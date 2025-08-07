◆レパードＳ追い切り（６日、美浦トレセン）

土、日曜に行われる３重賞の追い切りが６日、各地で行われた。第１７回レパードＳ・Ｇ３（１０日、新潟）のヴィンセンシオは、美浦・坂路での３頭併せで「状態◎」。ダート初挑戦となるが、陣営は「適性はあるという感触を得ています」と期待する。

あえて意欲的なメニューを消化できたのは心強い。前走の皐月賞で９着に敗れて、デビュー以来初めてダート戦に挑むヴィンセンシオは、美浦・坂路でタイセイフェスタ（４歳２勝クラス）、エコールナヴァール（２歳未勝利）に続く３番手からスタート。５２秒８―１２秒３の馬なりで併入（エコールナヴァールに１馬身先着）し、軽快な動きで好仕上がりをアピールした。

美浦・Ｗコースでの１週前追い切りは、燃えやすい気性を考慮して単走で追い切っていたが、その後の雰囲気から併せ馬でも大丈夫とゴーサインを出した。森一調教師は「全体時計は予定より速かったが、いい内容でフィニッシュできた。体は体重も含めて大きく変わらないが、精神面は一段階大人になったかなと思います」と満足げだった。

未知のダート適性について指揮官は、「調教でのダートコースでの走りっぷりは悪くなく、競馬はやってみないと分からないのが本当のところですが、適性はあるという感触を得ています」と期待を込める。今後の選択肢、可能性が広がる走りを見せてくれそうな予感がする。（坂本 達洋）