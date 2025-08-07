◆米大リーグ ドジャース―カージナルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、本拠地・カージナルス戦に「１番・投手、指名打者」でスタメン出場し、１点をリードした７回２死走者なしの４打席目は３番手左腕のロメロと対戦し、空振り三振に倒れた。投げては今季最長で最多の４回５４球を投げて、２安打１失点、８奪三振、最速１０１・１マイル（約１６２・７キロ）で降板した。

初回は２死走者なしでバールソンから内角低めの９９・７マイル（約１６０・５キロ）直球で見逃し三振を奪うなど３者凡退の好発進を切った。１回裏先頭の１打席目は、一塁手の失策で出塁。先取点にはつながらなかった。

２回は先頭のヌートバーから空振り三振を奪うなど２三振で３者凡退。３回は先頭打者に安打を許すと、２死三塁でドノバンの三塁へのセーフティーバントが内野安打となって先取点を献上した。それでも直後の３回裏１死二塁の２打席目に１０試合、４８打席ぶりの本塁打となる３９号逆転２ラン。先発左腕・リベラトレの９２・８マイル（約１４９・３キロ）のシンカーを左中間席に運んだ。打球速度１０９・５マイル（約１７６・２キロ）、打球角度３３度、飛距離４４０フィート（約１３４メートル）の特大弾で、イチロー、松井秀に続く日本人３人目のメジャー通算１０００安打目にもなった。

１点をリードした４回は圧巻の３者連続三振。ヌートバーとの侍ジャパン対決は２３年以来２度目だったが、この日も２打席２三振で、通算でも全５打席で三振を奪って見せた。３―１と２点をリードし、予定していた４回を投げ終えて降板した。５回先頭の３打席目は四球。３打席連続の出塁となったが得点にはつながらなかった。