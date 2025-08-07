今日8月7日（木）よる7時54分〜（一部地域ではよる8時〜） 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン」は、「ゴチになります」。

今回のVIPチャレンジャーは菅野美穂と赤楚衛二！過去2回とも1位を取り、今回12年ぶりのゴチ登場となる菅野は、「前回は中華だったから（値段が）分かった」が、「今回は難しいかも…」と緊張感が漂う。一方、ゴチ初登場の赤楚は「ご飯全部美味しいと思っちゃうから分かんないです」と微笑み、一同の笑いを誘う。果たして、食リポも値段予想も初挑戦の赤楚は自腹を回避できるのか？

ゴチバトルの舞台は東京・田町にあるオーストラリア料理「KASA」。オーストラリア特有の食材にアジアのエッセンスをとりいれた独創的な料理が楽しめる。設定金額は20,000円で自腹額は8人分で約16万円となる。

増田貴久が「メニューを見てもなんだかよくわからない」と言うように、オリジナリティーあふれる料理には一同大苦戦。しかし、先日ピタリ賞を取った増田は「余裕ぶっこいていこうかな」と強気のオーダーだがこれが吉と出るか凶と出るか？

一方、2連敗中で後がない高橋文哉は、藁にもすがる思いで、岡村隆史がアブダビで購入した金のネックレスを身に着けて参戦。“強い味方”を手に入れたと言うが、これが“アブダビの呪い”となる!?

今回のテーマは、“熱帯夜に負けるな！夏のぐっすり快眠ゴチ”。寝苦しい夜にもオススメの最新睡眠グッズが続々登場。寝つきが悪いという白石麻衣は、いつでもどこでも心地よく眠れるというグッズを体験。「このままゴチもできちゃいます」という驚きの機能とは？岡村・増田は大阪・関西万博に出展されている最先端グッズを体験。すると収録中にも関わらず2人はガチ寝？さらに謎のシンクロ現象が巻き起こる!?

ゲスト2人の睡眠についてのトークでは、菅野が家族の中でも暑がりということで、「〇〇で寝てます」と告白し、せいやも「ド級のエピソードですよ！」と仰天。また、赤楚は「怪談を聞きながら寝る」という意外なルーティンを告白。これを全員で体験してみるが、果たして効果はあるのか？

また、遅れてきたInstagramブームに乗っているという菅野。話題の「今日ビジュイイじゃん」や「APT.（アパトゥ）」もモノにしているようで、隣の赤楚に向かって「アカソアカソ〜♪」とゴキゲンに歌い出し、赤楚はポカン、一同爆笑。そんな赤楚が睡眠に良いとオススメする骨盤ケアグッズを増田とせいやが体験すると、増田「痛い痛い痛い！」、せいや「赤楚君、痛いよー！」と2人とも悶絶。そこで痛みを乗り越えるため、なぜか「アカソアカソ〜♪」ダンスで再トライするが、これで快眠はできるのか？

「ゴチ26」もいよいよ8月の中盤戦。ここでゴチメンバーが16万もの自腹になれば自腹レースは大きく動くが、果たして？現在6位の白石と5位の小芝風花は文字通り負けられない戦い。勝負に徹しすぎるあまり小芝の鬼気迫るコメントがあの朝ドラのタイトルを彷彿とさせるなど、目が離せない展開に！