税発動後の世界」への見解や、今後の投資法などについて、4回にわたってお伝えしたいと思います。





ロジャーズ氏は「トランプ関税は、戦後の枠組みを大きく変える転機となる。1990年代以降、世界を大きく成長させてきたグローバル経済体制は終わりを迎えることになる」と断言、次のように解説します。

「第2次世界大戦後、アメリカは『自由で公正な貿易』を大原則に掲げ、そのことが世界経済を成長させてきた。強いアメリカの経済が自由貿易体制を支え、アメリカの爆発的な消費によって世界経済に恩恵を与えるという国際経済システムが確立された。この恩恵をもっとも受けたのが戦後の日本であり、最近では中国が『世界の工場』と言われるまでに成長した」

「しかし、アメリカの債務が膨らみ、国民の多くが、もはや『自由で公正な貿易体制を自国の負担で維持することは持続的でない』と考えるようになった（中略）。そして、彼らの『救世主』と期待されて登場したのがトランプで、彼はその期待に応えるべく自由貿易から保護貿易へと政策を転換した」

ロジャーズ氏は、トランプ大統領についてはかねて「予測不可能だ」と言っています。彼には哲学や政治理念がないのでわからないということなのです。

確かに保護貿易を実行すると、政治家は彼らの支援者を助けることができ、一時的には票が取れるかもしれません。しかし、結局、関税のツケは国民が負担をしなければなりません。歴史を見ればわかることですが、「一国の経済を活性化させるには自由な貿易を行う必要があり、関税はなるべく設けないほうが望ましい」と言います。

｢経済ブロック化→貿易摩擦→世界大戦｣への危険な兆候

しかし、トランプ大統領は、7月31日、日本を含む多くの国々や地域に対して新たな関税率を定める大統領令に署名し、日本への関税率は15％となりました。一時期は「25％を課す」などと発言していたわけですから、それから比べれば関税率は下がりましたが、これまでは0%に近い関税だったため、日本経済にとっては大きな負担となりそうです。また、医薬品や半導体などの分野別の関税がどうなるかによっても、世界経済に及ぼす影響への懸念が高まっています。

「みなさんは1930年代のことは覚えていないかもしれないが、当時も各国が『自国の利益を最優先』に考え、行動していた。その結果、多くの問題が生じ、最終的には第2次世界大戦という惨事に至った。どの国も『自分の国を一番によくしたい』と考えて行動したが、結局、どの国も一番にはなれずに、すべての国が負のスパイラルに引きずり込まれることになった」

「当時は、各国が借金を増やし、自国の通貨価値を下げ、貿易を制限しようとした。現在の世界経済が置かれた状況も、1930年代と似ていると言わざるをえない。まだ『完全に1930年代の状態と同じになった』というわけではないが、そうなりうる要素はいくつも出てきている。アメリカ発の保護主義によって、当時のように『経済ブロック化 → 貿易摩擦 → 世界大戦』へとつながった流れが、現代でも再現される可能性を警戒すべきだ。アメリカの孤立主義や、世界のブロック経済化は、非常に危険な兆候と見るべきだ」

ロジャーズ氏は「歴史は繰り返さないが、韻を踏む」というアメリカの有名作家マーク・トウェイン（1835〜1910）の言葉をよく引用します。それは、歴史上の出来事はまったく同じように繰り返されるわけではないが、似たようなパターンやリズムで繰り返される傾向があるという意味です。

史上最長の上昇相場が終わり、大暴落がやって来る？

1930年代に深刻化した世界恐慌を前に、アメリカでは巨大なバブルが形成されました。アメリカでは第1次世界大戦後も経済が急拡大したことを背景に、1920年代後半に株式市場が過熱したのです。この巨大なバブルは、1929年の「暗黒の木曜日」に始まる株式市場の大暴落によって崩壊しました。日本でも、同時期に「昭和恐慌」が発生し、深刻な不況に陥りました。

2025年の現在、「アメリカの株価は、史上最長の上昇相場を続けているものの、その終わりを示すいくつかの兆候が見え始めている」とロジャーズ氏は警告します。

「次の大暴落は私が知る中でも最もひどいものになる」とよく述べています。「2008年のリーマンショックの際には中国に潤沢な資金があったが、中国経済も冷え込んでおり、誰も世界を救うことができない」と言います。

「バブルには絶対に乗るな」とまでは言いませんが、常に予測不可能な事態に対応できるように警戒をしたいところです。次回以降のコラムでは、ロジャーズ氏の投資戦略についても解説していきます。

当記事は「会社四季報オンライン」にも掲載しています。

（花輪 陽子 ： ファイナンシャルプランナー）