今日7日も熱中症対策が欠かせません。関東や東海をはじめ、猛暑の続く所があるでしょう。雨の降る時間が長い日本海側も、気温が広く30℃を超える予想です。

気温も湿度も高い

今日7日は、前線が本州付近に延びて、この前線に向かうように暖かく湿った空気が続々と流れ込みます。日本海側は広く雨で、北陸を中心に大雨による災害に警戒が必要です。晴れ間の出る太平洋側も所々で雨雲や雷雲が発達するでしょう。





最高気温は、ここ数日と比べると低めですが、それでも全国的に平年並みか高い予想です。東京都心や名古屋市をはじめ、関東甲信と東海を中心に35℃以上の猛暑日の所があるでしょう。北陸など、雨の降る時間が長い日本海側の地域でも広い範囲で30℃を超えそうです。各地、湿度も高く、体の熱が逃げにくい状況で、熱中症対策が欠かせません。こまめな水分補給、適度な塩分補給を心がけてください。めまいや立ちくらみがする、足がつりやすくなる、軽い頭痛や吐き気がするなど、少しでも体調に異変を感じたら、すぐに涼しい所で休憩を。濡らしたタオルや冷たいペットボトルなどを使って、速やかに体を冷やすことが大切です。

関東以西の多くの地域に 熱中症警戒アラート

「熱中症警戒アラート」が、沖縄や九州から東海、北陸、関東にかけての多くの地域に発表されています。



東北をはじめ、熱中症警戒アラートが出ていない地域でも、暑さ指数31以上の所が多く、熱中症対策が欠かせない状況です。

熱中症の症状

熱中症には、様々な症状があります。



はじめは「手足がつる」「立ちくらみ」「めまい」「生あくび」「筋肉痛」「筋肉のこむら返り」などです。また、汗が止まらない、あるいは、汗が出ないなど「汗のかき方がおかしい」というものもあります。



他にも「なんとなく体調が悪い」「すぐに疲れる」というのも初期症状です。また、周囲の方から見て「イライラしている」「フラフラしている」「呼びかけに反応しない」「ぼーっとしている」といった、いつもと違う症状も、熱中症を疑うポイントです。



症状が進むと、「頭痛」「嘔吐」「虚脱感」「倦怠感」「集中力低下」「判断力低下」などが起こります。



応急処置をしても症状が改善されない場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。自力で水が飲めない、応答がおかしい時は、ためらわずに救急車を呼んでください。