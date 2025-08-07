女優の奥菜恵が７日までに自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎えたことを報告した。

６日に４６歳となった奥菜。「４６歳になりました。家族で賑やかにご飯を食べました」と伝え、自身のショットをアップした。

また夫の俳優・木村了（３６）も自身のインスタグラムに「＠ｍｅｇｕｍｉ＿ｏｋｉｎａ さんのお誕生日。今年も皆んなでお祝い出来ました」とつづり、飲食店でのファミリーショットを公開した。

ネット上では「娘ちゃん！ギャル！」「素敵な家族」「家族は賑やかなのが一番です」などの声が上がっていた。

奥菜は２００４年に「サイバーエージェント」の藤田晋社長と結婚し、１年半で離婚。０９年には一般男性と再婚し２女をもうけたが、１５年に離婚。１６年に年下の俳優・木村了（３６）と３度目の結婚をした。木村とは友人関係で始まったというが、子どもたちが「パパ」と呼ぶように。自身は「２度と結婚なんてするもんか」とシングルで育てていく覚悟だったが、木村からの「幸せになっていい」との言葉に背中を押され、再々婚を決意したという。