第１０７回全国高校野球選手権大会（甲子園）の第６日第２試合で東海大熊本星翔と対戦する北海（南北海道）は６日、兵庫県内で全体練習を行い、長南凜汰郎捕手（２年）が中学時代のチームメートに負けない活躍を誓った。

北海・長南が、かつてのチームメートの活躍に刺激を受けている。

６日の第１試合で鳥取城北に勝利した仙台育英（宮城）の１番・田山纏（まとい）外野手（２年）は、江戸崎ボーイズ時代のチームメート。中学卒業時には「甲子園で会おう」と約束を交わしていた。開会式では、北海・吉井天星内野手（３年）を含めた同ボーイズ出身の先輩後輩６人で健闘を誓い合い、まずは田山が２本の二塁打で４打数２安打１打点をマーク。試合途中までテレビで観戦した長南は「ライバルであり親友。負けてられない」と腕をまくり、この日の全体練習で汗を流した。

南大会終了後６６キロまで減った体重が、大阪入り後８日間で７１キロまで増加。茨城県出身で関西の暑さも気にならないと言い、「体重が増えたことが打撃にもつながっている。本当にいい状態」。守備では扇の要、打線では４番を担う背番号「２」がさらに調子を上げていく。