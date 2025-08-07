元ＮＨＫアナウンサーで現在はフリーの武内陶子が４日、自身のインスタグラムを更新。ビートたけし（７８）の兄で、化学者でタレントの北野大氏（８３）と再会した様子を公開した。

「相変わらず笑顔が最高の北野大さんです。先生、お久しぶりでした！なんと８３歳現役バリバリで、今も大学の学長さんです。学研ＴＶ『人生１００年！大人カフェ』にきてくださったのですが、トーク中、先生の専門の環境負荷の話を伺っている時はあまりに詳しくお話しなさるので私の頭がついていけなかったほど！！ 先生とのトークは、もう、楽しくて気分よくて、こっちまで笑顔になっちゃう」と書き出し、笑顔のツーショットを投稿した。

続けて「『弟のタケシは世界の北野。僕はそれに対抗して、足立の北野！』先生は生まれてからずっと足立で、今も所沢の大学まで、学長専用車をお断りになって電車通勤なさっているそう。運動になるから、と！全ては自らの健康のために、、、。そのお考えが素晴らしいです。」「先生のお気に入りのおやつは、醤油煎餅。かったいやつ！（笑）先生、全部自分の歯なんですって！バリバリっとかじりつく先生のお姿、食いっぷりに惚れました（笑）」などとつづった。

この投稿には「お兄様のお顔……お久しぶりです」「お元気そうで何より」「変わらずにこやかなお顔ですね」「お年をとられても素敵で素晴らしい方ですね」などの反応が寄せられた。